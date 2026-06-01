【奥札幌の秘湯　湖畔の宿支笏湖　丸駒温泉旅館】温暖化に負けない、支笏湖の新たな涼。大自然を守り、魅力を体感する「支笏湖ビーチby丸駒温泉」が誕生！

丸駒温泉株式会社

丸駒温泉株式会社（所在地：北海道千歳市幌美内7番地／代表取締役：日生下和夫）が運営する「奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館」は、この夏、宿泊者限定で楽しめる新たなアクティビティエリア「支笏湖ビーチ by 丸駒温泉」をオープンいたしました。

日本有数の透明度を誇る支笏湖と雄大な自然に囲まれた湖畔に、ご家族連れからカップルまで楽しめるプライベート感あふれるビーチ空間。支笏湖ならではの自然体験と、丸駒温泉旅館ならではの温泉文化を融合させた新しい滞在価値を提案します。

湖畔に佇む「奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館」

【背景と事業者の想い】

近年、地球温暖化の影響により、豊かな自然に囲まれた支笏湖周辺でも気温の上昇が続いています。かつてより避暑地として親しまれてきたこの地では、丸駒温泉旅館を訪れるお客様が湖に足を浸し、心地よい涼をとる姿が夏の風物詩でした。私たちは、この変わらない「涼」の心地よさを次の世代へ引き継ぎたいと考えています。しかし、単に観光地として消費されるのではなく、支笏湖の圧倒的な雄大さを肌で感じてもらいながら、このかけがえのない大自然を共に守っていきたい。そんな事業者の強い願いから、新たなアクティビティとして「支笏湖ビーチby丸駒温泉」を誕生させました。

昭和時代,夏の丸駒温泉旅館～湖に足を入れて涼をとるお客様

「支笏湖ビーチ by 丸駒温泉」の主なコンテンツ

日本有数の透明度を誇る支笏湖の水辺を舞台に、お子さまから大人まで楽しめる自然体験プログラムです。

１. 水辺遊び体験 ～支笏湖の自然を学ぶ環境学習～

湖岸で水と触れ合いながら、支笏湖が育む豊かな生態系や水環境の大切さを学びます。北海道を代表するカルデラ湖の雄大な景観を体感し、「きれいな水が残る自然環境の価値」を次世代へ伝える環境学習の機会を提供します。

水辺遊び体験

２. カルデラ湖温泉掘り体験 ～自然の仕組みを学ぶ環境学習～

丸駒温泉旅館の象徴である天然露天風呂。その源となる自然湧出の仕組みを体験しながら学べるプログラムです。湖畔の砂や小石を掘ることで温泉が湧き出す不思議な現象を通じて、支笏湖カルデラの成り立ちや雨水・地熱エネルギーの循環について理解を深めます。遊びながら学ぶ体験を通じて、自然と共生する大切さを感じていただきます。

カルデラ湖温泉掘り体験

３. 1日1組限定「絶景チェアリング×ビール」 ～支笏湖の未来に乾杯する共感体験～

支笏湖の水辺に設けた特別席チェアで、湖景を眺めながら地元クラフトビール「支笏湖ビール」を楽しむ特別プランです。静かな湖畔で過ごす特別な時間を通じて、支笏湖の自然環境の価値を感じていただくとともに、支笏湖ビールの売上の一部は支笏湖周辺の環境保全活動へ寄付されます。

絶景チェアリング×ビール

お客様一人ひとりの体験が、支笏湖の豊かな自然を未来へつなぐ取り組みにつながる、共感型のサステナブル・コンテンツです。

【共感型アクティビティ概要】

名称：支笏湖ビーチ by 丸駒温泉

所在地：北海道千歳市幌美内7番地（丸駒温泉旅館敷地内）

利用対象：丸駒温泉旅館ご宿泊者

料金：無料（「絶景チェアリング×ビール）」のみ有料）

予約：1日1組限定「絶景チェアリング×ビール」のみじゃらんネットより要予約

営業期間：2026年5月29日～2026年11月3日（予定）

主な内容：

・水辺遊び体験

・カルデラ湖温泉掘り体験

・1日1組限定「絶景チェアリング×ビール」

※天候や湖の状況により内容を変更または中止する場合があります。

「奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館」3つの滞在価値

１. 支笏湖と一体になる“本物の秘湯体験”

