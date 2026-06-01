「東北大学AO入試模試」を2026年も開催 ― 今年から筆記試験も実施、全国どこでもオンライン受験可能

■ 開催の背景

Loohcs株式会社

東北大学の総合型選抜(AO入試)は、他大学のAO入試・総合型選抜と比べて学力を重視する形態で、一般入試とも両立しやすい入試形態です。そのため東北大志望者にとっては、合格のチャンスを増やす意味でもAOII期試験からの受験スタートが推奨されます。

「1人でも多くの人に東北大総合型選抜(AO入試)を受けるきっかけを持ってもらいたい」という想いから3年前にスタートした本模試は、毎年好評を得てきました。ルークス志塾仙台校はこれまで4年間で20名の東北大AO入試合格者(医学科6名を含む)を輩出しており、長年蓄積した指導ノウハウや合格者の資料を分析して本模試を作成しています。

■ 模試の特長

本模試では、東北大学の総合型選抜(AO入試)で実際に課される出願書類(志望理由書・活動報告書)の提出と、面接(口頭試問を含む)を実施し、受験生の現状の評価を行います。受験後には約30分のフィードバック授業を行い、合格に向けた今後の対策を具体的に伝授します。

模試の主な内容は以下の通りです。

- 志望理由書と活動報告書の添削 ― 過去の合格書類などを参考に、合格に必要な要素が揃っているかを厳密な基準で採点- 模擬面接試験(口頭試問を含む) ― 昨年度の入試で聞かれた質問リストを参考に実施- フィードバック授業(約30分) ― 出願書類と模擬面接の結果から、合格に必要な対策方法を具体的に指導- 筆記試験(＋5,500円) ―

理系：英語・数学・物理・化学・生物(医学部・歯学部・農学部・薬学部・工学部)

文系：英語・小論文(文学部・教育学部)

志望学部が課す科目を選択して受験可能

なお、上記以外の、特定科目のみが課される学部については筆記試験の受験はできません。

■ 開催概要

- 対象者：東北大学の総合型選抜(AO入試)II期、または総合型選抜(AO入試)III期を受験予定の受験生- 第1回 申込期間：6/1(月)～6/30(火)／料金：無料- 第2回 申込期間：7/1(水)～7/31(金)／料金：5,500円(税込)- 筆記試験：5,500円(税込)- 受験形式：全国どこでもオンライン受験が可能(面接はZOOMを使用したオンライン形式も対応)

申込者にはGoogleフォームを送付し、出願書類・筆記試験の提出を依頼。その後、模擬面接の日程をメールで連絡します。

■ お申し込み方法

下記リンクのお申し込みフォームより

・校舎での受講かオンライン受講かを選択

・希望校舎を「仙台校」

・希望日程・時間の欄に「東北大模試希望」

・筆記試験を希望の方は、上記に加えて「筆記試験希望」 と明記のうえ、お申し込みください。

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p132644/#index_id6