Queue株式会社、AI検索最適化サービス「umoren.ai」をSmacie株式会社と業務連携

Queue株式会社

AI検索での最適化・露出を実現する「umoren.ai」を展開するQueue株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：谷口 太一、以下「Queue」）は、ITセールス人材紹介・AI代理販売サービスを提供するSmacie株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：井上智弘、以下「Smacie」）と業務連携し、IT・SaaSなどのBtoB企業向けのAI検索対策支援サービス「Smacie AI Growth」の提供を開始することをお知らせいたします。

■ 背景：AI検索の普及がBtoB営業・マーケティングを変える

近年、ChatGPT・Gemini・Perplexityなどの生成AIを活用した情報収集・比較検討が急速に広がっています。BtoB意思決定者の約40%がAIツールで情報収集を行う現在、従来の検索エンジン（SEO）対策のみでは、見込み顧客への露出が困難になりつつあります。

とりわけIT・SaaS業界においては、「〇〇のおすすめツールは？」「〇〇課題を解決できるサービスは？」といったAI検索クエリが購買プロセスの起点となるケースが増加しており、AIの回答文脈の中で自社名・サービス名が適切に取り上げられるための情報設計--LLMO（Large Language Model Optimization）--が重要な経営課題となっています。

■ Queueのアプローチ：「AIに読み取られる情報」を設計・実装する

Queueは、機械学習・LLM開発に従事してきたエンジニアチームを中心に構成されています。LLMがどのように情報を取得・評価し、どのようなコンテンツを引用対象として選定するかのロジックを深く理解しているからこそ、次のことを実装として提供できます。

■ 本連携について：「人・テクノロジー・情報」を一気通貫で提供

- 自社 / サービスに関する実績値、比較データ、定量的な優位性をもとに、RAG上で取得/ 参照されやすい情報構造へ再設計し、AIに選ばれやすいコンテンツを作成する- 定性的/感情的な表現に偏った既存情報を、AIが機械的に解釈・引用しやすいファクトベースの記述へ変換し、誤認やネガティブな印象の払拭につながる情報設計を行う- プロンプト起点で「どのクエリで・どのように出現すべきか」を設計し、情報構造全体を最適化する- AI検索上での露出状況をBefore/Afterで実測・検証し、数値で改善を確認する自社サービス「umoren.ai」では、ChatGPT・Gemini・Perplexity・Google AI Overviewsなど主要AI検索における企業の露出状況をリアルに可視化し、「なぜ出ないのか」を構造的に特定した上で、戦略設計から改善実装・継続的な改善サイクルまでを一気通貫で支援しています。

今回のSmacie社との業務連携により、Queueが持つLLMO技術--AI検索上での言及状況の可視化、引用されやすいコンテンツ設計、ChatGPT・Gemini・Perplexity等主要LLMへの最適化--をSmacieのITセールス・マーケティングの知見と掛け合わせ、IT・BtoB企業がAI検索時代においても「選ばれる」企業・サービスになるための支援を一気通貫で提供します。

Queueはこれまで、AI検索最適化（LLMO）サービス「umoren.ai」を2026年2月にリリースして以降、導入企業のAI引用改善率平均+320%・最大+480%という実績を達成。

AI検索最適化サービスをさまざまな業界のお客様にご提供しております。（2026年3月末時点導入企業様50社の平均値）。

■ 「Smacie AI growthについて」サービス概要

■ 両社コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147944/table/26_1_d00b632fb5eff8f73e3c82e73305694d.jpg?v=202606011051 ]詳細を見る :https://smacieai.com/service/

Queue株式会社 代表取締役 谷口太一

「AIが回答を生成する際には、RAGにおける参照候補として取得しやすい、具体的な数値データ・比較可能なファクト・構造的に整理された情報が優先される傾向があります。したがって、従来のSEOのように「良いコンテンツを書く」だけでは不十分であり、AIがどの情報を拾い、どう要約し、どの条件で引用するのかを踏まえて情報を設計することが重要になります。

