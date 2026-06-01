【第一実業】新商材！ペロブスカイト太陽電池向けPPE製インクジェット工法開発装置を中国初出展　「PV POWER EXPO」出展のお知らせ

第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司）のグループ会社である上海一実貿易有限公司は、2026年6月3日（水）から5日（金）までの3日間、中国・上海の国家展覧センターで開催される「SNEC第19回(2026) 国際太陽光発電とスマートエネルギー(上海)大会及び展覧会」に出展し、パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社（以下「PPE」）の技術を紹介いたします。

本展示会では、PPE製「ペロブスカイト太陽電池におけるインクジェット工法開発装置」の実機を中国で初出展します。凹凸のある基板でも均一性の高い塗布が可能であることから、タンデム型ペロブスカイト太陽電池の塗布工程に最適です。また、基板全面への均一膜生成だけでなく、パターン塗布ができる点もインクジェットの強みです。同装置は、グローブボックスの中にインクジェット塗布機と真空乾燥炉が搭載されており、All-in-oneで完結できる開発装置となっています。

インクジェット印刷装置の特徴- 用途に合わせた各種インクジェットヘッド（高精細、耐溶剤性、高粘度）の搭載が可能- 高精度・高再現性を実現する設備技術- 耐溶剤性に優れたインクジェットヘッドを保有- インクジェットヘッドを並列に搭載することで一括塗布（ワンパス印刷）が可能- 吐出状態を確認する飛翔観測ユニット、液滴の着弾精度を観測する着弾観測機能を標準搭載- R&D／パイロット／量産、用途に合わせてインクジェットヘッドと装置の設計製造が可能

【出展概要】

展示会名 ：SNEC第19回(2026) 国際太陽光発電とスマートエネルギー(上海)大会及び展覧会（PV POWER EXPO）

開催期間 ：2026年6月3日（水）～ 6月5日（金）

開催場所 ：上海国家展覧センター、中国

小間番号 ：1.1H - ES83

公式サイト：https://pv.snec.org.cn/?locale=zh-CN

当社は「次世代型エンジニアリング商社」を経営理念におけるビジョンとして掲げております。これからもモノづくり現場へ最適なソリューションを提供することで、ミッションである「人をつなぎ、技術をつなぎ、世界を豊かに」の実現と、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 エナジーソリューションズ事業本部 運営事務局

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