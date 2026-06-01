MSI、COMPUTEX 2026で最新PCパーツを一挙発表！

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIは世界最大級のPC見本市「COMPUTEX 2026」にて、PCパーツの最新ラインナップを発表します。最新のAMD EXPO(TM)テクノロジーに対応したAM5マザーボードをはじめ、水冷・空冷を選べる充実の冷却システム、性能とインテリア性を両立した新型PCケース、そして独自の安全機能を備え数々の賞に輝いた電源ユニットなど、性能・デザイン・使いやすさのすべてを進化させた製品を披露します。

COMPUTEX 2026で数々の栄誉を獲得

イベントの開幕に合わせ、MSI製品が世界中で高く評価されていることが発表されました。フラッグシップであるMEGシリーズから4製品（マザーボード「MEG X870E ACE MAX」、ケース「MEG MAESTRO 900R」、水冷「MEG CORELIQUID E15 360」、電源「MEG Ai1600T PCIE5」）が、国際的なデザイン賞である「Red Dot Design Award」を受賞。

ブースでは、これら受賞パーツだけで組み上げた特別仕様のPC「Red Dot PC Build」を展示し、システムとしての圧倒的なデザイン美を披露します。さらに「MPG Ai TSシリーズ」電源も「COMPUTEX 2026 Best Choice Award」に輝き、MSIの技術力の高さを証明しています。

最新のAMD EXPO(TM)テクノロジーに対応した新AM5マザーボード

AMD EXPO(TM) テクノロジー：超低遅延（Ultra Low Latency）を実現する最新技術

AMDの新技術「AMD EXPO(TM)」は、高速なデータ転送時でも極限まで遅延を抑える超低レイテンシメモリプロファイルを導入しました。新規格「Block 2」によるタイミング最適化や、より精密な調整を可能にするVDDP電圧設定に対応しています。

ブースでは、マザーボード「MAG B850M MORTAR MAX WIFI W」と「Kingston FURY(TM) Renegade DDR5 RGB White」メモリを組み合わせたデモを行い、その圧倒的なメモリ性能を実演。専用BIOSはMSI公式サイトからダウンロード可能で、誰でも簡単にメモリの潜在能力を最大限に引き出せます。

MEG X870E UNIFY-X MAX

独自のオーバークロック機能「OC Engine」と、堅牢な18フェーズの電源回路（DRPS）を搭載。「AMD Ryzen(TM) 9 9950X3D2 Dual Edition」を用いて、発売初日からCPUクロックの世界記録を樹立していましたが、今回その記録をさらに更新し、圧倒的なOC性能を見せました。

メモリを2スロット（2 DIMM / 1SPC）設計にすることで、信号の安定性と高速化を徹底。手元で直感的に微調整ができる「チューニングコントローラー」も付属し、ハイエンドユーザーやオーバークロッカーが手軽に限界性能へ挑戦できるようになっています。

MPG B850 CARBON MAX WIFI

AMD B850チップセットで「性能と外観のベストバランス」を求めるゲーマーに最適なプレミアムモデルです。象徴的なドラゴンRGBイルミネーションが、鮮やかで躍動感のあるスタイルを演出。ヒートパイプ入りの大型アルミヒートシンクやサーバーグレードの多層基板を採用し、高い冷却性と安定性を両立しています。

さらに、グラフィックスカードとM.2の両方でPCIe 5.0に対応。Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、5G有線LAN、フロントUSB 20Gbps Type-Cなど、次世代の高速通信も網羅しています。パーツ交換をスムーズにする「EZ PCIe Release」や「EZ M.2 Shield Frozr II」「EZ Antenna」など、自作初心者にも優しい設計です。

MAG B850M MORTAR MAX WIFI W

MAGシリーズから登場した、Micro-ATXサイズで全身ホワイトのスタイリッシュなマザーボード。コンパクトながら高い安定性と充実した機能を備えています。大型ヒートシンクや「EZ M.2 Shield Frozr II」により冷却性能も抜群で、自作PCの組み立てやすさも向上しています。

ネットワーク面では最新のWi-Fi 7と5G有線LANを搭載。ブースでは、このマザーボードと「Kingston FURY(TM) Renegade DDR5 RGB White」を組み合わせた、オールホワイトパーツの「MAG White PC Build」を展示。最新のAMD EXPO(TM)による超低レイテンシ性能を視覚的にもアピールしています。

水冷・空冷の限界に挑む、革新的な冷却システム

MEG CORELIQUID E15 360

MSIの技術の結晶とも言えるフラッグシップ水冷クーラー。外装にアルミ合金を贅沢に使用し、圧倒的な高級感を演出しています。水冷ブロックには、人間工学に基づいて110度カーブした美しい「6.67インチ 2K AMOLEDディスプレイ」を搭載。これにより、ケースの配置に関わらず画面が見やすくなり、まるで飛び出すかのような「裸眼3D効果」をもたらします。

