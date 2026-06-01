リニューアルしたピカール麻布十番店で、人気商品を気軽に楽しめる限定セットを発売

イオン株式会社

フランス発の冷凍食品専門店「Picard（ピカール）」を展開するイオンサヴール株式会社（本社：東京都中央区）は、新しくなったピカール麻布十番店にて、人気商品を組み合わせたピカール麻布十番店限定セットを、2026年6月1日（月）から6月30日（火）まで販売いたします。

リニューアル記念として販売する限定セットは、焼きたてパンを楽しむ「人気パンセレクション」、カフェのような心地よい食卓を楽しむ「カフェ仕立てのごちそうセット」、ピカールの人気商品を贅沢に詰め合わせた「グラン・フレンチセット」の3種類をご用意しました。

ピカールを初めてご利用いただくお客さまにも、人気商品の魅力を気軽にお楽しみいただけるラインアップです。

ピカール麻布十番店 リニューアル記念セット概要

「グラン・フレンチセットに含まれる人気商品4品のイメージ（保冷バッグ付き）」■ 販売期間

2026年6月1日（月）～6月30日（火）

■ 人気パンセレクション（税込2,000円）

焼きたての香りが楽しめるクロワッサンとミニバゲットに、パンケーキを組み合わせた、パン好きのためのセットです。朝食はもちろん、休日のブランチや軽食にもおすすめ。冷凍庫にあるだけで、「今日は焼きたてパンを楽しもう」と思える、ちょっと嬉しい時間が生まれます。

クロワッサンの香ばしさ、ミニバゲットのシンプルな美味しさ、そしてパンケーキのやさしい甘さ。それぞれ異なる魅力を気軽に楽しめます。朝食からブランチまで、その日の気分に合わせて楽しめる、ピカールらしいパンセットです。



人気パンセレクション 商品紹介

クロワッサン 8個入

フランス産の小麦粉と砂糖、EU産のバターを使用したクロワッサンです。ご家庭で焼き上げると、香ばしい焼きたての香りとバターの風味が広がります。

外はサクッと軽やかに、中はふんわり。冷凍だからこそ、食べたい時に焼きたてを楽しめるのも魅力です。忙しい朝でも、焼きたてのクロワッサンがあるだけで食卓が少し豊かな時間に変わります。ピカールを代表する人気商品のひとつです。

ミニバゲット 260g（2本入り）

フランス産の小麦粉とサワー種を使用した、香り豊かなバゲットです。

表面にうっすらと粉をまとわせた、本場らしい素朴な味わいが特長です。

食事に合わせやすいシンプルな味わいで、スープやサラダ、チーズやパテとも好相性。

フランスの日常の食卓に欠かせないバゲットを、ご家庭で気軽にお楽しみいただけます。

パンケーキ 25ｇ×6個入

フランス産の牛乳、小麦、卵を使用した、素材の風味を楽しめるパンケーキです。温めるだけで、ふんわりとした食感に仕上がります。

朝食やブランチにはもちろん、フルーツやアイスクリームを添えてデザートとして楽しむのもおすすめ。気分やシーンに合わせてアレンジが広がる一品です。

■カフェ仕立てのごちそうセット（税込3,000円）

休日のランチや、少しゆっくりしたい日の食事時間におすすめのセットです。

小エビとズッキーニを合わせた彩り豊かなショートパスタに、BIOフレンチフライを組み合わせました。手軽に用意できるのに、カフェで過ごすような満足感のある食卓を楽しめます。食後には、コーヒーと相性の良い「エクレア・カフェ」をご用意しました。料理からデザートまでそろう、名前のとおり“カフェ仕立て” の時間を楽しめます。

忙しい毎日のなかでも、少しだけ立ち止まって自分の時間を楽しみたい。そんな日にぴったりの、ゆったりとしたひとときをお届けします。



カフェ仕立てのごちそうセット 商品紹介

小エビ、ズッキーニのショートパスタバジルソース

900g（3～4皿分）

ムキエビとズッキーニのグリルを合わせ、バジル風味で仕上げたショートパスタです。電子レンジで温めるだけで、本場らしいアルデンテの食感をお楽しみいただけます。

バジルの爽やかな香りと小エビの旨みが調和した、彩り豊かな一皿です。忙しい日でも料理を頑張りすぎることなく、少し特別な食事の時間を楽しめます。

BIO フレンチフライ 600g

フランスやEUで広く親しまれているBIO認証を取得したジャガイモを使用したフレンチフライです。

自然のリズムに沿って育てられたジャガイモの風味を活かし、素材本来の美味しさを楽しめるようシンプルに仕上げました。

外は香ばしく、中はほっくりとした食感が特長です。

付け合わせにはもちろん、軽食やおやつにもおすすめです。

エクレア・カフェ 4個入(240g)

なめらかで濃厚なコーヒークリームをはさんだ、クラシックなエクレアです。

コーヒーの豊かな香りと軽やかなシュー生地が調和した、フランスらしい味わいを楽しめます。

食後のデザートやティータイムに、少し贅沢なひとときを演出してくれる一品です。

■ グラン・フレンチセット（税込5,000円）

人気商品の美味しさと、毎日の使いやすさをひとつにした、リニューアル記念限定セットです。



ムール貝やキノコを使ったフランスらしい味わいから、食後の華やかなデザートまで楽しめるセットです。食卓に並べるだけで、まるでビストロで食事をしているような気分を楽しめます。