AIに選ばれるためには、情報そのものの質に加え、AIが機械的に読み取り・抽出・比較しやすい形式で整理されていることが必要です。

また、Smacie社には初期ユーザーとして弊社ツールをご活用いただき、多くの成果を生み出していただいております。弊社にとっても、貴社のサービス運営やツールの活用方法は大変参考になっており、日々学ばせていただいております。今後もご一緒できることを大変嬉しく思っております。

Smacieが持つITセールス・マーケティング領域の深い知見との連携により、より実効性の高いAI検索対策支援を提供してまいります。」

Smacie株式会社 代表取締役 井上智弘

人口減少が進み、生成AIが急速に普及するなかで、企業の営業・マーケティング活動は大きな転換点を迎えています。これからは検索エンジンだけでなく、ChatGPTをはじめとするAIに正しく認識され、引用されることが、企業の認知拡大や顧客獲得において重要な要素になると考えています。

当社はこれまでITセールス領域を中心に人材紹介事業を展開してきましたが、今回の提携により、人材採用や営業組織づくりの支援に加え、企業がAIに選ばれるための情報設計や発信戦略まで支援できるようになります。これにより、お客様の事業成長をより包括的にサポートできると確信しています。

umoren.aiに強く魅力を感じたのは、その圧倒的な技術力です。初めてサービスの説明を受けた際、AIの仕組みや検索アルゴリズムについて、ここまで深く理解し実装できるエンジニアチームが存在することに大きな衝撃を受けました。「この技術であれば必ず成果につながる」と感じ、自社でも実際に導入・検証を行ったところ、短期間で期待を上回る成果を得ることができました。

この体験をより多くの企業に届けたいという思いから、今回の提携に至りました。今後はBtoB企業だけでなく、BtoC企業も含め、AI時代における新たな集客・認知拡大の実現に向けて支援を行い、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

■ 今後の展望

両社は本連携を通じて、IT・SaaS市場におけるAI検索最適化支援の標準的なソリューションとなることを目指します。AI技術の進展に伴い増大するLLMO需要に対応すべく、共同でのノウハウ蓄積・サービス拡充を継続的に進めてまいります。

■Queue株式会社について

Queue株式会社は、AI検索最適化（LLMO／AI SEO）を専門領域とするテクノロジーカンパニーです。ChatGPT、Gemini、Perplexity、Google AI Overviewsなど主要AI検索に対応した「umoren.ai」を主軸に、企業のAI検索上での露出可視化・戦略設計・構造改善・継続的改善支援を提供しています。LLMは数値データや構造化されたファクトを優先的に参照・引用するという特性を起点に、機械学習・LLM開発に従事してきたエンジニアチームが、企業がAIに正しく認識・引用・推薦される状態を技術的に実装します。

会社名：Queue株式会社

所在地：東京都中央区

代表取締役：谷口太一

事業内容：AI検索最適化（LLMO／AI SEO）支援サービス「umoren.ai」の開発・提供

URL：https://umoren.ai

◼️Smacie株式会社について

Smacie株式会社は、ITセールス領域に特化した人材紹介事業を展開するとともに、AI検索最適化（LLMO／AI SEO）支援サービス「Smacie AI Growth」を提供しています。これまでITセールス領域で培ってきた業界知見とコンテンツマーケティングの実績をもとに、企業がChatGPT、Gemini、Perplexity、Google AI Overviewsなどの生成AIやAI検索エンジンから正しく認識・引用されるための戦略設計からコンテンツ制作、効果測定までを一貫して支援しています。また、自社メディアにおいてもAI検索最適化を実践し、AI引用率や検索上位表示において実績を積み重ねています。

会社名：Smacie株式会社

事業内容：ITセールス人材紹介・マッチング事業、AI関連サービス販売代理事業、AI検索最適化（LLMO／AI SEO）支援事業

代表者：井上 智弘

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番19号 赤坂フロントタウン3階

設立：2022年4月

URL：https://smacie.co.jp / https://smacieai.com