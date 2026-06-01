無人スイーツ専門店に“体験”をプラス　24時間営業の「24スイーツショップ」にて体験型ガチャマシンを5店舗に導入

株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、

無人スイーツ専門店「24スイーツショップ」において、体験型ガチャマシンをご採用いただき、現在5店舗への設置を実現いたしました。

本取り組みは、無人運営という小売モデルに対し、“体験”という付加価値を掛け合わせることで、来店動機の創出および購買体験の向上を図ります。

■無人店舗×ガチャの可能性

近年、無人店舗は人件費削減や24時間営業の実現といった利点を背景に、全国的に拡大しています。

一方で、「来店のきっかけが生まれにくい」「滞在時間が短い」「体験価値が限定的」といった課題も顕在化しています。特に無人環境においては、接客やコミュニケーションによる付加価値の提供が難しく、商品を購入するだけの場”になりやすいという課題があります。

当社の体験型ガチャマシンは、こうした課題に対し、

「偶発性」「参加性」「共有性」を掛け合わせた体験設計により、新たな価値を提供します。

具体的には、

・思わず試したくなる“偶発性”のある体験導線設計

・ユーザーが主体的に参加する“アクション”の創出

・SNS投稿や口コミにつながる“共有性”の設計

・購買行動と連動したインセンティブによる回遊促進

といった仕組みを組み込むことで、単なる物販に留まらない体験を創出しています。

これにより、無人店舗においても

「立ち寄る理由」「滞在する理由」「誰かに共有したくなる理由」を生み出し、

来店動機の創出から購買行動、さらには再来店へとつながる一連の体験設計を実現します。

■5店舗への導入実績

現在、無人スイーツ専門店「24スイーツショップ」において、全国5店舗に体験型ガチャマシンをご導入いただいております。

導入後は、来店者の購買行動に加えて“体験”を目的とした利用が増加しており、店舗内での滞在時間の向上や回遊性の向上につながっています。

■有電式による安定運営で、無人店舗との高い親和性を実現

当社の体験型ガチャマシンは、電源供給型を採用しており動作の安定性が高く、長時間運営における不具合リスクを抑えられる点も特長です。

無人店舗では、スタッフ常駐による即時対応が難しいため、「安定稼働」は店舗運営において非常に重要な要素となります。

当社のガチャマシンは、

・長時間稼働に適した安定設計

・エラーや停止リスクを抑えた運用性

・24時間営業との高い親和性

を備えており、無人環境下でも安心して導入いただける体験コンテンツとして評価をいただいております。

“体験価値”を提供しながらも、無人運営に求められる安定性を両立することで、店舗オペレーションに負荷をかけない新たな販促導線を実現しています。

■今後の展開

当社は今後、「無人店舗×体験型コンテンツ」の可能性をさらに拡大し、スイーツ業態に限らず、さまざまな無人小売・省人化店舗への展開を進めてまいります。

近年、無人運営モデルは食品・アパレル・アミューズメント・地域物産など多様な分野へ広がりを見せています。その中で当社は、“商品を販売する場”から“体験を通じて人が集まる場”への転換を支援してまいります。

今後は、

・店舗ごとのオリジナル企画との連動

・SNSキャンペーンとの連携強化

・デジタルサイネージとの融合

・地域プロモーションや観光施策への活用

・インバウンド需要を見据えた体験設計

などを通じ、体験型ガチャマシンを活用した新たな店舗集客モデルの構築を目指します。

当社は今後も、“回したくなる体験”を通じて、リアル店舗に新たな価値とコミュニケーションを創出してまいります。

デジタルサイネージつきガチャマシンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

ガチャマシンや本プレスに関するお問い合わせ先

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