【2026年6月9日(火)開催】これからの10年、生き残る工務店の条件は「AI・DX」と「人が育つ仕組み」――LIFEFUND代表白都卓磨氏と楓工務店代表田尻忠義氏が対談形式で語る

株式会社LIFEFUNDLIFEFUNDと楓工務店が共催するオンラインセミナーは6/9(火)15時開始。

株式会社LIFEFUND（静岡県浜松市、代表取締役：白都卓磨）は、アイニコグループ株式会社（代表取締役：田尻忠義／楓工務店）との共催で、2026年6月9日（火）15:00より、工務店・建築会社の経営者および人事責任者を対象としたオンラインセミナー「これからの10年、生き残る工務店の条件は『AI・DX』と『人が育つ仕組み』」を開催します。参加費は無料、先着100名様限定です。

◼︎ 工務店経営は、いま「人」と「技術」の二重の逆風にさらされている

住宅着工戸数の減少、職人の高齢化、止まらない採用難--。構造的な逆風が同時進行するなか、これからの10年を生き残れるかどうかは、「人が育ち、辞めない組織をつくれるか」と「AI・DXで生産性を引き上げられるか」という2つの問いに集約されつつあります。

本セミナーは、この2つのテーマで業界の最前線を走る2人の現役経営者が、パネルディスカッション形式で本音を語り合う場です。きれいごとではなく、「経営判断として最も悩んだこと」「ぶつかった壁」まで踏み込んで共有します。

◼︎ なぜこの2人なのか--「人」と「AI」、それぞれの最前線

◼︎ 当日のプログラム（参加者が持ち帰れるもの）

本セミナーは、危機感→気づき→行動という流れで構成しています。

第1部：なぜ今、工務店にAI・DXが不可欠なのか？

業界の未来予測と、経営者として最も悩んだ決断のリアル。AI・DXに取り組む会社／取り組めない会社で、10年後に生まれる差とは。

第2部：楓工務店に学ぶ「人が育ち、辞めない」仕組みづくりの裏側

離職率9%・社員満足度94%に至るまでにぶつかった壁と、乗り越え方。「人が育つ会社」と「育たない会社」を分けるものは何か。

第3部：明日から使える！工務店向けのAI活用・DX導入、最初の一歩

何から始めればいいのか。両社長が「今日からできる具体的な一手」を提示します。

第4部：リアルタイム質疑応答

参加者の疑問に、両社長がその場で直接回答します。

◼︎ こんな方におすすめ

・採用難・職人の高齢化に危機感を持つ工務店

・建築会社の経営者離職を減らし、人が育つ組織をつくりたい人事責任者

・AI・DXに興味はあるが「何から手をつければいいか分からない」経営層

■ 開催概要

■ LIFEFUNDが運営する関連プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160136/table/63_1_aebeafe3fc0d9684469c48c55fbef30e.jpg?v=202606011051 ]

本番組で共有されるAI活用ノウハウを、自社の現場へ実装するための学習プログラムとして、LIFEFUNDは以下を運営しています。

＜建築AI経営研究会＞建築AI経営研究会の様子。隔月で東京にて開催している。

「建築AI経営研究会」は、建築・住宅業界の経営者を対象に、AIを"道具"ではなく"経営の武器"として活用するための実践知を共有する経営者限定コミュニティです。「建築経営にどのようにAIを浸透させるか」をテーマに、月次で研究会を開催しています。

https://kenchiku-ai.com/260603-2/

＜ホリエモンAI学校建築校＞LIFEFUNDはホリエモンAI学校「建築校」を運営している

株式会社LIFEFUNDは、堀江貴文氏プロデュースの「ホリエモンAI学校 建築校」の運営本部でもあり、経営者向けの研究会と、社員・実務担当者向けの実践オンラインスクールを連携させて提供しています。

https://kenchiku-ai.com/

会社紹介

会社名：株式会社LIFEFUND

代表者：代表取締役 白都卓磨

設 立：2000年（2023年に現社名へ変更）

所在地：静岡県浜松市中央区鴨江三丁目70番23号

売上高：27.1億円（2025年実績）

社員数：62名（2025年12月）

事業内容：注文住宅（ARRCH、PG HOUSE）、不動産、相続コンサルティング、AI教育事業ほか

URL：https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

「建築業界のAI浸透を推進します」

ホリエモンAI学校建築校および建築AI経営研究会に関する

メディア関係者様の取材をお待ちしております。

株式会社LIFEFUND

https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

■場所：〒432-8023 静岡県浜松市鴨江3丁目70番23号

■連絡先：PR担当：石野 pr.lifefund@gmail.com