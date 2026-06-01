初夏のご褒美スイーツ「まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ」が6月1日より期間限定でキスケ KITにて販売開始【愛媛県・松山市】
キスケ株式会社が運営する「キスケ KIT（キット）」では、2026年6月1日より、初夏の期間限定メニューとして「まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ」の販売を開始いたします。
今回登場する「まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ」は、シロップ漬けの白桃と黄桃を使用した、見た目にも華やかな季節限定のご褒美スイーツです。
ふんわりバターの香りが広がるもちもち食感のクレープ生地に、贅沢に白桃+黄桃を使用。
更に、桃の形のマカロン、ミント、ホイップクリーム、カスタードクリームを合わせ、桃のやさしい甘さとクリームのなめらかさを楽しめる一品に仕上げました。
白桃の丸みを活かしたかわいらしい見た目と、やさしい甘さが特徴で、お子さまのおやつはもちろん、KITで遊んだ後の休憩時間や、ちょっとした自分へのご褒美にもおすすめです。
※桃の形のマカロンは先着100名様となります。
【商品概要】
商品名：まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ
販売開始日：2026年6月1日～
販売価格：店内販売価格700円（税込）
販売場所：KIT 店頭・店内、伊予の湯治場 喜助の湯 店内
販売時間：10:00～22:00 (喜助の湯は11:00～21:00)
＊表示価格はKIT,伊予の湯治場 喜助の湯 店内販売限定価格です。
＊KIT店頭販売価格は、各メニュー表示価格にプラス100円となります。
＊KITに入場しなくても購入可能です。
＊完売の場合は販売終了となる場合があります。
■白桃ならではの、やさしい甘さと食べやすさ
今回の「まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ」では、シロップ漬けの白桃と黄桃を使用しています。
桃のやわらかな食感と、やさしく整った甘さを活かすことで、クレープ生地やクリームとの相性も良く、最後まで食べやすい味わいに仕上げました。
桃の華やかな見た目と、スイーツとしての満足感を気軽に楽しんでいただける期間限定メニューです。
■見た目も楽しい、初夏のご褒美クレープ
ピンクと黄色を基調としたかわいらしい見た目に、桃の形マカロンとミントを添えた、写真にも残したくなるような華やかなクレープです。
KITでの遊びの合間や、ボウリング・アミューズメントを楽しんだ後の休憩時間にぴったりの一品として、幅広い世代のお客様にお楽しみいただけます。
■KITのクレープメニューも好評販売中
KITでは、定番のチョコホイップやいちごホイップをはじめ、あんバター、抹茶わらび餅、てりやきチキンなど、スイーツ系から軽食系まで幅広いクレープメニューを販売しています。
今回の期間限定メニューをきっかけに、遊びと一緒に楽しめるKITのクレープを、より多くのお客様にお届けしてまいります。
■開発スタッフコメント
今回の「まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ」は、見た瞬間にかわいい！写真撮りたい！！とわくわく楽しい気持ちになれるような、そしてちょっといつもよりも贅沢感を感じられるような、華やかさを大切にしました。
白桃をまるごと使用することで、やさしい甘さと食べやすさを活かしながら、クレープとしてのご褒美感を感じていただける商品に仕上げています。
KITで遊んだ後の休憩時間や、ご家族・ご友人とのお出かけの際に、期間限定のスイーツとしてぜひお楽しみください！
店舗情報 ： キスケKIT
▲KISUKE TIME ATTACK 完成イメージ。
キスケKITは、新エリア「KISUKE TIME ATTACK」を7月下旬にオープン予定です。本エリアは、近代五種の新種目として国際的に注目を集める障害物レース競技「Obstacle（オブスタクル）」に着想を得て開発を進める、体験型アトラクションです。世界で関心が高まる競技の魅力を、子どもから大人まで手軽に楽しめる形へと再構築し、キスケKITならではの新しい挑戦体験として展開します。
住所 ：愛媛県松山市宮田町4番地 キスケBOX３階
電話 ：089-998-3000
KIT
営業時間：日～木 ９:00～23:00
金・土 9:00～25:00
URL：https://kisuke.com/kit/
KIT PLAY
営業時間：月～金 10:00～18:00
土・日 10:00～20:00
URL：https://kisuke.com/kit-play/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
キスケ株式会社
担当 ：田中 誠
電話 ：089-921-0133
メールアドレス：tanaka@kiuske.com