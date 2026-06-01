EXPO Futures Award 2026、6月1日より応募受付開始

EXPO Futures Award 2026は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の後援のもと、大阪・関西万博の理念を継承し、社会変革の兆しを表彰する新たなアワードです。

一般社団法人静けさの森共鳴機構

一般社団法人静けさの森共鳴機構が構成するEXPO Futures Award実行委員会は、本日2026年6月1日（月）より「EXPO Futures Award 2026」の応募受付を開始します。本アワードは、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の後援のもと実施します。

2025年大阪・関西万博が生み出した「問い」や「挑戦」を一過性のものにせず、社会の前提を問い直す試みや価値観の変容を可視化・表彰することで、持続的な社会的トレンドへと転換することを目的としています。

アワード概要

EXPO Futures Award 2026では、各テーマを代表する挑戦・試みに対してテーマ特別賞（原則8件）を表彰します。また、最終審査会まで残った取り組みはファイナリスト（最大20件）として認定します。

万博会場での実績有無を問わず、万博の理念に通じる「挑戦」や「試み」を幅広く対象とします。個人・法人・団体、未成年者を含む全年齢が応募可能で、国内外からの応募を受け付けます（英語対応あり）。応募費用は無料です。

8つの募集テーマ

テーマウィークに準拠した以下の8部門で応募を受け付けます。万博会場での実績有無は問いません。

受賞者へのメリット

審査委員

審査委員は、学術・行政・産業・文化クリエイティブ等の各分野から選定・委嘱します。

審査スケジュール

- 応募受付期間：2026年6月1日（月）9:00～2026年7月31日（金）23:59- 書類審査結果通知：2026年8月下旬頃- 最終審査会：2026年9月中旬頃- 授賞式：2026年10月頃

※ 各審査段階の結果は、通過された方にのみ事務局よりご案内します。

応募方法

公式サイトに設置された専用応募フォームより、所定のエントリーシートをご提出ください。提出形式はデジタルドキュメント（Word・PDF・JPG・動画等）のみ。メールでの応募は受け付けておりません。

公式サイト：https://forest-of-resonance.jp/

団体概要

団体名 一般社団法人静けさの森共鳴機構

主催 EXPO Futures Award 2026実行委員会（一般社団法人静けさの森共鳴機構）

後援 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

プライバシーポリシー https://forest-of-resonance.jp/privacy-policy/

お問い合わせ https://form.run/@EXPOFuturesAward2026-otoiawase