【株式会社パートナーリンク × USEN Business Design株式会社】飲食店向け店舗DX商材の展示会イベント「Uメシ」を共同企画・開催

株式会社パートナーリンク

株式会社パートナーリンク（本社：東京都豊島区 代表取締役：形部 孝広）は、USEN＆U-NEXT GROUPのUSEN Business Design株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：網野 智之）と共同で、飲食店向けに営業販路を持つ代理店・販売店向けの展示会イベント「Uメシ」を6月23日に開催いたします。

本イベントは、飲食店向けに営業販路を持つ代理店・販売店と、飲食店経営を支援する各種サービスをつなぎ、新たな販売機会・提携機会の創出を目的としております。

参加申し込みはこちら :https://forms.gle/ZFKcNcLUgXNe81oe7

【背景】

飲食店業界では、人手不足、集客、デリバリー対応、DX化など、店舗運営に関する課題が多様化しています。



また、飲食店向けに営業販路を持つ代理店・販売店においても、「既存顧客に追加提案できる商材を増やしたい」「飲食店販路を活かして収益機会を広げたい」といったニーズが高まっています。

こうした背景を踏まえ、USEN Business Design株式会社が持つ飲食店領域でのブランド力・商材接点と、株式会社パートナーリンクが持つ代理店開拓・販路構築のノウハウを組み合わせ、商材理解から提携検討までを一度に進められる場として本イベントを開催いたします。

【開催概要】

■ イベント名称

Uメシ

■ 開催日

2026年6月23日

受付開始：14:30予定

第1部：15:00～

第2部：17:00～



■ 開催場所

株式会社U-NEXT HOLDINGS 目黒本社13階

住所：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア

アクセス方法：http://www.centralsquare.jp/office-tower/



■ 開催内容

第1部：商材プレゼンテーション、実機展示

※当日は、USEN＆U-NEXT GROUPのUSEN、USEN Camera Solutions、WannaEat、USEN Business Design、USEN MEDIA PROMOTIONの経営層より各プロダクトのプレゼンテーションを行う予定です。

第2部：懇親会・交流会



■ 対象

飲食店向けに営業販路を持つ代理店・販売店

■ 共同企画

USEN Business Design株式会社

株式会社パートナーリンク

【取扱商材一覧】

本イベントでは、POSレジ、セルフオーダー、配膳ロボット、清掃ロボット、キャッシュレス決済、BGM、Wi-Fi、クラウドカメラ、デジタルサイネージなど、飲食店の店舗運営を支援する幅広い商材を取り扱う予定です。

※取扱商材・紹介サービスは現時点での予定であり、今後追加・変更となる可能性がございます。



単一商材の紹介にとどまらず、店舗運営全体の課題に対して、複数サービスを組み合わせた提案が可能である点も本イベントの特徴です。

【効果・価値】

本イベントでは、飲食店向け商材を実際に見ながら、提案イメージや収益化の可能性を具体的に把握できる場を提供します。

USEN＆U-NEXT GROUP各社の経営層より各プロダクトの説明を行う予定であり、各サービスの特徴や提案ポイントをより具体的に理解いただける機会となります。



既存の飲食店顧客に対して追加提案できる商材を発見できるほか、実機展示や担当者との情報交換を通じて、サービスの特徴や提案時の訴求ポイントを確認できます。



飲食店向けに営業販路を持つ代理店・販売店にとって、既存顧客との関係を活かしながら、新たな商材提案や収益機会の拡大につなげられる点が本イベントの大きな価値です。

【参加申し込みについて】

本イベントは、飲食店向けに営業販路を持つ代理店・販売店を対象としています。

参加をご希望の企業様は、下記フォームよりお申し込みください。

参加申し込みはこちら :https://forms.gle/ZFKcNcLUgXNe81oe7

なお、会場定員の都合により、参加企業数を限定しての開催となります。

お申し込み多数の場合は、受付を締め切らせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【今後の展開】

株式会社パートナーリンクでは、今後も飲食店領域をはじめ、各業界における代理店・販売店・アライアンス候補企業との接点創出を強化してまいります。

USEN Business Design株式会社との共同企画を通じて、イベント開催にとどまらず、参加企業との継続的な情報交換、商材提案、代理店契約、販路構築支援までを推進してまいります。

【会社情報】



株式会社パートナーリンク

代表取締役社長：形部 孝広

〒171-0021

東京都豊島区東池袋2-60-3

グレイスロータリービル7F

URL：https://www.partnerlink-dx.co.jp/

USEN Business Design株式会社

代表取締役社長：網野 智之

〒150-0011

東京都渋谷区東1-32-12

渋谷プロパティータワー9F

URL：https://usen-bd.co.jp