セットに含まれるオリジナル保冷バッグは、日々のお買物にも便利な折りたたみタイプです。ピカールのある暮らしを、もっと気軽に楽しんでいただきたいという想いを込めました。

キノコとゴルゴンゾーラチーズの薄生地タルト

290g（直径約24cm）

薄くのばしたタルト生地に、マッシュルーム、ヌメリイグチ、アンズタケ、ヤマドリタケの4種類のキノコと、ゴルゴンゾーラチーズをトッピングした薄生地タルトです。

キノコの豊かな風味とゴルゴンゾーラチーズのコクが重なり合う、フランスらしい味わいを楽しめます。オーブンで焼き上げるだけで、いつもの食卓を少し特別な時間にしてくれる一品です。

ムール貝の漁師風 400g

ムール貝の殻を取り除き、白ワイン、生クリーム、玉ネギ、パセリで仕上げた、フランスの定番料理です。

ムール貝の美味しさを引き立てるシンプルな味わいで、そのまま温めるだけでお楽しみいただけます。

前菜としてはもちろん、パスタやバゲットと合わせれば満足感のある一皿に。

ワインとともにゆっくり味わいたい一品です。

ミニバゲット クラシック

280g（2本入り）

小麦粉、水、イースト、塩だけで作られた、シンプルな味わいのミニバゲットです。

素材の美味しさを楽しめる飽きのこない味わいで、さまざまな料理と好相性。

ミニサイズなのでサンドイッチにも使いやすく、朝食から軽食、おもてなしまで幅広いシーンで活躍します。

エッフェル塔と凱旋門のケーキ（チョコムースとバニラムース）

158g（エッフェル塔のケーキ85g、凱旋門のケーキ73g）

エッフェル塔と凱旋門をかたどった、見た目も華やかなデザートです。

チョコレートムースとバニラムースに、フルーツのコンポートとサクサクとした生地を合わせました。

食後のデザートにはもちろん、おもてなしや記念日の食卓にもおすすめの、フランスらしい遊び心を感じられる2個セットです。

折りたたみ保冷バッグ（ブラック）

サイズ：W45 × H35 × D15

内側にアルミを装着し、ドライアイス用のポケットを付けた折りたたみができコンパクトに持ち歩きしやすい保冷バッグです。

※麻布十番店限定・期間限定販売です。

※内容は変更となる場合がございます。

■ 麻布十番の食の楽しみ方を広げる「カード型パスポートクーポン」を配布

リニューアルを記念し、ピカール麻布十番店では、パリ発のオーガニックスーパーマーケット「Bio c' Bon（ビオセボン）」との共通クーポン企画を実施します。

期間中、対象店舗をご利用いただいたお客さまへ、ピカール・Bio c' Bon両店で使えるカード型パスポートクーポンを配布します。

ピカールではプレミアム生クリームソフト「CREMIA（クレミア）」、Bio c' Bonではコーヒーをお楽しみいただけます。

麻布十番でのお買物の合間に、両店を巡りながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

【配布期間】

2026年6月1日（月）～6月30日（火）

【クーポン利用期間】

2026年6月1日（月）～7月31日（金）

ピカールビオセボン【店舗概要】店舗名：ピカール麻布十番店

所在地：東京都港区麻布十番2-9-2

電話番号：080-9183-9239

営業時間：10:00～21:00

※2026年6月1日（月）より営業時間を10:00～21:00へ変更いたしました。

ピカール麻布十番店 :https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%94%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB+%E9%BA%BB%E5%B8%83%E5%8D%81%E7%95%AA%E5%BA%97/@35.6551749,139.7323836,17z/data=!4m5!3m4!1s0x60188b9f81a0bec1:0x66d9387cca224235!8m2!3d35.6551749!4d139.7345723?shorturl=1

商品詳細はこちらからもご覧いただけます。 :https://picard-frozen.jp/

お問い合わせ :https://picard-frozen.jp/pages/contact◆Picard（ピカール）について

フランス発の冷凍食品専門ブランド「ピカール」。

その原点は、1906年に創業した製氷会社にあります。食材を守るための技術としての“氷”という発想は、やがて冷凍技術へと発展し、今日のピカールへとつながっています。

ピカールが提案しているのは、日々の暮らしの中で、無理なく食を楽しむ“エフォートレス”な食卓です。冷凍食品を単なる利便性としてではなく、忙しい日でも、自分らしく食事の時間を楽しみ、暮らしを少し豊かにするための選択肢として提案しています。

商品づくりにおいては、自然由来の素材を優先し、甘味料・うま味調味料・GMO（遺伝子組み換え原料）不使用・パーム油を使用しない設計を基本としています。解凍するだけで楽しめる商品から、オーブンで仕上げる商品まで、手軽さと特別感を両立したラインアップを展開しています。

必要な分だけ使える冷凍食品は、食品ロス削減にもつながります。MSC・ASC認証の水産品や、環境に配慮した商品設計など、日々の選択が自然と環境配慮につながる点も特長のひとつです。



変わらないのは、おいしさへのこだわり。変わり続けるのは、届け方。ピカールはこれからも、暮らしに寄り添うかたちで、フランスの食文化を届けていきます。

ピカールとは :https://picard-frozen.jp/pages/about