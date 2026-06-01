【 6/13(土)オープン 】3日限定無料開放。横浜市都筑区中川にクロスフィットジム『 RED CIRCLE CrossFit 』が新規オープン！

■ 『RED CIRCLE CrossFit 』とは？

一般社団法人Tokyo Athletic United【 無料・予約不要 】3日間限定！6/6 (土) ～ 6/8 (月) 17:00-19:00 で無料見学会を開催！

『 RED CIRCLE CrossFit 』は、"アスリートもそうでない人も誰もが気軽に運動を楽しめるコミュニティづくり"をモットーとした、地域密着型のグループフィットネスジムです。近年注目を集める「クロスフィット」を中心に、ハイロックス、パーソナルトレーニングを提供します。フィットネスを通じたご縁が、波紋 ( 円 ＝ Circle "サークル" ）のように広がるようにと、想いを込めました。

【 無料・予約不要 】3日間限定！6/6 (土) ～ 6/8 (月) 17:00-19:00 で無料見学会を開催！

■ 『RED CIRCLE CrossFit』の特徴

製造時の余剰素材を再利用した「Nike Grind」を採用

1. 【 NIKE Strength 全面導入のトレーニング環境 】

世界的なスポーツブランド「NIKE」の最新機材やアパレルを導入。モチベーションを高めるスタイリッシュな環境で、質の高いワークアウトに没頭していただけます。

大阪出身の現役選手とコーチがトレーニングを担当普段から選手たちが使用しているトレーニング環境

2. 【 パーソナルトレーニング◎ 】プロアスリート専任のトレーナが担当

RED CIRCLE CrossFit は女子ラグビー強豪チーム『東京山九フェニックス』の専用トレーニング拠点でもあります。日本トップクラスのアスリートたちが日々身体を鍛え上げている「本物の環境」をそのまま一般開放。選手たちが体験している最先端のトレーニング環境を、そのまま一般の会員様もご利用いただけるという、特別なプレミアム感を提供します。

■ イベント＆キャンペーン情報

【 無料・予約不要 】3日間限定！6/6 (土) ～ 6/8 (月) 17:00-19:00 で無料見学会を開催！

１. 3日間限定！無料見学会（出入り自由）

どなたでもジムの雰囲気や最新設備をご覧いただける見学会を開催します。

事前予約は不要ですので、お気軽にお立ち寄りください。

日時：

2026年6月6日（土） 17:00 ～ 19:00

2026年6月7日（日） 17:00 ～ 19:00

2026年6月8日（月） 17:00 ～ 19:00

場所： RED CIRCLE CROSS FIT 店舗内

参加費： 無料（時間内の出入りは自由です）

２. オープニング記念！入会金無料キャンペーン

新しいスタートを応援するため、お得なキャンペーンを実施いたします。

特典： 入会金無料

対象期間： 2026年6月1日（月）～ 6月30日（火）までのご入会

■ 店舗概要

店舗名： RED CIRCLE CROSS FIT（レッドサークル クロスフィット）

所在地： 〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川2丁目6－23

アクセス： 横浜市営地下鉄ブルーライン「中川駅」から徒歩5分

公式Instagram： @redcircle_crossfit

https://www.instagram.com/redcircle_crossfit