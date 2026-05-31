歯科業界に新たな自費メニューが誕生。リップメラニンケア専門ブランド「Re:lip(リリップ)」、2026年6月より歯科業界向けに正式ローンチ

MELLARIS JAPAN 合同会社

MELLARISが監修した歯科業界専門のリップメラニンケアブランド「Re:lip（リリップ）」が、2026年6月より正式ローンチしました。唇のくすみ・黒ずみという9割の女性が抱える悩みにアプローチし、資格不要・施術原価\1,000・粗利率96.7%を実現する新しい自費メニューです。

■ 3社共同開発：歯科業界のキーパーソンが集結

Re:lipは、メラニンケア領域のリーダーと歯科業界の第一線で活躍する2名の専門家による共同開発ブランドです。

【白坂 悠太 ／ MELLARIS代表】

メラニンケア専門ブランドMELLARISを立ち上げ、全国累計1,000店舗超の導入実績を持つ。エステ・美容サロン業界でのメラニンケア普及を牽引してきた実績を歯科業界へ展開すべく、Re:lipを共同開発。

【緒方 真理子 ／ OGAMARI代表・歯科衛生士インフルエンサー】

Instagramフォロワー約12万人を誇る歯科衛生士インフルエンサー。YouTubeチャンネル「君のための歯医者さん」での歯科啓蒙活動をはじめ、「歯科医師に会えなくても歯の知識を届ける」という新しいメディア活動を展開。歯科衛生士の枠を超えた情報発信力と患者視点を共同開発に活かす。

【杉野 奈央 ／ 株式会社D.HIT代表・歯科衛生士】

日本初の歯科衛生士専門プロダクション「D.HIT」を2020年に設立。SNSを通じ30,000人超の歯科衛生士コミュニティを形成し、キャリア支援実績を持つ。歯科衛生士の多様な働き方・新収益源の創出を推進してきた経験と現場感覚をRe:lipに反映。

【本プロジェクトの強み】

業界への影響力・現場経験・情報発信力、それぞれの強みを掛け合わせることで、歯科クリニックに本当に使いやすく、患者に本当に刺さるブランドが誕生しました。

■ なぜ今、歯科業界にリップメラニンケアなのか

マスク生活が終わり口元を見せる機会が増えた現代、「唇のくすみ・黒ずみを改善したい」というニーズが急増しています。ホワイトニング後に「口元の色味が気になる」という声も多く、歯科クリニックこそがこの悩みに応える最適な場所です。

従来の医療レーザーは唇への使用でリスクが高く、エステでは効果が限定的でした。Re:lipはその空白を埋める、歯科業界初のリップメラニンケア専門ブランドです。

■ Re:lipとは

Re:lipは、メラニンケア専門ブランドMELLARIS（累計1,000店舗超の導入実績）が監修した、歯科クリニック・歯科衛生士向けの口元美容ブランドです。

特許取得の純粋天然植物エキスを使用し、ツボクサエキス（CICA）・ナイアシンアミド・アルブチン・ビタミンCなどの注目成分を複合配合。「ターンオーバー促進」と「メラニン分解・抑制」の2本柱で、自然なピンクの唇へと導きます。痛みなし・ダウンタイム約3～5日で、幅広い患者層に提供できます。

■ 3つの価格プランと利益シミュレーション

【定価】 提供価格：\30,000 ／ 原価：\1,000 ／ 粗利：\29,000 ／ 利益率：96.7%

【ローンチ記念キャンペーン価格（期間限定・定価50%オフ）】 提供価格：\15,000 ／ 原価：\1,000 ／ 粗利：\14,000 ／ 利益率：93.3%

【初回モニター価格（SNS投稿条件あり）】 提供価格：\10,000 ／ 原価：\1,000 ／ 粗利：\9,000 ／ 利益率：90.0%

※原価はアンプル2種（PURE ESSENCE・MOIST REPAIR）の合計\100,000を100回で按分した値。

■ 既存の歯科メニューとのセット提案で客単価を最大化

Re:lipは単体メニューとしてだけでなく、既存の歯科自費メニューとのセット提案が可能です。患者の口元トータルケアニーズに応えながら、クリニックの客単価を大幅に引き上げます。

【推奨セットプラン5選】

１. 口元トータルブライトニング ガムピーリング＋Re:lip 単体合計\26,000 → セット価格\22,000（\4,000お得） 対象：喫煙者・くすみ改善・ホワイトニング後の患者

２. ホワイトニングセット ★導入しやすい オフィスホワイトニング＋Re:lip 単体合計\45,000 → セット価格\38,000（\7,000お得） 対象：一般歯科・最初の提案に最適

３. 定期メディカルリップケア ★おすすめ PMTC＋Re:lip＋ホームケア製品 単体合計\33,000 → セット価格\28,000（\5,000お得） 対象：定期通院患者・リピート収益化に最適

４. アートメイク前処置プログラム リップアートメイク＋Re:lip 単体合計\85,000 → セット価格\72,000（\13,000お得） 対象：アートメイク導入院・高単価ターゲット

５. スマイルデザインフルコース DSD＋ホワイトニング＋Re:lip 単体合計\75,000 → セット価格\65,000（\10,000お得） 対象：審美治療・高級志向クリニック

【月間収益シミュレーション（Re:lip単体・定価\30,000の場合）】

月5件：\150,000 ／ 月10件：\300,000 ／ 月20件：\600,000 年間（月10件換算）：\3,600,000 ※ホームケアクリームの物販売上は別途加算

■ 導入費用と流れ

【クリニック向けセット：\450,000（税別）】

照射マシン（クリニック専用）\130,000 PURE ESSENCE（アンプル）\50,000 MOIST REPAIR（アンプル）\50,000 PINK REPAIR CREAM 6個 \54,000 PRELUCENT GEL 6個 \32,400 CLEAR BOOSTER 6個 \28,800 導入研修費（3.5時間）\100,000 備品類一式 \4,800

【歯科衛生士向けセット：\350,000（税別）】

照射マシン（歯科衛生士用）\78,000 PURE ESSENCE（アンプル）\50,000 MOIST REPAIR（アンプル）\50,000 PINK REPAIR CREAM 3個 \31,500 PRELUCENT GEL 3個 \18,900 CLEAR BOOSTER 3個 \16,800 導入研修費（3.5時間）\100,000 備品類一式 \4,800

【導入の流れ】 １.申し込み・事前審査 → ２.導入説明・契約 → ３.入金 → ４.導入研修（約3.5時間）→ ５.モニター練習（約1週間）→ ６.営業開始

■ よくある質問

Q. 資格がなくても施術できますか？ A. 資格は不要です。導入研修を受講した認定クリニックのみ取り扱いが可能です。

Q. 研修からメニュー導入までどのくらいかかりますか？ A. 研修後、約1週間のモニター練習を経て導入可能です。

Q. 2回目の施術はどのくらい期間を空ければよいですか？ A. 3週間を目安としてください。剥離が完了すれば施術可能です。

Q. 唇にトラブルが出た場合は？ A. 講師サポートチームに連絡いただければ迅速に対応いたします。

■ お問い合わせ

Re:lip（Produce by MELLARIS）

メール：relip.dental@gmail.com

公式ライン（お問い合わせ）：https://lin.ee/6e9HQCy

※効果には個人差があります。

※導入費用は税別となっております。

※分割払いは審査通過者のみご利用可能です。

※キャンペーン価格は期間限定・モニター価格はSNS投稿が条件となります。