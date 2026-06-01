中小企業特化の法人保険代理店『株式会社キール』が神奈川県大和市に開業

株式会社キール

法人向けの損害保険・生命保険代理店、株式会社キール（本社：神奈川県大和市、代表取締役：真下 恭徳）は、2026年6月1日より事業を開始いたしました。当社は、建設業・警備業・資金調達フェーズのベンチャー企業をはじめとする中小企業を対象に、高度なリスクコンサルティングと最適な保険のご提案を行います。

■ 開業の背景

事業環境の変化が激しい今日、中小企業はサイバー攻撃、自然災害、労働災害、高額な損害賠償など、かつてないほど多様なリスクに直面しています。一方で、こうしたリスクを体系的に把握し、自社に最適な備えを設計することは、本業に注力する経営者にとって容易ではありません。

株式会社キールは、「保険を売る」のではなく「リスクと向き合う伴走者」として、中小企業の経営を支えるために誕生しました。代表の真下は、複数の大手損害保険会社で法人営業に従事し、数多くの企業のリスクと向き合ってきた経験を持ちます。その知見を活かし、お客様一社一社の事業に潜むリスクを可視化し、過不足のない備えをご提案します。

■ 社名「キール」に込めた想い

「キール（KEEL）」とは、船底を貫く背骨のような構造材「竜骨」のこと。船に安定をもたらし、横風を受けても転覆させず、むしろ前へ進む力に変える役割を担います。

企業経営も航海と同じく、順風の時もあれば、思いがけない向かい風に見舞われる時もあります。当社は、企業にとっての「キール」として、逆風の中でも事業を支え、前へ進む力に変える存在でありたいという想いを社名に込めました。この想いは、当社のフィロソフィー「向かい風を、推進力へ。」に表れています。

■ 事業の特長

１．ISO31000基準のリスクコンサルティング

リスクマネジメントの国際規格ISO31000に基づき、事業に潜むリスクを「可視化・低減・移転」の流れで体系的に整理。感覚ではなく、客観的な基準に沿った備えをご提案します。

２．建設業・警備業・ベンチャー企業への専門性

現場を持つ建設業・警備業、急成長に伴うリスクを抱える資金調達フェーズのベンチャー企業など、それぞれの業種特有のリスクに精通した提案を行います。

３．中小企業の経営に寄り添う伴走姿勢

行動指針として「Challenge（逆風を歓迎する）」「Integrity（誠実であり続ける）」「Professional（専門性を磨き抜く）」「Hospitality（想像を超えた安心を）」を掲げ、お客様の挑戦を支えます。

■ 代表コメント

「どれだけ誠実に事業を営んでいても、向かい風は避けられません。しかし、正しく備えれば、それは事業を止める脅威ではなく、乗り越えて前へ進むための糧に変えられます。私たちは、挑戦するすべての企業の『キール』として、その推進力を支えてまいります。」（代表取締役 真下 恭徳）

■ 会社概要

会社名

株式会社キール（KEEL Co.,LTD）

代表者

代表取締役 真下 恭徳

所在地

〒242-0006 神奈川県大和市南林間1丁目8番17号 レントールビル3階C号室

事業内容

法人向け損害保険・生命保険代理店、リスクコンサルティング事業

取扱保険会社

AIG損害保険株式会社、大同生命保険株式会社

事業開始

2026年6月1日

電話／FAX

046-212-2364

ホームページ

https://keel-ins.co.jp/

フィロソフィー

向かい風を、推進力へ。

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社キール 担当：真下 ／ TEL・FAX：046-212-2364 ／ https://keel-ins.co.jp/ ／ Email：contact@keel-ins.co.jp