丸駒温泉旅館最大の魅力は、全国でも希少な「足元湧出」の天然露天風呂です。支笏湖と同じ水位で湯船の深さが変化し、まるで湖の中に浸かっているかのような感覚を味わえます。創業から100年以上守り続ける自然湧出の温泉は、支笏湖の大自然そのものを体感できる唯一無二の体験です。

全国に20か所ほどしかない足元湧出湯の天然野湯

２. 支笏湖の絶景と静寂に包まれる湖畔ステイ

支笏湖畔に佇む一軒宿だからこそ味わえる、圧倒的なロケーション。客室、露天風呂、ラウンジから望む湖と山々の景色は、時間や季節ごとに表情を変えます。新千歳空港や札幌圏からアクセス可能でありながら、都会の喧騒から離れた“奥札幌の秘湯”として、非日常の滞在を提供しています。

ロビーラウンジからの絶景支笏湖ビュー

３. 温泉だけではない、自然のロケーションを生かしたサウナは今も進化中

近年はサウナや貸切風呂に加え、新設された「支笏湖ビーチ by 丸駒温泉」など、支笏湖を楽しむ体験コンテンツを充実。湖・温泉・自然を五感で楽しむ滞在へと進化しています。温泉旅館でありながら、どこかリゾートとしての魅力も高めています。

「湖畔のSAUNA」目の前は支笏湖、大自然と一体なれるサウナ

【丸駒温泉株式会社 代表取締役 日生下和夫のコメント】

「近年、地球温暖化の影響は私たちが愛する支笏湖にも確実に現れており、気温の上昇を肌で感じる日々が続いています。かつてより避暑地として親しまれてきたこの地では、当館（丸駒温泉旅館）を訪れるお客様が湖に足を浸し、心地よい夏の涼をとる姿が歴史ある風物詩でした。このたび私たちが誕生させた『支笏湖ビーチby丸駒温泉』は、単に水に触れて涼をとる、楽しむためだけの場所ではありません。ここには、私たちが未来へつなぎたい3つの強い想いがあります。

1つ目は、『大自然への共感』です。支笏湖の圧倒的な雄大さを肌で感じ、美しく澄んだ湖水に触れることで、この豊かな生態系や環境保全の大切さを心から体感していただきたいと考えています。

2つ目は、『サステナブルな観光』です。デリケートな自然環境への負荷を最小限に抑え、ここを訪れるゲストの皆様と『環境を守る意識』を分かち合える場を目指します。

3つ目は、『伝統の継承』です。古き良き避暑地文化の記憶を、現代に調和する新しいアクティビティとしてリプロデュースいたしました。

私たちは、この取り組みを通じて、訪れる皆様と『自然を守る想い』で深くつながりたいと願っています。皆様の共感こそが、未来へ美しい支笏湖をつないでいく確かな一歩となります。

【奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館】

大正4年（1915年）に初代・佐々木初太郎氏が支笏湖畔で温泉を発見したことに始まります。大正6年（1917年）に草ぶき小屋の温泉宿として開業して以来、100年以上にわたり支笏湖の自然とともに歩み続けてきました。全国でも希少な足元湧出の天然露天風呂を守りながら、時代に合わせたリニューアルやサステナブルな取り組みを進め、現在では、国内外から多くの宿泊客を迎えています。創業110周年を経て、支笏湖ビーチや国立公園サウナなど新たな体験価値の創出にも挑戦し、次の100年へ向けた歩みを続けています。

奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館

■施設概要

施設名：奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館

所在地：北海道千歳市幌美内7番地

アクセス：新千歳空港より車で50分

客室：55室