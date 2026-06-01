マキタ・HiKOKI製品 価格改定（値上げ）のお知らせ

ビルディ株式会社

ビルディ株式会社（代表取締役：渡邉大樹／本社：鹿児島県、以下「ビルディ」）は、2026年7月1日に実施されるマキタ・HiKOKIのメーカー価格改定（値上げ）に伴い、2026年6月29日（月）13時30分より、当社販売価格を改定いたします。



工具通販ビルディでは、マキタ・HiKOKI製品の価格改定（値上げ）を下記の通り実施いたします。

メーカーおよび製品カテゴリーによって異なりますが、電動工具本体を中心に約5～10％の値上げが予定されております。

ご検討中の商品がございましたら、価格改定前のご注文をご検討くださいますようお願い申し上げます。



■価格改定日時

2026年6月29日（月）13:30～13:45

■対象メーカー

・マキタ

・HiKOKI

■価格改定対象製品詳細

https://www.bildy.co.jp/20260601-2/



【ご注意事項】

＊価格更新作業中は、新旧価格が混在する場合がございます。

＊作業状況により、価格更新時間が前後する可能性がございます。

＊予約商品につきましては、出荷時期が2026年7月以降となる場合でも、ご予約時点の価格を適用いたします。



各メーカーより、原材料価格や物流コストなど各種費用の上昇により、現行価格の維持が困難であるとの案内を受けております。

当社におきましても、仕入価格上昇の影響を受け、やむを得ず販売価格を改定する運びとなりました。

お客様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ビルディは今後も、お客様にご満足いただけるサービスの提供を通じ、業界の発展に貢献してまいります。

- ビルディ株式会社について

「プロの現場を応援する」をサービス理念に、自社サイト単体でのプロユーザーに特化したEC事業を展開。プロのための電動工具・ツールの情報誌「ビルディマガジン」のほか、各種メディア運営を通じ情報発信を行う。2024年3月、TikTokビルディ公式アカウントにおいて初の100万回再生を記録。東西2拠点の物流による迅速納品と豊富な在庫、丁寧なアフターサービスがプロユーザーの支持を集め、2005年のサービス開始以来成長を続け、直近３年間で売上高は２倍と急成長。2030年には売上高100億円を目指す。

日本経済新聞社傘下の英Financial Times社と独Statista社共同調査「アジア太平洋地域の急成長企業ランキング（FT ranking: Asia-Pacific High-Growth Companies 2024）」に昨年に続き2年連続での選出。小売部門国内2位（総合13位）入賞。

【会社概要】

所在地：〒892-0834 鹿児島市南林寺町6-17

代表取締役：渡邉 大樹

ECサイト：https://www.bildy.jp/

コーポレートサイト：https://www.bildy.co.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

ビルディ株式会社 広報

E-Mail：pr@bildy.co.jp

TEL：099-299-1640