GenerativeX、シリーズAで総額6.5億円の資金調達を実施

株式会社GenerativeX

株式会社GenerativeX（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：荒木 れい、以下「当社」）は、シリーズAラウンドにおいて、総額約6.5億円の資金調達を実施したことをお知らせします。

本ラウンドは、ニッセイキャピタル株式会社をリード投資家として、Salesforce Ventures、Angel Bridge株式会社、株式会社ディープコア、SMBCベンチャーキャピタル株式会社を引受先とする第三者割当増資により実施いたしました。

【会社概要】

当社は2023年6月の設立以来、FDEコンサルティングファームとして、金融、製薬、製造業をはじめとする国内外の大手企業に対し、AIエージェントの設計・導入から戦略・組織変革までを一気通貫で支援してまいりました。

設立から3年で当社支援先クライアントの時価総額合計は約950兆円（約6兆ドル）、80社を突破しました。金融、製薬、製造、IT・通信、商社など幅広い業種をカバーし、エンタープライズ領域における生成AI活用の最前線を牽引しています。

生成AIの急速な進化により、ソフトウェア開発の生産性が飛躍的に向上する一方で、業務プロセス全体の変革はまだ道半ばです。当社は、AIエージェントが単なる開発補助にとどまらず、人とAIの協働によって業務プロセスそのものを変革する「End-to-Endの業務変革」を推進しています。

【事業の展望】

当社の今後の注力領域は以下になります。

1. 経営アジェンダとしてのAI実装

フロンティアモデルの急速な進化により、AIの開発・実装コストは飛躍的に低下しました。一方で、経営に直結するROIの創出や、AIネイティブな組織体制への変革は、技術の進化に現場実務の変革が追いついていないのが実態です。当社は、トップダウンでの戦略立案から現場運用まで、高いアジリティで一貫して支援できる体制を強みとしており、各領域のプロフェッショナルが技術進化のスピードに合わせた変革を国内外で推進してまいります。

2. 顧客企業におけるFDE内製化の推進

コーディングエージェントの進化により、自社にAI実装能力を持つことの優位性はかつてなく高まっています。当社は、ビジネス要件とIT/AI知見をブリッジできるFDE人材を顧客企業の内側に根付かせることで、ベンダー依存からの脱却と、意思決定からリリースまでのスピード・コスト構造の抜本的な改善を支援します。外部委託に頼らず自走できる内製組織の構築を、顧客とともに推進してまいります。

3. AIリスク・セキュリティ

Claude Mythos（ミュトス）等の最新世代のフロンティアモデルの進化により、ゼロデイ攻撃やサプライチェーン攻撃の高度化・頻発化は不可逆的なトレンドとなっています。AIエージェントの大規模展開が加速するほど、攻撃対象面も拡大するというジレンマに、多くの企業が直面しています。当社は、AIの積極活用とレジリエンスの両立を支援するため、ガバナンス設計・リスクアセスメント・AIを活用した脆弱性対応における知見を活かしたコンサルティング支援を強化してまいります。

【調達資金の使途】

調達した資金は、以下の領域に投資いたします。

1. 米国を中心としたグローバル事業拡大

サンフランシスコ・ニューヨーク拠点の体制を強化し、北米市場における顧客基盤の拡大を加速します。

2. 組織基盤の強化

経営陣・コンサルタント・FDEの採用を加速し、クライアント支援の質を持続的に向上させます。

3. M&Aの実行

戦略的な投資・資本業務提携を実行し、当社の注力領域である、ファイナンス・M&A領域におけるAIエージェントの活用を推進します。

【各社コメント】

株式会社GenerativeX 代表取締役CEO 荒木 れい

コーディングエージェントの急速な進化は、ソフトウェア開発だけでなく、あらゆるビジネスプロセスに波及しつつあります。いま求められているのは、この変化を一部の業務改善にとどめず、戦略から実行までを一気通貫で変革する伴走者です。当社は創業以来、顧客の現場に深く入り込むFDE（Forward Deployed Engineer）モデルで国内の大手企業を支援してきました。今回の調達により、サンフランシスコ・ニューヨークにおいてもFDE体制を本格展開し、グローバルでの業務変革支援を加速します。人とAIが共創する新しい企業経営のかたちを、セキュアでアジリティの高い基盤の上に実装していきます。

