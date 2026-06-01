VCスタートアップ健康保険組合、設立2周年スタートアップ業界の健康保険料を約20億円削減

一般社団法人VCスタートアップ労働衛生推進協会

VCスタートアップ健康保険組合(所在地:東京都港区、以下「当組合」)は、2026年6月1日に設立2周年を迎えました。当組合は、PURPOSE「持続可能な医療財源を築き、未来の医療を守る」、MISSION「健康保険とテクノロジーの力で働く人とご家族の健やかなライフを実現する」のもと、これまで健康保険を選ぶことが難しかったスタートアップや中小企業に対して、より良い健康保険の選択肢を提供してまいりました。

2025年度は、運営の安定化と拡大基盤づくりを進めた1年となり、被保険者数・加入事業所数・保険料収入のいずれにおいても成長しました。また、設立からの約2年間で累計約20億円*1の健康保険料負担の軽減に貢献してまいりました。

2025年度のハイライト(2025年4月から2026年3月の変化*2)

2周年記念サイトより- 加入事業所数: 344社から472社へ、1年間で128社増加- 加入者数: 22,603人から33,381人へ、1年間で10,778人増加- 加入事業所・加入者の顧客満足度*3: 87.9%から、92.1%へ向上- 平均標準報酬月額: 57.3万円から、58.5万円へ増加- 健康保険料率: 総合型健保トップクラス(上位2.7%水準*4)の料率8.98%を維持し、企業および従業員の負担軽減を支援- 介護保険料率: 2026年度の介護保険料率を2.18%から1.8%へ引き下げ、健全な財政運営の成果を還元

2025年度は、当組合にとって『運営を安定させ、拡大土台を作ること』をテーマにした1年でした。属人的なオペレーションの脱却から、既存加入事業所との関係強化を進めたことで、より多くのスタートアップを受け入れられる運営体制の整備が進みました。

スタートアップエコシステムへの貢献

当組合の成長は、加入者数の増加にとどまりません。スタートアップで働く人とそのご家族の安心を支え、事業所の成長余地を広げるインフラとして、具体的な成果を積み重ねています。

加入事業所の健康経営の支援

- 健康優良企業の取り組みでは、16社のスタートアップが宣言へ参加し、うち2社が銀の認定を取得- 事業所向けの健康経営を支援する、ダッシュボード機能の提供開始- 健診受診状況の可視化・受診勧奨のオンライン機能の提供- 事業所担当者向けのセミナー開催、コンテンツ提供

また、2026年度より、健診補助金申請の自動化も開始し、事業所の負担軽減を強化しています。

加入者の健康増進支援

組合概要と今後の方針

事業所向けの健康経営支援サービスの一例- 2024年6月から2026年3月までに、594人の子どもが誕生(うち、被保険者の出産420人、被扶養者の出産174人)を支援*5- ヘルスケアサポートコンテンツの提供- 特典ページでの福利厚生・健康増進サービスの提供

当組合の設立母体は、2022年12月26日に設立された一般社団法人VCスタートアップ労働衛生推進協会です。2024年4月に厚生労働大臣の認可を受け、2024年6月1日にVCスタートアップ健康保険組合として事業運営を開始しました。初年度は適切な運営の立ち上げと健全な財政基盤の構築に取り組み、2025年度は規模拡大のための基盤づくりを進めてきました。

2026年度、当組合はヘルスケアサービスの拡充、業務自動化による組合オペレーションコストの最適化を推進いたします。今後も当組合は、スタートアップ業界で働く人材を支える社会インフラとして、また私たち自身も健康保険組合業界のスタートアップとして、さらなるサービス拡充と仕組みのアップデートを進めます。スタートアップの成長、採用、組織運営を下支えする存在として、保険者のあり方そのものを進化させていきます。

スタートアップおよび採用候補者の皆さまへ

チーム写真

当組合は、新たに加入をご検討いただくスタートアップの皆さまに対して、保険料負担の適正化だけでなく、電子申請や健康診断、健康経営支援、福利厚生などを含めた、成長企業にふさわしい健康保険の選択肢を提供しています。また、当組合のミッションに共感し、健康保険業界そのもののアップデートに挑戦したい方の採用も強化しています。

- 2周年特設ページ: http(https://2years.startupkenpo.com/)s://2years.startupkenpo.com/(https://2years.startupkenpo.com/%E7%B5%84%E5%90%88HP:)- 組合HP: http(https://startupkenpo.com/)s://startupkenpo.com/(https://startupkenpo.com/%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8:)- 採用ページ: https://startupkenpo.notion.site/VC-07b76d7fef46465ea52cd167d13f73cc?pvs=73- 報道関係者からのお問い合わせ: press@startupkenpo.com

各数値の算出方法

*1: 2024年6月から2026年3月、2026年4月出納期間に発生した前年度保険料収入について、協会けんぽが全国平均料率10%、当組合が8.98%として1.02%の軽減に寄与した分を試算。また、2026年4月から2026年5月保険料収入については、協会けんぽが9.9%、当組合が8.98%として0.92%の軽減に寄与した分として試算し、2,040,411,959円。

*2: 総合型健康保険組合の2025年度保険料率の分布から試算。

*3: サポート後の顧客満足度調査の数値より。

*4: 月末時点の数値として翌月に確定した値。

*5: 出産育児一時金の支給対象から算出。