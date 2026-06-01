「90歳までアクティブに。」歩き続けられる人生を支える新たな拠点が名古屋市千種区「覚王山駅」に誕生！

～「覚王山を足から健康へ」地域の健康寿命延伸を目指す足の専門サロン～

一般社団法人日本距骨調整協会距骨サロン覚王山店が2026年6月6日(土)に新規OPEN

一般社団法人日本距骨調整協会（本部：神奈川県横浜市）は、2026年6月6日、愛知県名古屋市千種区・覚王山に新店舗となる「距骨サロン覚王山店」をオープンいたします。

本店舗は、覚王山で機能改善に特化したスポーツジム「アクティブ」を運営する越智俊光氏（弟）と、距骨サロン春日井店のオーナーであり、日本距骨調整協会のインストラクターを務める越智弘信氏（兄）の兄弟が共同で立ち上げる新たな挑戦です。

二人が掲げるテーマは、「90歳までアクティブに。」

人生100年時代と言われる今、ただ長生きするのではなく、自分の足で歩き、好きな場所へ行き、大切な人と笑い合える人生を支えること。その想いから、運動と施術の両面から健康寿命の延伸を目指す拠点として覚王山店は誕生しました。

施術を担当するのは20代の整体師、尾崎玉枝氏。

尾崎氏が健康の大切さを強く意識するようになった原点は、小学生の頃に母親のがんを経験したことでした。幸いにも早期発見により母親は回復しましたが、「病気は本人だけでなく、家族にも大きな不安や悲しみを与える」ということを幼いながらに実感したといいます。



その後、自身もバセドウ病を経験し、健康でいられることの有り難さを身をもって知りました。

「健康を失ってから気づくのではなく、その前に支えられる存在になりたい。」

そんな想いから介護業界へ転身。しかし現場では、痛みをきっかけに歩く意欲を失い、少しずつ身体機能が低下していく高齢者を数多く目の当たりにしました。



もっと根本から支えたい――。

その想いで整体師となり、たどり着いたのが距骨サロンでした。

尾崎氏が共感したのは、施術だけで終わらせず、歩き方や日常生活まで見据えながら「自分の足で歩き続けられる身体づくり」を目指す考え方です。



現在は「100歳まで自分の足で歩ける身体づくり」を理念に掲げ、一人ひとりが人生を前向きに楽しめるようサポートしています。

距骨サロン覚王山店が、地域の皆さまの健康を支える新たな拠点として成長していくことを期待するとともに、多くの方々にその価値を体感いただければ幸いです。

Walk is Life.

歩くことは、生きること。

覚王山駅 徒歩2分

明るく綺麗な店内

丁寧にお話を聞き

一生懸命 施術します

■店舗概要- 店舗名：距骨サロン覚王山店- OPEN：2026年6月6日(土)- 所在地：愛知県名古屋市千種区覚王山通９丁目21－２ 和田ビル2階- アクセス：覚王山駅 徒歩2分- 営業時間：9:00～20:00- 定休日：不定休- TEL：050-5272-9145詳細を見る :https://kyokotsu.jp/clinic/kakuozan/