【アプリ600万ダウンロード記念】お持ち帰り限定Mサイズ1枚600円！！ピザハットが感謝を込めて超人気ピザ3種を驚きの価格でご提供いたします！

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日本ピザハット株式会社

　日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」はピザハット公式アプリの累計ダウンロード数が600万を突破したことを記念して、2026年6月1日（月）～6月7日（日）の7日間限定で、アプリ会員のみなさまへの「大感謝キャンペーン」を実施いたします！


　キャンペーン期間中は、ピザハットが誇る超人気ピザ「ピザハット・マルゲリータ」「ペパロニクラシック」「ナチュラル４」の3種が、アプリ注文限定／お持ち帰り限定でなんと600円！最大1,260円OFFという信じられないプライスでお楽しみいただけます。


　600万人への感謝の気持ちをギュッと詰め込んだ、7日間だけの超特別キャンペーン。アプリをお持ちでない方も、この機会にぜひダウンロードを！


※本リリース記載の価格はすべて税込です


※画像はイメージです



＜本リリースのポイント＞


１.【7日間限定】ピザハット公式アプリ600万ダウンロード大感謝キャンペーンを開催！


２.【最大1,260円OFF】大人気ピザがお持ち帰り限定で600円になるキャンペーンの詳細とは？


３.おトクで便利なピザハット公式アプリダウンロードはこちら！



１.【7日間限定】ピザハット公式アプリ600万ダウンロード大感謝キャンペーンを開催！




　ピザハット公式アプリが、おかげさまでついに600万ダウンロードを突破しました！これもひとえに、日頃からご愛顧いただいている皆さまのおかげです。その感謝の気持ちをこめて、ピザハットは2026年6月1日（月）～6月7日（日）の7日間限定で「大感謝キャンペーン」を開催いたします！


　今回のキャンペーンでは、アプリ注文限定で、ピザハットの超人気ピザ3種類がなんとお持ち帰り600円でご注文いただけます！対象となるのは、人気No.1の「ピザハット・マルゲリータ」、肉好きにはたまらない「ペパロニクラシック」、定番の味わいを1枚で4つ楽しめる「ナチュラル４」の3種類。通常価格から最大1,260円OFFの大感謝価格です！


　ぜひ公式アプリからご注文いただき、この特別なキャンペーンをお楽しみください！



２.【最大1,260円OFF】大人気ピザがお持ち帰り限定で600円になるキャンペーンの詳細とは？




■キャンペーン内容：


　アプリ注文限定／お持ち帰り限定で対象ピザが600円


■対象ピザ


　・「ピザハット・マルゲリータ」


　・「ペパロニクラシック」


　・「ナチュラル４」（芳醇ベーコンマッシュルーム／めちゃ盛りWマヨコーン／イタリアントマト＆ガーリック／とろっとカルボナーラピザ ）


　※生地種類はハンドトスのみです。


　※生地サイズはMサイズのみです。（イメージ画像はLサイズです）


■商品価格：


　通常価格：1,580円～1,860円 → 600円（最大1,260円おトク！）


　※店舗により予告なく内容変更または終了する場合があります。


■キャンペーン期間：


　2026年6月1日（月）～6月7日（日）の7日間限定


■販売店舗：


　全国のピザハット店舗（一部を除く）


■詳しくはこちらから



https://www.pizzahut.jp/topic/app/value?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=600DL(https://www.pizzahut.jp/topic/app/value?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=600DL)



３.おトクで便利なピザ公式アプリダウンロードはこちら！




　ピザハット公式の宅配注文アプリが大幅リニューアルしてさらにおトクに便利になりました！お近くの店舗検索やオンライン注文はもちろん、おトクなクーポンが当たるアプリ限定のクーポンガチャや、キャンペーン情報など、様々なコンテンツをご利用いただけます。


●ピザハットアプリでおトクなクーポン＆キャンペーン情報をGET！


●簡単に店舗を選べて今すぐ注文！


配達の場合は、住所、郵便番号、過去のご注文先から簡単に注文できます。


お持ち帰りの場合は、住所や駅名のキーワード検索の他、GPSでの店舗検索がパワーアップし、今いる場所から一番近い店舗を探してすぐ注文できます。



●推奨環境


iOS 15.6 以降を搭載している端末


Android 5.0 以降を搭載している端末



●本アプリケーションは日本国内のみご利用が可能です。


▼App Storeからアプリダウンロード


‎ピザハット公式アプリ　宅配ピザのPizzaHutアプリ - App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%94%E3%82%B6%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%88%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-%E5%AE%85%E9%85%8D%E3%83%94%E3%82%B6%E3%81%AEpizzahut/id612621774)


▼Google Playからアプリダウンロード


ピザハット公式アプリ　宅配ピザのPizzaHut - Google Play のアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pizzahut.aorder&hl=ja&pli=1)



【企業情報】


＜ピザハットとは＞

　ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年6月時点）を展開中。


会社名：日本ピザハット株式会社


所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス


創業　：1991年8月


代表者：深瀬 成利


店舗数：全国600店舗以上（2026年6月時点）


企業WEBサイト：


https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=600DL(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=600DL)


公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan


公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos


LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW


公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan



＜ピザのちから＞

　ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。


WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=600DL(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=600DL)