ファンには乱流を抑える「Laminar Focus Fan Technology」を採用し、静音でありながら強力な風を送り込みます。また、配線を1本にまとめる「EZ Connデザイン」や、マグネット式のPogo-Pin構造により、ケーブルのゴチャつきを無くし、組み立てを劇的にシンプルにしました。

MPG CORELIQUID P22 360

2.1インチのカスタムディスプレイを搭載した水冷クーラー。専用ソフトを使って好きなアニメーションや画像を表示させながら、PCのステータスをリアルタイムでモニタリングできます。円形でフラットな画面と、ネジを綺麗に隠す「EZ Cap」により、非常にスッキリとした見た目に仕上がります。

さらに、Intel・AMD両対応でブラケット交換がいらない「UNIブラケット」や、静音性と冷却性にすぐれた「Cycloblade7」ファンを搭載し、組立やすさと快適性を両立しました。

MAG CORELIQUID A23 360 W

「ファブリック素材とPCテクノロジーの融合」という、インテリア性の高いデザインを採用した水冷クーラーです。高級オーディオ機器のような風合いのファブリック表面の下にデジタルディスプレイが隠されており、システムの温度がエレガントに浮かび上がります。

新設計のファンブレードにより、強力な風量と優れた静音性を高いレベルで両立。リビングなどにも自然に馴染む、ライフスタイル志向の1台です。

MPG COREFROZR AP15

高い冷却性能と使いやすさを両立した、大型ツインタワー・デュアルファン構成の空冷クーラーです。「EZ DIY」の精神を体現し、ファンを装着したままクーラー全体をマザーボードへ簡単に取り付けられる革新的な構造を採用しました。

また、ヒートパイプの曲げ角度を緻密に計算することで、大型空冷にありがちな「メモリとの干渉問題」を完全にクリア。トップ部分には「DIGI-DISPLAY」を搭載し、いつでも一目でシステムの状況を確認できます。

自由な自作を支える、機能美を追求したプレミアムPCケース

MEG MAESTRO 900R

ケース中央にパーツを配置する独自の「センターレイアウト」を採用し、左右対称の美しいフォルムを実現したフラッグシップPCケース。マザーボードトレイは取り外し可能で、4方向へ回転させることができるため、エアフローの向きや内部構造を自分好みに自由自在にカスタマイズできます。

CNC加工されたアルミパネルや美しい曲面強化ガラスなど、厳選された高級素材を使用。PCケースの枠を超え、モダンな書斎やクリエイティブなスタジオに溶け込む建築的な美しさを持っています。

MPG VIXTA 300 PZ シリーズ

高い性能とインテリア性を両立したいゲーマーやクリエイター向けに設計されたPCケース。マグネット式のサイドパネルや着脱式電源ブラケットなど、MSI独自の「EZ DIY」設計を随所に採用し、電源の取り付けや裏配線スペースを大幅に広げ、組み立てやすさを追求しました。見た目重視の「MPG VIXTA 300R PZ」と、冷却重視の「MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ」の2つのバリエーションを用意しています。

・MPG VIXTA 300R PZ

第2世代のパノラマガラスケース。パーツが浮いているように見える「フローティングデザイン」で、空気の流れを極限まで高めています。1枚の大きな曲面強化ガラスは、サイドレール式で安全かつ簡単に着脱可能。140mmの静音・大風量ファンを2基標準装備し、高負荷時でも内部を強力に冷やします。

・MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ

メッシュフロントパネルと大型160mmファンを2基搭載した、冷却特化型モデル。フロントパネルにはPogo-Pinコネクタを採用しており、配線を気にせず簡単に取り外せるため、日々の掃除やメンテナンスが驚くほど簡単になります。

ハイエンドグラフィックスカードのパワーを支える、高信頼性の新型電源ユニット

MPG Ai1600TS PCIE5

「Best Choice Award 2026」を受賞した新型電源ユニット「MSI MPG Ai TSシリーズ」は、ハイエンドグラフィックスカードの性能を100%引き出すために設計されました。最大の目玉は、独自の安全機能「GPU Safeguard+」です。12V-2x6コネクタのピン毎に電流を常に監視し、急激な電力変動から高価なパーツを守り、データの消失を防ぎます。

ラインナップは1600W（MPG Ai1600TS PCIE5）と1300W（MPG Ai1300TS PCIE5）の大容量2モデル。高性能なSiC MOSFETの採用や、ファンの音響特性を最適化することで、高負荷時でも極めて静かに動作し、Cybeneticsの静音認証Lambda A+を取得。12V-2x6コネクタをネイティブで2系統備え、現在のハイエンド構成はもちろん、将来のパーツ更新にも余裕をもって対応可能です。

MSIはこれからも、世界中のユーザーの期待に応えるため、洗練されたデザインと信頼性の高いパフォーマンスを両立した製品を届け続けます。今回のCOMPUTEX 2026で発表されたマザーボード、冷却システム、PCケース、電源ユニットは、その確固たる決意の表れです。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にグラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツ、ゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品でご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています

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