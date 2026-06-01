クオンタムソリューションズ、Integrated Capital（Asia）と日本 AIDC プロジェクトに関する協業 MOU を締結

クオンタムソリューションズ株式会社

東京証券取引所の上場企業クオンタムソリューションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大澤 梅嘉、東証コード：2338、以下「クオンタムソリューションズ」または「当社」）は、は、このたび香港の投資機関である Integrated Capital（Asia）Limited（以下「Integrated Capital」）との間で、日本 AI データセンター（AIDC）プロジェクトに関する戦略的協業 Memorandum of Understanding（MOU）を締結いたしました。

クオンタムソリューションズは現在、高性能 GPU コンピューティングセンターを中核とする日本 AIDC 事業を推進しており、データセンターリソース、高性能 GPU 配備およびプロジェクトファイナンス等に関する準備を進めております。当社は、生成 AI、AI Agent および企業向け AI アプリケーション需要の継続的な拡大に伴い、日本およびアジア市場における AI インフラ需要が今後さらに拡大する可能性があると考えております。

本 MOU に基づき、両社は日本 AIDC プロジェクトに関するファイナンス可能性、産業リソース協業および今後の協業モデル等について初期的な協議を行う予定です。クオンタムソリューションズは主としてプロジェクト推進および運営関連業務を担い、Integrated Capital はその保有リソースおよび能力の範囲内において支援を行う予定です。両社は今後、潜在的なプロジェクト協業機会についても継続的に検討を進めてまいります。

本件協業では、NVIDIA B300、GB300 等の高性能 GPU システム関連 AI インフラを中心として検討を進める予定であり、市場需要およびプロジェクト進捗状況等を踏まえながら、今後の拡張可能性について慎重に検討してまいります。

クオンタムソリューションズは、本 MOU の締結が、日本 AIDC 事業を推進する過程における段階的進展の一つであると考えております。今後も、日本およびアジア市場における AI インフラ需要を踏まえ、データセンターリソース、高性能 GPU 配備、資金調達および顧客開拓等を推進するとともに、実際の進捗状況に応じて適時適切な情報開示を行ってまいります。

なお、本 MOU は法的拘束力を有するものではなく、現時点において具体的な投資金額、資金調達条件または実施時期等は未定です。

■ クオンタムソリューションズ株式会社について

クオンタムソリューションズ株式会社（東証スタンダード：2338）は、AI インフラストラクチャ（AIDC）、デジタルアセットおよび次世代テクノロジー関連事業に注力する上場企業です。「実体資産 × テクノロジー」を中核コンセプトとして、AI インフラおよびコンテンツテクノロジー等の成長領域における事業展開を推進するとともに、アジア市場における次世代技術と資本融合の可能性を継続的に探索しております。

■ Integrated Capital（Asia）Limited について

Integrated Capital（Asia）Limited は、香港を拠点とする投資機関であり、テクノロジー、インフラおよびクロスボーダー産業協業分野における投資機会に注力するとともに、アジア地域における AI インフラ関連事業への協業および投資機会を模索しております。

【本件に関するお問い合わせ先】

クオンタムソリューションズ株式会社

経営企画部 IR担当 寺田キャサリン

TEL： 03-4579-4059

Email：pr_teams@quantum-s.co.jp

URL：https://www.quantum-s.co.jp/jp