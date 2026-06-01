【開催レポート】全国21拠点がオンラインで集結！『Local Woman′s Health Lab Symposium in Kyoto』を京都・ZET-BASE KYOTOにて開催

株式会社100

株式会社100（本社：京都府京都市、代表取締役：山上博子）は、2026年5月16日（土）、京都の「ZET-BASE KYOTO」にて、有志団体Local Woman's Health Labが全国で展開するハイブリッドイベントの京都会場を主催いたしました。当日は東京会場からのシンポジウム同時配信を交え、全国21ヶ所の拠点をオンラインで繋ぐ、総動員数600名以上（うち京都会場は50名）を記録する、大規模なイベントとして開催いたしました。

京都会場の様子

本イベントは、地域から女性の健康に関する最新情報を発信し、一人ひとりが生き生きと暮らせる、より良い社会の実現を目指して企画されたものです。当日は、全国同時配信のシンポジウムから、各地域に特化したローカルコンテンツまで、多様なプログラムを展開いたしました。

■ イベント当日の様子【午前】東京会場から全国21拠点へ「全国同時シンポジウム」を配信

午前中は、メインの発信地である東京会場と、京都をはじめとする全国21の地域をオンラインでリアルタイムに接続。地域における女性の健康課題や、最新の情報・取り組みを共有するシンポジウムの同時配信を行いました。それぞれの地域が抱える現状に耳を傾け、日本全体で女性の健康を支える社会づくりへの機運を高める有意義な時間となりました。

東京会場からシンポジウムをリアル配信（登壇者4名：右から染矢 明日香氏、伊藤 将人氏、野村 浩子氏、北 奈央子氏）

京都会場（ZET-BASE KYOTO)でのシンポジウム視聴の様子１.

京都会場（ZET-BASE KYOTO)でのシンポジウム視聴の様子２.京都会場（ZET-BASE KYOTO)におけるシンポジウムの満足度（回答者数27名）京都会場アンケート結果一部抜粋

【午後】京都会場（ZET-BASE KYOTO)テーマ：「ローカル」に根ざした、人と人が繋がる場（主催：株式会社100）

午後は、各地域がそれぞれの独自性を活かしたコンテンツを展開。株式会社100が主催した京都会場（ZET-BASE KYOTO)では「ローカル」に強くスポットを当て、女性の健康という枠組みを超え、地域で活動する個人や民間事業者など、多様なプレイヤーが集結しました。

展示・物販・ワークショップの実施 地域の魅力や個性が詰まったブースが並び、参加者が実際に体験しながら学べるワークショップも多数開催されました。

世代や性別を越えた「垣根のない交流」 一般参加者、出展者、運営事業者がフラットに関わり合える場を重視。当日は0歳のお子様から60代の方まで幅広い年齢層が集まり、女性だけでなく多くの男性にもご参加いただきました。ジェンダーや世代や地域、そして立場を越えた温かい交流が生まれる場となりました。

京都会場（ZET-BASE KYOTO)での展示物販の様子１.京都会場（ZET-BASE KYOTO)での展示物販の様子２.京都会場（ZET-BASE KYOTO)での展示物販の様子３.京都会場（ZET-BASE KYOTO)での展示物販の様子４.京都会場（ZET-BASE KYOTO)での展示物販の様子５.出展事業者によるプレゼンテーション、トークセッションの様子

参加者のお声（一部抜粋）

日本における女性の暮らしについて改めて考える機会になった。（40代 男性）

本を出していたり、自分には無い考えや普段聞けないお話を聞けました！（10代 女性）

緊急避妊薬が京都府内でも1,000件近く既に置いてあること、諸外国と日本の比較。女性は人生の25%を不健康な状態で過ごしているという事実などウーマンズヘルスのことを色々知れた（30代 女性）

■ 主催者コメント（株式会社100 代表／担当者 より）

「今回、Local Woman's Health Labの全国実行委員メンバーの皆様、そして全国21ヶ所の拠点と繋がりながら、京都会場（ZET-BASE KYOTO)を主催できたことを大変嬉しく思います。東京会場からの熱いシンポジウムに続き、午後の京都会場では、健康をきっかけに地域で活動する素晴らしい方々や住民の皆様が深く繋がり合う姿が印象的でした。 0歳からシニア世代まで、そして性別を問わず多くの方に足を運んでいただき、『地域のつながり』こそがウェルネスな社会の基盤になると確信いたしました。今後も株式会社100として、地域から社会を良くするアクションを共創してまいります。」

■ 開催概要

イベント名： Local Woman's Health Lab Symposium in Kyoto（京都会場）

日時： 2026年5月16日（土）

会場： ZET-BASE KYOTO

（京都府向日市寺戸町山縄手21番1 京都フィナンシャルグループ MUKOUビル 3階）

京都会場主催： 株式会社100

企画・全体運営： 有志団体Local Woman's Health Lab

参加拠点： 全国21ヶ所（東京会場より午前中シンポジウム同時配信）

公式HP：https://lwhl.jp/

株式会社100は、1億総”健幸”社会の実現に向けて、お一人お一人の思い描く多様なWell-beingの体験の場の創出に、今後も取り組んでまいります。

取材、協賛等に関するお問い合わせは、info@100onewo.comまでご連絡をお願いいたします。