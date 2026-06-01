M&A後の従業員定着を人の側面から支援する「PMIサポート」を提供開始
フライングカラーズ株式会社
対象は、M&A後の人材定着に課題を感じている買収企業、PMI支援を強化したいM&A仲介・FA、投資先の組織統合を支援したいPEファンドなどです。
M&A後の統合プロセスでは、制度や業務の統合だけでなく、従業員の不安、離職リスク、キーパーソンの心理的変化を早期に把握することが重要です。「PMIサポート」では、中立第三者による1on1面談とCareer Engagement Survey(R)を通じて、従業員の本音や統合受容度を可視化し、経営判断につながる組織サマリーと提言を提供します。
対象は、M&A後の人材定着に課題を感じている買収企業、PMI支援を強化したいM&A仲介・FA、投資先の組織統合を支援したいPEファンドなどです。
サービス詳細・無料相談：
https://pmisupport.flyingcolors.co.jp/
（会社概要）
会社名：フライングカラーズ株式会社
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-12-15 東洋新宿ビル5階
代表者：森山かずお
事業内容：人財育成・組織開発支援、キャリア支援サービスの企画・運営 等
URL：https://flyingcolors.co.jp/
（本件に関するお問担当まで
E-mail：info@flyingcolors.co.jp 問い合わせ先）
フライングカラーズ株式会社 広報担当