安全教育eラーニングシステム「グッドラーニング！」が新コンテンツ『ショートセーフティ講座』を6月1日より提供開始！

株式会社キャブステーション

株式会社キャブステーション（東京都新宿区）が運営する、運輸業向け安全教育eラーニングシステム「グッドラーニング！」は、2026年6月1日より、新コンテンツ「ショートセーフティ講座」の提供を開始いたします。

本コンテンツは、出発前点呼や朝礼時などの“短時間教育”を想定し、1分～1分30秒程度で視聴できる安全教育動画を毎週追加配信する新シリーズです。

運輸業界では、「安全教育の必要性」は認識されている一方で、

- 長時間の教育時間が確保できない- 点呼時に毎回何を話すか悩む- 短時間で効果的に注意喚起したい

といった現場課題も多く存在しています。

今回リリースする「ショートセーフティ講座」は、そうした現場の声をもとに開発しました。

■ 【出発前に“1分”で伝える安全教育】

「ショートセーフティ講座」は、忙しい運輸現場でも継続しやすい“短時間・高頻度”型の教育コンテンツです。

動画は1本あたり約1分～1分30秒。

点呼時や朝礼、出発前の待機時間など、現場のスキマ時間で活用できる設計となっています。

また、毎週新たなコンテンツを追加することで、「一度見て終わり」ではなく、継続的な安全意識向上を支援します。

■ 【ドラレコ・健康管理・法改正など多彩なシリーズを展開】

ショートセーフティ講座では、運輸現場で重要となるテーマをシリーズ形式で配信予定です。

- ドラレコ事故映像を活用した危険予測- エコドライブ- 健康管理- 安全運転教育- 道路交通法改正情報- 季節ごとの事故防止対策

など、現場で“すぐ使える”内容を中心に構成しています。

また、オリジナルキャラクターやイラスト、実際のドラレコ映像なども活用し、短時間でも印象に残る教育を目指しています。

【既存ユーザーは追加料金なしで利用可能】

「ショートセーフティ講座」は、現在「グッドラーニング！」をご利用中の事業者様であれば、追加料金なしで利用可能です。

既存の年間教育コンテンツや法定教育と組み合わせることで、「長時間教育」と「日々の短時間教育」の両立を支援します。

■グッドラーニング！の概要

「グッドラーニング！」は2019年のサービス開始以来、「安全教育」というアプローチでバス・タクシー・トラック事業者の交通事故削減に取り組んできました。

国土交通省の「一般的な指導及び監督」を中心にeラーニング教材として様々なコンテンツを開発・提供し、2026年6月現在、1,500社を超える運輸事業者に活用されています。

その高い実績から、全国のトラック協会やバス協会、交通共済にも公式教材として採用され、業界内での信頼性を確立。さらに国交省の「運輸安全取組事例」でも取り上げられ、効果的な研修方法として高く評価されています。

■グッドラーニング！公式ホームページ

https://promote.good-learning.jp/

■公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@goodlearning_2022

■公式Facebookページ

https://www.facebook.com/goodlearning.cabstation

■公式Ｘアカウント

https://x.com/good_learning_

■運営

株式会社キャブステーション

所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー4F

代表 ：大川洋司

電話 ：03-6304-0101

URL ：https://www.cab-station.com/

・本プレスリリースについてのお問い合わせ

グッドラーニング！事務局 鈴木

電話：050-1791-5629

MAIL：icts01@cab-station.com