初夏のご褒美スイーツ「まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ」が6月1日より期間限定でキスケ KITにて販売開始【愛媛県・松山市】

キスケ株式会社

キスケ株式会社が運営する「キスケ KIT（キット）」では、2026年6月1日より、初夏の期間限定メニューとして「まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ」の販売を開始いたします。

今回登場する「まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ」は、シロップ漬けの白桃と黄桃を使用した、見た目にも華やかな季節限定のご褒美スイーツです。

ふんわりバターの香りが広がるもちもち食感のクレープ生地に、贅沢に白桃+黄桃を使用。

更に、桃の形のマカロン、ミント、ホイップクリーム、カスタードクリームを合わせ、桃のやさしい甘さとクリームのなめらかさを楽しめる一品に仕上げました。

白桃の丸みを活かしたかわいらしい見た目と、やさしい甘さが特徴で、お子さまのおやつはもちろん、KITで遊んだ後の休憩時間や、ちょっとした自分へのご褒美にもおすすめです。

※桃の形のマカロンは先着100名様となります。

【商品概要】

商品名：まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ

販売開始日：2026年6月1日～

販売価格：店内販売価格700円（税込）

販売場所：KIT 店頭・店内、伊予の湯治場 喜助の湯 店内

販売時間：10:00～22:00 (喜助の湯は11:00～21:00)



＊表示価格はKIT,伊予の湯治場 喜助の湯 店内販売限定価格です。

＊KIT店頭販売価格は、各メニュー表示価格にプラス100円となります。

＊KITに入場しなくても購入可能です。

＊完売の場合は販売終了となる場合があります。

■白桃ならではの、やさしい甘さと食べやすさ

今回の「まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ」では、シロップ漬けの白桃と黄桃を使用しています。

桃のやわらかな食感と、やさしく整った甘さを活かすことで、クレープ生地やクリームとの相性も良く、最後まで食べやすい味わいに仕上げました。

桃の華やかな見た目と、スイーツとしての満足感を気軽に楽しんでいただける期間限定メニューです。

■見た目も楽しい、初夏のご褒美クレープ

ピンクと黄色を基調としたかわいらしい見た目に、桃の形マカロンとミントを添えた、写真にも残したくなるような華やかなクレープです。

KITでの遊びの合間や、ボウリング・アミューズメントを楽しんだ後の休憩時間にぴったりの一品として、幅広い世代のお客様にお楽しみいただけます。

■KITのクレープメニューも好評販売中

KITでは、定番のチョコホイップやいちごホイップをはじめ、あんバター、抹茶わらび餅、てりやきチキンなど、スイーツ系から軽食系まで幅広いクレープメニューを販売しています。

今回の期間限定メニューをきっかけに、遊びと一緒に楽しめるKITのクレープを、より多くのお客様にお届けしてまいります。

■開発スタッフコメント

今回の「まるごと(ハート)桃の贅沢クレープ」は、見た瞬間にかわいい！写真撮りたい！！とわくわく楽しい気持ちになれるような、そしてちょっといつもよりも贅沢感を感じられるような、華やかさを大切にしました。

白桃をまるごと使用することで、やさしい甘さと食べやすさを活かしながら、クレープとしてのご褒美感を感じていただける商品に仕上げています。

KITで遊んだ後の休憩時間や、ご家族・ご友人とのお出かけの際に、期間限定のスイーツとしてぜひお楽しみください！

店舗情報 ： キスケKIT

▲KISUKE TIME ATTACK 完成イメージ。

キスケKITは、新エリア「KISUKE TIME ATTACK」を7月下旬にオープン予定です。本エリアは、近代五種の新種目として国際的に注目を集める障害物レース競技「Obstacle（オブスタクル）」に着想を得て開発を進める、体験型アトラクションです。世界で関心が高まる競技の魅力を、子どもから大人まで手軽に楽しめる形へと再構築し、キスケKITならではの新しい挑戦体験として展開します。

住所 ：愛媛県松山市宮田町4番地 キスケBOX３階

電話 ：089-998-3000

KIT

営業時間：日～木 ９:00～23:00

金・土 9:00～25:00

URL：https://kisuke.com/kit/

KIT PLAY

営業時間：月～金 10:00～18:00

土・日 10:00～20:00

URL：https://kisuke.com/kit-play/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

キスケ株式会社

担当 ：田中 誠

電話 ：089-921-0133

メールアドレス：tanaka@kiuske.com