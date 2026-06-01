ウルトラマン60周年記念！オリジナル音源を搭載した「音声目覚まし時計」が本日6月1日より予約受付スタート！第一次出荷分は200個限定、あの日の大興奮が今甦る

株式会社秀建コーポレーションウルトラマンシリーズ60周年記念

販売サイトはこちら：https://dag.thebase.in/p/00007(https://dag.thebase.in/p/00007)

ウルトラマンシリーズ60周年を記念し、オリジナル音源3種と印象的な変身シーンを文字盤に採用した特別仕様の「音声目覚まし時計」を開発いたしました。本日2026年6月1日（月）より、特設ECサイトにて第一次出荷分（限定200個）の予約受付を本格開始いたします。

本作は、昭和のあの日、ブラウン管テレビの前で胸を躍らせた熱い記憶を呼び覚ますメモリアルアイテムです。レトロなツインベル型の白い本体に、ファン垂涎の音声ギミックとデザインを凝縮した、大人のためのコレクターズ商品となっています。

機能・背面デザイン朝からウルトラマンの世界へ！オリジナル音源を3種類収録

背面の切り替えスイッチにより、大迫力の音声MAX出力で再現されるオリジナル音源3種と、クラシカルな通常の「ベル音」をお好みに合わせて毎朝切り替えてお楽しみいただけます。サウンドの詳細は以下の通りです。

「ウルトラマンの歌」

イントロの力強いファンファーレが鳴り響いた瞬間、あの日にタイムスリップ！誰もが口ずさんだ伝説の主題歌が、大迫力の音声であなたの朝を最高潮に盛り上げ、活力を与えてくれます。

「ウルトラマンの歌」「カラータイマー」

静かに響く「ピコン・・・」の音が、徐々に「ピコピコピコ！」と激しくテンポアップ！活動限界が迫るあの緊迫感がリアルに押し寄せ、最後は渾身のシュワッチ！が炸裂。毎朝ベッドから飛び起きるしかない臨場感です。

「カラータイマー」「バルタン星人」

重厚な地響きから鋭く炸裂する「変身音」！続いて怪しくこだまする、あの宇宙忍者「バルタン星人の不気味な声」が静まり返る朝の寝室に轟きます。特撮の緊張感とリアルな臨場感をそのまま再現した硬派な音源です。

「バルタン星人の声」

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巨大化する変身の瞬間を文字盤に採用あの「変身の瞬間」の興奮を再現した特別文字盤

時計の顔となる文字盤には、ウルトラマンが拳を突き出して巨大化する「あの変身の瞬間」を美しく再現しました。さらに、6時の位置には輝く「ウルトラマンシリーズ60周年」のロゴを配置。 レトロなフォントの数字と真っ赤な背景が相まって、時計を見るたびにブラウン管の前で釘付けになったあの日の大興奮がリアルに甦る、ファン垂涎のデザインに仕上げています。

また、本商品の予約開始を記念して、弊社公式X（旧Twitter）にて『ウルトラマン音声目覚まし時計』が最速で手に入るプレゼントキャンペーンを本日より開催中です。公式アカウント（@direct_a_g）をフォローし、対象ポストを『いいね＆リポスト』するだけで簡単にご応募いただけます。

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ウルトラマンシリーズ60周年記念

ウルトラマン音声目覚まし時計

予約受付スタート：2026年6月1日

第一次出荷分：200個

定価：8,800円（税込価格）

仕様：

●サイズ（約）/横12×縦9×奥行6cm

●重量（約）/310g

●材質/本体：鉄、風防：プラスチック

●仕様/ムーブメント：クォーツ式、6ヶ月保証、平均月差±60秒、単三乾電池×２本（マンガン）

●機能/アラーム音：ベル又はウルトラマンの３種類の音声※充電式電池は使用不可となっております。

販売サイト：https://dag.thebase.in/p/00007(https://dag.thebase.in/p/00007)

ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト（プロジェクト公式サイトより）

1966 年7月10日、ウルトラマンはテレビに初めてその姿を現しました。以来、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきたウルトラマンシリーズは、2026 年に放送開始60周年を迎えます。

この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ 60 周年プロジェクト」を展開中です。 長年応援してくださっているファンの方はもちろん、まだウルトラマンに触れたことのない方々にもシリーズの魅力を届けていき、シリーズ作品それぞれの物語の奥深さと、普遍的なテーマを通して、ウルトラマンが今後も世代や国境を越えて愛され続ける存在となることを目指します。

ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト

「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」

公式サイト：https://60th.m-78.jp/

■株式会社秀建コーポレーションについて

屋号：ディレクトアートギャラリー

代表取締役：小林 賢一郎

設立：平成13年9月17日

資本金：1,000万円

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-5

東神田ビル3F

ディレクトアートギャラリー公式

【商品に関するお問い合わせ】

■商品内容等：03-5809-2946（9:30～19:00/土日祝休）

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。