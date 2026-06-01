AlphaDrive、世界の常識「FDE=Engineer」を進化させた独自概念「FDE=Expert」を、日本で初めて確立。AI駆動型・事業開発伴走サービスを提供開始

株式会社アルファドライブFDEサービス提供開始。Forward Deployed Expert by AX for Revenue

株式会社アルファドライブ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO / CAXO 麻生 要一、以下「AlphaDrive」)は、AI時代の事業開発の新しい関与形態として、AI駆動型・事業開発伴走サービス「収益進化FDE / AX for Revenue FDE Service」(https://axfr.ai/fde)の提供を開始することをお知らせいたします。

本サービスは、Palantir Technologiesが起点となり世界に広がった「Forward Deployed Engineer(FDE)(https://axfr.ai/blog/forward-deployed-engineer)」の概念を、AlphaDriveが「Forward Deployed Expert(https://axfr.ai/blog/forward-deployed-expert)」として進化させ、日本で初めて確立する関与形態です。世界では「FDE=Engineer」が標準語として定着しつつあります。AlphaDriveは、その流れに敬意を払いつつ、もう一つの「FDE=Expert」という独自の進化概念を、本日、市場に提示します。

▶︎FDE Serviceの詳細はこちら(https://axfr.ai/fde)

FDEは「Engineer」だけではない。「Expert」もある。

私たちはまず、ひとつの思想を市場に投げかけます。

FDE = Engineer は、Palantirが2000年代に確立し、Anthropic、OpenAIをはじめとする世界の先端AI企業が継承してきた、AI時代の事業実装の中核人材像です。顧客企業の現場に常駐し、コードを書きながら現場の課題をプロダクトに変換するエンジニアたちが、AI時代の事業を前へと進めてきました。しかし、Forward Deployedに現場に立つ人材は、本当にEngineerだけでよいのでしょうか。

AlphaDriveの答えは、否です。

完成品の製造コストが崩落するCompletion Cost Collapse(https://axfr.ai/blog/completion-cost-collapse)の時代において、新規事業の手法は「作らずに学ぶ」MVPから、「いきなり完成品を市場に出して学ぶ」Full-Product Launch(FPL)(https://axfr.ai/blog/full-product-launch)という新パラダイムへと進化しつつあります（※詳細は2026年5月11日リリース「AX for Revenue始動」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000033909.html)、および書籍『AI収益進化論』(https://www.amazon.co.jp/dp/4991484812/)(麻生要一著、2026年5月22日刊行）を参照)。

完成品の製造コストが崩れた世界では、「作れること」そのものは、もはや希少な能力ではありません。希少なのは、「どの顧客課題に向けて、何を、なぜ作るのか」を定義し、社内の意思決定を突破し、市場の反応から事業仮説を更新し続ける力 -すなわち事業開発の実践知です。

だからこそ、Forward Deployedに現場に立つべきは、Engineerだけではない。事業開発の実践知をAIで増幅させたExpertもまた、現場に立つべきである。これが、AlphaDriveが本日、市場に投げかける思想です。

Engineerの隣に、Expertを。FDEのもう一つの定義

「FDE(Forward Deployed Engineer)」は、AI実装の現場に立ち続けるエンジニアの姿でした。Palantir以来、Anthropic・OpenAIをはじめとする世界の先端AI企業が継承し、彼らがコードを書きながら現場に立ってきたからこそ、AI時代の事業実装は前へと進んできました。

AlphaDriveは、このForward Deployed Engineerへの敬意の上に立ち、その隣にもう一つの中核人材像「Forward Deployed Expert」を置きます。両者は対立する概念ではなく、AI時代の事業実装の現場に並び立つ、二つの中核人材像です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33909/table/310_1_63bb06ad2b3f481257e85bfe27174b54.jpg?v=202606011051 ]

ExpertとEngineerは、AI時代の事業実装の現場に並び立つ、役割の異なる二つの中核人材像です。Engineerが「作り切る現場」を担い、Expertが「何を作るかを見極め、社内の意思決定を突破する現場」を担う。両者がそれぞれの専門性を持って、同じ現場に存在することで、AI時代の事業実装は完結します。

なお、Forward Deployed Expertは、AIによるコード生成・プロトタイプ実装を当然の道具として駆使します。AIによってエンジニアリングの裾野が広がった時代だからこそ、事業開発の専門家がコードを書きながら現場に立つことが現実的になった -Expertという人材像は、その変化を前提として成立しています。

Expertの中身は、AlphaDriveが定義してきた「AXアーキテクト」である

「Expert」という呼称は、本日突然生まれたものではありません。その能力の中身は、AlphaDriveがすでに体系化してきた「AXアーキテクト(https://axfr.ai/whitepaper/wp-04)」という人材像です。

