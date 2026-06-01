7月23日（木）13:00～17:00　iCDカンファレンス2026夏を開催＆お申し込み開始！

一般社団法人iCD協会

一般社団法人iCD協会は、2026年7月23日（木）にAI時代に企業価値を底上げする人材戦略の最前線を探る「iCDカンファレンス2026夏」を開催します。

AI活用が加速する今、企業競争力の差は「人材育成」と「タスク・スキルの見える化」に大きく移り始めています。

求められるのは、単なるDX推進ではなく、変化に適応し続ける組織とキャリアの再設計です。

本カンファレンスでは、2026年の最新事例をもとに、iCDを活用した人材戦略と組織変革の実践例をご紹介します。

経営視点での企業価値向上から現場で活きる育成施策まで具体的なヒントを多数お届け、AI時代に選ばれる企業・人材となるための"次の一手"を、ぜひご体感ください。

iCDカンファレンス2026夏 AI時代の企業価値を底上げする人材戦略 ～ 2026年最新事例から読み解く、iCDでは変わる組織とキャリア ～

■iCDカンファレンス2026夏ページ

https://www.icda.or.jp/icdconference2026summer/

【開催日時】

【アーカイブ配信】

【第49回 iCDユーザー会「iCDカンファレンス2026夏アフターミーティング」】

- 日 時 ： 2026年7月23日（木）13:00～17:00 予定- 開催方式 ： 動画配信システム（クラストリーム）によるオンライン配信- そ の 他 ： 視聴申し込みは iCD協会HPよりご案内、参加費は無料- 日 時 ： 2026年7月29日（水）～ 2026年9月30日（水） 予定- 開催方式 ： 動画配信システム（クラストリーム）によるオンライン配信- 内 容 ： カンファレンス2026夏（7月23日開催）のアーカイブでの視聴- そ の 他 ： 視聴申し込みは iCD協会HP(https://www.icda.or.jp/)よりご案内、参加費は無料- 日時 ： 2026年8月6日（木）15:00～17:00 予定- 場所 ： 神田周辺会議室- 内容 ： 登壇者と視聴者とがリアルに参集して、質疑応答／情報共有を実施。- Zoomによるリアル配信も実施予定。- その他： 事前申込み必要（iCD協会HP(https://www.icda.or.jp/)よりご案内、リアル参加は人数制限あり）、参加費無料