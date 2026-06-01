台湾・北投温泉博物館と埼玉県秩父市、鉄道でつながる温泉地の文化交流がスタート。「ようこそ台湾北投 in 秩父」を開催

財團法人台北市文化基金會北投溫泉博物館台湾・北投温泉博物館 館長・鍾兆佳氏が来日し、北投と秩父の温泉文化を紹介

台湾・台北市の文化施設「北投温泉博物館」は、2026年5月30日（土）、埼玉県秩父市の「西武秩父駅前温泉 祭の湯」にて、温泉文化交流イベント「ようこそ台湾北投 in 秩父」を開催しました。

本イベントは、台湾を代表する温泉地のひとつである北投の温泉文化や街の魅力を、東京から鉄道で訪れることのできる温泉地・秩父で紹介する交流企画です。

会場では、北投温泉の歴史や文化に触れる展示のほか、台湾のクリエイターによる温泉をテーマにした作品展示などを展開。秩父にいながら台湾の温泉文化や街の魅力に触れられる空間となっています。

「ようこそ台湾北投 in 秩父」の展示北投の歴史や温泉文化を紹介する資料を展示秩父にいながら北投の街や温泉文化に触れられる空間台湾のクリエイターが描いた北投のオリジナルマップを配布

開催初日には、北投温泉博物館 館長・鍾兆佳氏が台湾より来日。オープニングトークイベント「駅から浴場へ、鉄道と温泉が共に営む地域実践」では、西武秩父駅前温泉 祭の湯、秩父地域おもてなし観光公社、西武鉄道など各関係者とともに登壇しました。鉄道で都市とつながる温泉地という共通点をもつ北投と秩父。それぞれの地域で育まれてきた温泉文化や、鉄道をきっかけに生まれる人の流れ、これからの地域交流について意見を交わしました。

北投と秩父の温泉文化について語り合ったトークイベント台湾と日本のクリエイターが制作したオリジナル手ぬぐいを展示

また、当日は秩父市・清野和彦市長も会場を訪れ、北投温泉博物館の訪問団と交流しました。イベントでは、今回の取り組みに協力した関係者に北投温泉博物館より感謝状が贈られました。

秩父市長も来場し、北投と秩父の温泉文化交流について意見交換北投温泉博物館から今回の交流に協力した関係者に感謝状を贈呈

【開催概要】

名称｜ようこそ台湾北投 in 秩父（歓迎光臨台湾北投 in 秩父）

会期｜2026年5月30日（土）～6月12日（金）

会場｜西武秩父駅前温泉 祭の湯

住所｜埼玉県秩父市野坂町1-16-15