AlphaDriveは2026年、政策研究と事業実装の両面から、AI時代の事業変革を担う中核人材像として「AXアーキテクト = BA能力 × AI能力」を定義してきました(詳細はWhite Paper 04「AXアーキテクトの、実装論。」(https://axfr.ai/whitepaper/wp-04)参照)。

- BA（ビジネスアーキテクト）能力：経営戦略を事業構造に落とし込む力、ステークホルダーを動かす力、組織横断で合意を形成する力。AI時代に相対的にも絶対的にも重要度が上昇する、人にしか担えない領域の能力。- AI能力：AI SPRINT(AIに大量データと思想を流し込み、性能水準まで到達させる力)、AI Orchestration(複数AIを統合する力)、FPL(AIを武器に完成品を市場に出し切る力)。

この「BA能力 × AI能力」の掛け算で構成された人材像が、AlphaDriveのAXアーキテクトです。そして、そのAXアーキテクトが、顧客企業の事業現場に常駐する関与形態の呼称が「Forward Deployed Expert(https://axfr.ai/blog/forward-deployed-expert)」です。

つまり、本サービスの構造は以下のとおりです：

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33909/table/310_2_88a85339137e8e2f19d954d0e768bc69.jpg?v=202606011051 ]

世界が「FDE=Engineer」を標準語として確立してきた一方で、AlphaDriveは「AXアーキテクトを、Forward Deployedに常駐させる」というもう一つの解を、日本で初めて市場に提示します。

収益進化FDEが顧客企業の現場で担うこと

FDE（=現場常駐するAXアーキテクト）は、顧客企業の事業責任者の隣に座り、AX for Revenue Loopの全ステップを共に駆動します。

- 事業仮説の共同構築：顧客課題・市場機会の特定、事業モデル設計を、顧客の事業責任者と並走して進める- AIによるFull-Product Launch(https://axfr.ai/blog/full-product-launch)の実行：MVPで止めず、完成品を市場に出して学ぶ事業開発を、AIによる高速プロダクト構築で実現する- AX for Revenue Loop(https://axfr.ai/blog/ax-for-revenue-loop-implementation)の現場駆動：AI Sprint(既存業務の徹底AI化)/ Plateau Detection(限界点の検知)/ PI Injection(人間にしか持ち得ない知性の注入)/ 収益構造の再設計、の4ステップを顧客チームと一体で回す- PI Injection(https://axfr.ai/blog/pi-injection)の伴走：顧客企業内に眠るPrimal Intelligence(PI)を掘り起こし、AIと結びつけることで、AIが原理的に届かない知性を事業に注入する- 事業化判断・社内意思決定の突破：260社で培った大企業特有の意思決定構造を踏まえ、社内承認・予算化・本格事業化までを伴走する- 顧客企業内AXアーキテクトの育成伴走：FDEが顧客の隣に立ち続けるプロセスを通じて、顧客企業内にAXアーキテクトが育つように、知見を移植する

FDEは、外部派遣の終わりではなく、AXアーキテクト育成の始まりである

ここで重要な構造的特徴があります。

AlphaDriveの収益進化FDEは、外部委託として顧客現場に入り、契約終了とともに離脱する一過性の派遣ではありません。FDEが顧客の事業責任者の隣に座り続けるプロセスそのものが、顧客企業内に「AI時代の事業開発実践知=AXアーキテクト能力」を移植していくプロセスです。

AlphaDriveは、AXアーキテクトは「育成」が第一であり、外部派遣は「育成中の伴走補完」として位置付けています（ホワイトペーパー『AXアーキテクトの、実装論。』(https://axfr.ai/whitepaper/wp-04)参照)。本サービスもこの思想に立脚します。FDEが顧客企業に並走しながら、顧客企業内の人材にAXアーキテクト能力を装着していく -これが、本サービスが残す最終的な提供価値です。

AI×事業開発、AI×人材育成、AIイネーブルメント -これらすべてにおける能力発揮を同時に実現することを目指してまいります。

なお、収益進化FDEは、収益進化に至る前段として、効率化AI領域(AI Sprint・Plateau Detection)の伴走から始めることも可能です。Plateauに到達した瞬間、そのままFDEが連続して収益進化フェーズ(PI Injection・収益構造の再設計)へ伴走します。効率化AIの山と収益進化AIの山を、一人のFDEが連続して登る -これが本サービスの提供価値です。

AlphaDriveがFDE=Expertを名乗れる3つの土台

AlphaDriveが「Forward Deployed Expert」を提供できる構造的根拠は、以下の3つの土台にあります。

- １. 当事者性：コンサルティング専業ではなく、自ら商売を営む事業会社として、AIで売上を作る問いに当事者として向き合ってきた実体験- ２. 異業種横断：260社・23,800件の事業開発伴走から得た、業界の常識から逸脱する発想や無関係な2つを結びつける発想(=Crazy Intelligenceの供給能力)- ３. AXアーキテクト育成体系：AlphaDriveがWP-04「AXアーキテクトの、実装論。」で体系化した、AXアーキテクト育成5段階モデルと4要素循環構造。これにより、FDEは「特定のスター人材の派遣」ではなく、「育成された人材プールからの常駐」として持続的に提供できる

