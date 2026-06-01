観光産業の未来を支えるインフラへ。株式会社ジェネラルプランニングは「株式会社RESORT CROSS」へ社名変更いたしました

株式会社ジェネラルプランニング

株式会社ジェネラルプランニング（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木郁也）は、このたび観光産業への経営支援事業を主軸とした事業展開をより明確にするため、2026年6月1日付で「株式会社RESORT CROSS」へ社名変更いたしましたことをお知らせいたします。

今回の社名変更は単なる名称変更ではなく、当社が観光産業の経営支援会社として成長していく意思を明確にするためのものです。今後は「RESORT CROSS」ブランドのもと、人材・運営・事業開発・地域連携を通じて、観光産業の発展に貢献してまいります。

代表コメント

創業当初の「ジェネラルプランニング」という社名には、様々な事業を企画・創造する事業開発会社を目指す想いを込めていました。その後、多くの観光施設や地域の皆さまと出会い、私たちは観光産業が日本の未来を支える重要な産業であることを強く実感しました。

今回の社名変更は、私たちが観光産業に本気で向き合い、この業界の発展にコミットしていく決意表明でもあります。今後は人材支援にとどまらず、運営支援や地域活性化、観光ブランドの創出など、観光産業の経営支援プラットフォームとして挑戦を続けてまいります。

本社移転（住所変更）のお知らせ

また、事業拡大に伴い、本社所在地を下記へ移転いたしました。

【新住所】〒105-0014 東京都港区芝二丁目28番11号 芝MKビル6F

【旧住所】〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目4－5 芝ダイヤハイツ408

最後に

観光産業は、日本各地の魅力や文化、地域経済を支える重要な産業です。私たちは観光業界のパートナーとして、人と地域、事業をつなぎ、新たな価値を創出することで、観光産業の発展に貢献してまいります。

そして将来的には、観光業界の経営支援プラットフォームとして、業界全体の成長を支える存在を目指してまいります。今後の株式会社RESORT CROSSの挑戦に、ぜひご期待ください。

https://resort-cross.co.jp

会社概要

❏株式会社RESORT CROSS

❏本社：〒105-0014 東京都港区芝二丁目28番11号 芝MKビル6F

関西支社：〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル15階

❏TEL：03-6694-2592

❏設立：2023年8月4日

❏資本金：9,500万円 （資本準備金を含む）

❏許認可：有料職業紹介事業 13-ユ-317260

一般労働者派遣事業 派13-318413

❏代表取締役：鈴木 郁也

取締役：兼盛 玉輝

取締役：古澤 孝

取締役：白井 佑季