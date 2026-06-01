Eminence Luxe、アラブ首長国連邦・アブダビに支店を開設

EMINENCE LUXE REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C.

ドバイで不動産仲介事業を展開するEminence Luxe Real Estate Brokerage LLC（本社：アラブ首長国連邦ドバイ、代表：森和孝）は、2026年5月、アブダビ首長国に支店を開設し、アブダビ不動産センター（ADREC）公認ブローカーとして業務を開始しました。これにより当社は、ドバイ土地局（DLD）とADRECの双方から正式ライセンスを受けた、日系では数少ないブローカーの一社となり、UAEの二大首長国であるドバイとアブダビの不動産取引を、物件選定から契約、引き渡し後の管理・売却まで日本語で一貫してサポートできる体制を整えました。

■ アブダビ支店開設の概要

アブダブのヤス島に2029年開業予定の「スフィア・アブダビ」

当社アブダビ支店は、アブダビ不動産規制法（Law No. 3 of 2015）に基づき、アブダビ不動産センター（ADREC）より2026年5月4日付で公認ブローカーライセンスを取得しました。これにより、アブダビ全域での不動産の売買・賃貸仲介および投資コンサルティングが可能となります。既存のドバイ本社（DLD公認ブローカー）と合わせ、UAEの主要二首長国を単一の窓口でカバーします。

■ 背景 ― 成長するアブダビ市場と「両首長国を比較したい」という需要

アブダブのヤス島に中東初のディズニーランドが開業予定

UAEの首都アブダビの不動産市場は、近年急速に拡大しています。アブダビ不動産センター（ADREC）の発表によれば、2026年第1四半期の不動産取引額は前年同期比で約2.6倍に増加し、過去最高を記録しました。背景には、ヤス島への中東初となるディズニーランドの進出計画（2030～2033年開業予定）、世界的な没入型エンターテインメント「スフィア・アブダビ」の建設（2029年開業予定）など世界からの投資の加速に加えて、アブダビとドバイを結ぶ鉄道網の整備など、中長期の都市開発計画があります。

一方でアブダビは、外国人が購入できるエリアが指定された島・ゾーンに限られるなど、ドバイとは異なる制度や留意点もあります。当社には、日本の投資家から「ドバイだけでなくアブダビも比較したうえで検討したい」という相談が増えており、両首長国を横断して中立的に情報提供できる体制が求められていました。今回の支店開設は、こうした需要に応えるものです。

■ ドバイでの実績と評価

当社はドバイ土地局（DLD）の公式ブローカーランキング2025において、日系仲介会社では最高位の4つ星（★★★★／総合82.25点）の評価を受けています。これは取引件数・取引総額・顧客満足度・法令遵守などの項目を、ドバイ政府が評価したものです。

また、直近1年間の確定取引は約70件、取引総額は約70億円。購入されたお客様の約4割が2件目以降のリピート購入です。短期的な販売実績にとどまらず、継続的なお取引につながっている点を、当社は事業の指標として重視しています。

※ 取引データは2026年5月時点の自社集計による速報値であり、最終確定値とは異なる場合があります。

※ DLDランキングの出典：Government of Dubai － Land Department「https://dubailand.gov.ae/en/eservices/licensed-real-estate-brokers/licensed-real-estate-brokers-list/#/」。

■ アブダビ支店が提供する価値

アブダビのヤス島には世界最大のフェラーリのテーマパーク「フェラーリワールド」もあります。

両首長国のライセンスを持つことで、お客様はドバイとアブダビの物件を同じ窓口で比較・検討できます。物件のご提案から、外国人が所有可能なエリアの確認、契約書類の日本語での説明、送金、引き渡し後の賃貸管理・売却まで、全工程を日本語でサポートします。また、ゴールデンビザ（一定額以上の不動産投資で取得可能な長期居住ビザ）の取得を視野に入れたご相談にも対応します。

当社は国際弁護士、税理士でもある代表のもと、法務・税務の観点も踏まえたサポートを心がけています。なお、海外不動産投資には為替変動や各国の税制などの留意点があり、当社は利点だけでなくリスクも含めて客観的にご説明することを方針としています。

■ 代表コメント（Founder & CEO 森 和孝）

「とりわけディズニーランドのニュースが流れてから日本の投資家の皆さまから、『ドバイだけでなくアブダビも比較して選びたい』というご相談が着実に増えていました。アブダビは、世界的なエンターテイメント施設の進出や鉄道による都市圏の一体化など、これからの成長が期待される一方で、外国人が買えるエリアが限られるなど、ドバイとは異なる注意点もあります。両首長国のライセンスを持つ立場から、客観的な情報に基づいた誠実なサポートを提供してまいります。」

エミネンス・ラックスの今後の展望

エミネンス・ラックスは、ドバイおよびアブダビの不動産市場の魅力を正しく伝えるとともに、日本と中東をつなぐ架け橋として、事業と交流の両面で積極的な活動を続けてまいります。弊社は、国際弁護士が率いる不動産専門チームとして、ドバイおよびアブダビの不動産投資を安心・スムーズに進めるためのトータルサポートを提供します。



ドバイ不動産およびアブダビ不動産の購入や移住に関心をお持ちの方は、ぜひ弊社へお気軽にお問い合わせください。

ドバイ不動産 Eminence Luxeのワンストップサポート

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協業・取材に関してのお問合せ

不動産売買、投資の分野で協業をご希望の企業様、メディア関係者様からのお問い合わせを歓迎いたします。ドバイおよびアビダビ投資の機会とリスク、安全な海外資産形成の方法など、専門的な情報提供が可能です。

Email: contact@eminenceluxe.com

会社概要

社名：EMINENCE LUXE REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C.

所在地：Office No. 126 SM1-02 Port Saeed Dubai UAE

ドバイブローカーライセンス番号：47845

アブダビブローカーライセンス番号：6389554

設立：2025年1月

代表者：森 和孝（Founder/CEO）

事業内容：不動産仲介・コンサルティング、法人設立支援、ビザ取得サポート

スローガン：「誠実と専門性の融合--唯一無二のドバイ・アブダビ不動産コンシェルジュ」

ウェブサイト：https://eminenceluxe.com/

本件に関するお問い合わせ

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Email: contact@eminenceluxe.com