ニッセイ・キャピタル株式会社 投資部 シニアキャピタリスト 伊藤佑将氏、キャピタリスト 李智氏

荒木社長の2社目となる今回のチャレンジでもご一緒できることを、心から嬉しく思います。 生成AIが社会におけるビッグウェーブであることは、今や疑いの余地はないと考えています。しかし、ビジネスの現場においては、まだまだ技術の進化に実務の変革が追いついていないのが実態です。 GenerativeX社は、これまでも国内外の大手企業のAI実装を支援してきました。 今後も国内有数の企業のAI変革を通じて、日本企業の競争力を高め、国力発展に大きく寄与していく存在であると確信しております。 同社の描く未来とさらなる飛躍に向け、今後も力強くご支援してまいります。

Angel Bridge株式会社 パートナー 林正栄氏、ディレクター 八尾凌介氏

この度、GenerativeXに追加投資させていただくことを大変嬉しく思います。

前回投資以降、GenerativeXは生成AIネイティブなプロファームとして、製薬・金融をはじめとする大企業のAI活用を着実に支援し、力強い成長を遂げてきました。荒木CEOのリーダーシップのもと、ビジネスとテクノロジーの双方を深く理解する優秀なプロフェッショナル人材が集い、実効性ある価値を提供し続けている点を高く評価しています。生成AIがあらゆる企業の競争力を左右する時代において、GenerativeXが日本発の生成AI領域を代表するメガベンチャーへと成長することを信じ、Angel Bridgeとして引き続き全力でご支援してまいります。

Salesforce Ventures Principal 山中翔大郎氏

GenerativeXは急速に進化するAIの潮流を的確に捉え、お客様のビジネスに真に貢献する形でのAI導入を推進しています。SalesforceのAIエージェントプラットフォーム「Agentforce」のお客様への展開においても緊密に連携しており、同社は日本企業のAI活用を最前線で牽引する存在です。今後も日本産業全体のAI導入加速に向けて共に取り組むとともに、Salesforceのアセットを生かして同社の事業成長を支援できることを楽しみにしています。

株式会社ディープコア Executive Investment Director 左英樹氏

創業初期から支援させていただく中で、大手企業を中心にGenerativeX社のソリューション・サービスを導入する事例が着実に増えてきています。この実績は、同社が、顧客企業の現場に深く入り込みAIの実装と業務変革を一気通貫で担える、ビジネスとテクノロジー双方を高水準で理解するチームの強さを備えていること、単なるAIツールの導入支援にとどまらず、業務プロセスそのものの変革にコミットしていることの現れだと感じています。AIと人間の協働による業務変革は本格的な実装フェーズに入ろうとしていますが、同社がその変革において欠かせない企業になることを期待しています。今回新たに加わった心強い株主の皆様や、既存のパートナーの皆様と連携し、今後も同社の成長をサポートして参ります。

SMBCベンチャーキャピタル株式会社 投資営業第四部長 安田純也氏

GenerativeX社への出資の機会をいただき、大変嬉しく思っております。荒木代表とディスカッションさせていただく中で、生成AI等技術進化の激しい時代を見据えた柔軟で先見性のある経営力と、顧客の課題解決にコミットし伴走する会社としての真摯な姿勢に深く感銘を受けました。今後、GenerativeX社が顧客企業の生産性を向上させる黒子として、不可欠な存在となることを期待しております。SMBCグループのリソースを活用して、その成長を全力でバックアップさせていただきます。

■ 株式会社GenerativeXについて

株式会社GenerativeXは、2023年に設立されたFDEコンサルティングファームです。AIエージェントを活用したエンタープライズ向けの業務変革支援を専門とし、金融、製薬、製造業など国内外の大手クライアントに対してサービスを提供しています。東京・丸の内を本社に、米サンフランシスコ、ニューヨークにも拠点を展開し、グローバルでの事業拡大を進めています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社GenerativeX 広報担当：富田

URL：https://gen-x.co.jp/contact

TEL: 050-1807-2433