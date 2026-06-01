“手”の届くところから、未来は変わっていく──。2030年の世界観をまじえて、ロボットハンドを新提案。Thinkerがコーポレートサイトをリニューアル

株式会社Thinker

家電のように気軽に使えるロボットの実現をめざす株式会社Thinker（読み：シンカー、本社：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：藤本弘道、以下「Thinker」）は、このたびコーポレートサイトをリニューアルしたことをお知らせします。

新しいコーポレートサイトでは「Think by Hand. Craft the Future.」をコンセプトに、「より生活への普及が進んだ2030年の未来」でのロボットハンドの活躍をイメージ。キービジュアルを掲げつつ、そこに向かう第一歩として現在のプロダクトを紹介・提案しています。

新コーポレートサイト：https://www.thinker-robotics.co.jp/



また、Thinkerが開発・提供するロボットハンドや協働ロボットパッケージについては、それぞれの製品の機能や特長を詳しく伝えるだけでなく、導入の実際について紹介する「CASE STUDY」メニューを新たに設置。「どのような作業に使えるのか」「どのような現場に適しているのか」「導入によって何が変わるのか」といった具体的な用途や活用の様子を直感的に把握していただけるよう、情報の充実にも努めました。

CASE STUDY：https://www.thinker-robotics.co.jp/casestudy/

Thinkerは今後も、さまざまな課題に向き合いながら、ロボットをより身近で使いやすい存在へと押し上げ、人とロボットが真に協働できる生産現場づくりに、さらには人とロボットが高めあえる社会づくりに貢献してまいります。

■会社概要

名称 ： 株式会社Thinker

住所 ： 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目1－3 大阪センタービル6F-188

代表者 ： 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 ： 2022年8月

企業説明： 人とロボットが協奏し、互いに高めあいながら進化していける社会を目指し、自ら考えて判断するロボットハンドの開発に取り組んでいます。

ＵＲＬ ： https://www.thinker-robotics.co.jp/

備考 ： 社名のThinkerには「考え抜く集団」「考えるロボット」「ロボットの進化（シンカ）を加速させる」といった思いを込めています。

■関連リンク

・フィジカルAI時代の日本のロボット戦略、Thinker/SHIN-JIGENが現場学習型ロボの活用を提言（TECH＋ 2026年5月26日）

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260526-4505741/

・ワイヤーハーネスの嵌め込み作業をロボットハンドでついに自動化。“指先で考えて”部品をコネクトする「Think Hand proto-2」を新発表。（PR TIMES 2026年5月19日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000106143.html

・Thinker、JR東日本の線路保守作業で実証へ ― 手探りピック＆プレイス技術をレール交換時の準備工程で活用 ― （PR TIMES 2026年４月22日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000106143.html

・自動車部品を扱う那須梱包が、バラ積みピッキングロボット「Thinker Model A」を導入 梱包作業が自動化。人手不足対策、障がい者雇用も促進。 （PR TIMES 2026年４月13日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000106143.html

・「Forbes Japan「100 NEXT GENERATION LEADERS」にThinkerが選出されました」

（PR TIMES 2025年12月1日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000106143.html

・スタートレックに学ぶ未来の作り方【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年11月30日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk

・日本政府が“日本のイノベーション”としてThinkerを紹介 ～新型ロボット「Thinker Model A」内蔵の近接覚センサーを公式SNSで評価～ （PRTIMES 2025年2月12日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000106143.html



・【新製品】工場における人手不足解消の鍵を握る「バラ積みピッキング」を実用化 新型ロボット「Thinker Model A」を発売 （PR TIMES 2025年1月30日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000106143.html

■株式会社Thinkerへのお問い合わせ

お問い合わせページ：https://www.thinker-robotics.co.jp/contact/