完成品を出し切る組織能力は、AlphaDriveグループが2025年以降に三層で整備してきた開発実装ネットワークによって担保されます。

2025年3月子会社化。50名規模のグローバル開発体制を有する、アルファドライブグループ専属の開発子会社。

▶︎株式会社DelQui(https://del-qui.com/)

2025年4月設立、新規事業開発のプロダクト開発に強みを持つSun*社との開発JV。

▶︎株式会社GROWGRIT(https://growgrit.co.jp/)

2025年10月始動、業界・技術領域に応じた最適なパートナーアサインを実現する開発パートナーアライアンス。

▶︎AlphaDrive TECH COLLECTIVE(https://alphadrive.co.jp/lp/techcollective/)

FDE自身がAIによる開発実装を担いながら、案件の規模・複雑性・セキュリティ要件に応じて、この三層ネットワークを使い分けることで、完成品ローンチまでを担保します。

収益進化FDEの位置付け：AX for Revenueの実装ソリューション層

本サービスは、AX for Revenueの思想層・方法論層・実装ソリューション層のうち、実装ソリューション層の中核として位置付けられます。

書籍『AI収益進化論』が提示する思想と、AX for Revenue Loopという方法論を、顧客企業の現場で動かしきるための実行手段 -それが収益進化FDEです。経営層へのAX能力装着、組織内への方法論実装、そして大企業のセキュリティ制約下でもAIによる事業開発を実行可能にする中核実行ソリューション「AX Dejima(出島)(https://axfr.ai/ax-dejima)」 -これらと並ぶ、AX for Revenueの主要関与形態として、本サービスを位置付けます。

CAXOコメント

株式会社アルファドライブ 代表取締役社長 兼 CEO / CAXO 麻生 要一

私たちは本日、ひとつの思想を市場に投げかけます。

世界では「FDE = Forward Deployed Engineer」が標準語として広がりつつあります。Palantirが起点となり、Anthropic、OpenAIをはじめとする世界の先端AI企業が継承し、彼らがコードを書きながら現場に立ってきたからこそ、AI時代の事業は前へと進んできました。私たちは、このForward Deployed Engineerへの敬意の上に立ちます。

その上で、私たちは思います。Forward Deployedに現場に立つべき人材は、本当にEngineerだけでよいのか。

AIがコードを書き、AIが完成品を一瞬で立ち上げる時代に、希少なのは「作れること」ではなく、「何を、誰のために、なぜ作るのか」を見極める事業開発の実践知です。だからこそ、現場に立つべきもう一つの中核人材像があります。それが、私たちが本日「Forward Deployed Expert」として確立する人材像です。

Expertの能力の中身は、AlphaDriveがすでに体系化してきた「AXアーキテクト=BA能力 × AI能力」です。そのAXアーキテクトを、顧客企業の事業責任者の隣で駆動・伴走させる関与形態こそが、Forward Deployed Expertです。

AIエンジニアの派遣でも、テンプレートの納品でもありません。当事者として、同志として、顧客企業の収益進化を駆動し、そして最終的には顧客企業内にAXアーキテクトを育てることまでを担う -それが私たちの「Forward Deployed Expert」です。

AI×事業開発、AI×人材育成、AIイネーブルメント -これらすべての領域における能力提供を同時に実現することを通して、AIが人の存在意義を奪う社会ではなく、AIが人の可能性をひらく社会を、ともに作っていきたい。収益進化FDEを通じて、日本中の企業に眠るPrimal Intelligenceを掘り起こし、AXアーキテクトを地域・産業横断で増やしてまいります。

サービス概要

AX for Revenueについて

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/33909/table/310_3_b909ea945e46df102c9b9e9d27d158fc.jpg?v=202606011051 ]

AX for Revenue は、AlphaDriveが2026年5月に始動した新領域で、AIを活用して企業の売上を非連続的に進化させる「収益進化AIシステム」を提唱・実装し、事業開発分野へのAI活用と、AI時代の人材育成手法の体系化を進めています。Completion Cost Collapse（完成品製造コストの崩壊）という時代認識のもと、Full-Product Launch・AI Orchestration・Field Intelligence 等の独自概念を中核に、効率化で終わらない収益進化を支援します。AI時代の事業開発を担う人材像を「AXアーキテクト」と再定義し、その育成・組織実装も支援領域に含まれます。

詳細：https://axfr.ai(https://axfr.ai)

会社概要

▼株式会社アルファドライブ 会社概要

社名：株式会社アルファドライブ / AlphaDrive Co.,Ltd.

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO/CAXO 麻生要一

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp/