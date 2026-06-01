韓国No.1 アスレジャーブランド「andar（アンダール）」日本法人設立を発表、日本市場へ本格上陸

株式会社 andar

韓国No.1*¹テクニカルアスレジャーブランド「andar（アンダール）」（本社：韓国・ソウル、代表取締役：コン・ソンア）は、日本市場における事業拡大を目的として、日本法人「andar JAPAN（アンダールジャパン）」を設立いたしました。日本法人代表には橋本和武が就任し、今後は日本市場における事業基盤をさらに強化してまいります。

2015年に韓国で誕生したandarは、「すべてのシルエットを美しく引き立てる」をコンセプトに、高い機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えたアスレジャーブランドです。

累計販売数440万枚を突破した「airywin シグネチャーレギンス」をはじめ、独自研究開発組織「andar AI Lab（アンダールAIラボ）」によるデータ分析をもとに商品開発を行い、運動と日常をシームレスにつなぐウェルネスなライフスタイルを提案しています。

日本では2022年より展開を開始し、自社オンラインストアを中心に販売を展開。ブランド認知を着実に拡大しながら、日本国内での売上も継続的に成長を続けています。

さらに2024年からは、日本国内でのポップアップストア展開を本格化。伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店をはじめとする主要百貨店にて、東京・大阪・名古屋・福岡で期間限定ストアを開催し、多くのお客様にブランドや商品を直接体験いただく機会を広げてまいりました。

今後は、日本市場におけるブランド体験価値のさらなる向上を目指し、直営店舗を含むオフラインチャネルの拡大を推進してまいります。百貨店やプレミアムショッピングモールを中心とした出店を視野に入れ、日本主要都市において積極的な店舗投資を行うことで、より多くのお客様にandarの世界観とプロダクトを体験いただける環境づくりを進めてまいります。

*¹ K-アスレジャー部門1位、4年連続（2022～2025）「大韓民国ファッション品質大賞」スポーツアスレジャー部門受賞

andar JAPAN株式会社 代表取締役CEO 橋本和武 コメント

韓国発のアスレジャーブランドであるandarは、このたび日本法人「andar JAPAN」を設立し、日本市場での事業展開を本格的にスタートいたします。 andarは、「いつでも、どこでも運動する文化」を広げることをミッションに掲げ、機能性とデザイン性を兼ね備えたアスレジャーウェアを通じて、人々の健康的で豊かなライフスタイルをサポートしています。私たちは、商品を通じて日常に心地よい変化と前向きなエネルギーを届けられるブランドでありたいと考えています。

日本は健康やウェルネスへの関心が高く、品質や機能性に対する期待も非常に高い市場です。andarは、日本のお客様により身近なブランドとなるため、リアルストアを大切な顧客接点と位置付けています。実際に商品に触れ、その品質や着心地を体感いただきながら、ブランドの世界観や価値を感じていただける場を提供してまいります。

2027年より日本の主要都市で常設店舗の展開を本格的に開始し、今後5年以内に30店舗以上の店舗ネットワーク構築を目指します。日本全国のお客様との接点を広げながら、日本市場に根差したブランドとして成長してまいります。日本法人の設立は、andarの日本市場への長期的なコミットメントの第一歩です。私たちは日本をandarのグローバル戦略における重要市場の一つと位置付け、お客様の声を商品開発やサービス向上に活かしながら、長期的な視点で投資と成長を続けてまいります。

andar株式会社 CEO コン・ソンア コメント

このたび、andarが日本市場で新たな一歩を踏み出せることを大変嬉しく思います。日本のお客様からはこれまで多くの温かいご声援と店舗展開へのご期待をいただいており、心より感謝しております。

今後、日本市場ではオンラインのみならずオフラインの拡大も進め、より大きな市場でお客様との接点を準備できるよう取り組んでまいります。これからもお客様に寄り添いながら、より良い商品とブランド体験を提供し、長く愛されるブランドを目指してまいります。

【会社概要】

andar（アンダール）は、2005年に韓国で創立されたテクニカルアスレジャーブランドです。韓国国内に約66店舗を展開し、日本、シンガポール、オーストラリアなどグローバル市場にも進出しています。自社開発センター「andar AI Lab」を拠点に独自の機能性素材の開発を行い、洗練されたデザインと体型を美しく引き立てるパターン設計を強みとしています。また、プレミアムストレッチ素材で知られるThe LYCRA Company（ライクラカンパニー）と韓国唯一のパートナーシップを締結。2025年には韓国ファッション大賞において大統領表彰を受賞しました。

【公式オンラインストア】

https://andar-jp.com/

【公式SNS】

Instagram: https://www.instagram.com/andar_jp/

X: https://x.com/andar_japan

LINE: https://page.line.me/878gwys

《お問合せ》

Email: andarjp_b2b@andar.co.kr



