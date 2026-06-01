株式会社KAERUVA、新たに2事業を展開

株式会社KAERUVA

株式会社KAERUVA（本社：東京都大田区、代表取締役：神田 悠）は、AI時代における「体験設計」を軸に、「マジック×クリエイティブ×AI」をテーマとしたコミュニケーション設計事業「x-magic」および、関西企業向けAI導入・定着支援サービス「4thpartner」を展開しています。

■ 事業背景

近年、AI技術の進化によって、企業における情報発信やコンテンツ制作の効率は大きく変化しています。

その一方で、「人の記憶に残る体験」や「感情を動かすコミュニケーション」の価値は、これまで以上に重要になっています。

空間演出やイベント企画、年間500ステージを超える現場経験を通じ、「人の感情が動く瞬間」を設計してきた株式会社KAERUVAでは、Claudeをはじめとした複数のAIツールを実務レベルで活用しながら、「導入して終わりではない、現場で使われ続けるAI活用」を重視しています。

■ X-magic について

X-magic は、「マジック×クリエイティブ×AI」を軸にした体験企画・コミュニケーション設計事業です。

代表の神田悠は、マジシャンとして年間500ステージ以上の現場に立ち、複数メディアへの出演や店舗演出、イベント企画などを通じて、「人の注意を止め、感情を動かす体験設計」に取り組んできました。

X-magicでは、マジックの心理構造やエンターテインメントの演出手法を活用し、「思わず足を止める」「参加したくなる」「誰かに話したくなる」といった、「体験から逆算したコミュニケーション企画」を行っています。

展示会、イベント、店舗、SNS、映像など、オンライン・オフラインを横断しながら、企業やブランドの世界観を「体験」として設計します。

https://x-magic.jp/

■ 4thpartner について

体験を設計するという考え方を、業務の現場へ。

4thpartnerは、関西の中小企業に特化したAI導入・定着支援サービスです。ツール選定からシステム導入、業務改善、社内研修まで、現場に伴走しながら「実際に使われ続けるAI活用」を一緒につくります。

Claudeをはじめとした複数のAIツールを活用し、業務効率化・AI導入支援・社内定着サポート・コンテンツ制作支援など、企業ごとの課題に合わせた支援を行っています。

https://4thpartner.jp/

■ メンバー紹介

MEMBER 01

神田 悠 CEO(代表)

デザイン・SNS領域での事業立ち上げを経て、体験型レストランの空間・体験ディレクションに参画。年間3万人以上が来場する空間設計を通じ、「人の心を動かす体験設計」を実践してきた。

現在は、その感覚を業務改善やコミュニケーション設計へ展開し、Claude / Notion / Pythonを活用したAI業務自動化に従事。一方、マジシャンとしてもステージに立ち、“人が動く瞬間”を日々更新し続けている。

MEMBER 02

松田 秀彦 CTO(技術責任者)

東京工業大学卒。データ分析を学んだ後、渋谷のIT企業で100万人超のサービスをテックリードとして開発。2022年、株式会社fan-milyを設立。ClaudeなどのAIを駆使した開発フローを日々アップデートし、地方中小企業のAI×DX伴走支援、IT教育講義も担当。

MEMBER 03

久野木 郷美 COO(執行責任者)

新新卒でITコンサルティング企業に入社後、金融・航空業界のシステム開発プロジェクトに従事。欧州銀行の法人立ち上げを支えるグローバルITプロジェクトにて、東京・ロンドン・アムステルダムをつなぐブリッジPMOとして多国籍チームのプロジェクト推進をアムステルダムに駐在し担当。帰国後、DeloitteのグローバルITプロジェクトにPMOとして参画。現在は、合同会社Hamonを設立し、KAERUVAにCOOとして参画。

MEMBER 04

杉本 尚樹 Art Director(アートディレクター)

京都芸術大学卒業後、鉄道会社直系のハウスエージェンシーにてアートディレクターとして活動。その後、広告代理店、デザイン事務所、ブランディング会社などで経験を重ねた後、独立。2024年よりX-magicに参画。グラフィックデザインを軸に、世界観構築や体験価値を重視したコミュニケーション設計を行い、企業やサービスの本質的な価値をビジュアルへと落とし込んでいる。

■ 代表コメント

株式会社KAERUVA 代表取締役 神田悠：

AI時代になり、情報を作ること自体は以前より簡単になりました。

しかしその一方で、「人の心を動かすこと」の価値は、これまで以上に高まっていると感じています。

私自身、年間500ステージ以上の現場で、人の感情や空気感と向き合ってきました。だからこそ、単なる効率化ではなく、「記憶に残る」「感情が動く」「体験として伝わる」コミュニケーション設計を大切にしたいと考えています。

株式会社KAERUVAでは、体験設計とAI活用の両面から、これからの企業コミュニケーションを支援してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社KAERUVA

代表者：神田 悠

所在地：東京都大田区

事業内容：体験企画 / コミュニケーション設計 / AI導入支援 / エンターテインメント事業

公式サイト：https://kaeruva.jp/

x-magic：https://x-magic.jp/

4thpartner：https://4thpartner.jp/