【募集中！】本場大島紬地域おこし協力隊

鹿児島市

【本場大島紬とは】

本場大島紬は、国指定の伝統的工芸品で、1300年の歴史と伝統を誇る緻密な絹織物です。30以上もの工程を経て製作され、糸を染める前と後に織られることから「大島紬は二度織られる」と言われます。伝統的な泥染大島や泥藍大島から、明るくおしゃれな色大島・白大島まで、バリエーションも多彩です。

■募集人数 2名

■採用日 令和9年4月1日（予定）

■委嘱期間 委嘱日から令和10年3月31日まで

ただし、活動状況や製造技術の習熟度を確認し、1年度ごとに再任します。（最長3年間）

■雇用・勤務先

本場大島紬織物協同組合（鹿児島市卸本町4番地7）

（HP：https://oshimatsumugi.com/）

※鹿児島市が隊員として委嘱し、本場大島紬織物協同組合が雇用します。（市との雇用関係なし）

■業務内容

１.本場大島紬の製造技術の習得及び継承に関すること。

従事者の少ない図案・加工等の製造技術習得を中心に、製造工程全般の知識を身に着け、新商品開

発や販路拡大、消費者・さらなる後継者候補へのPRに寄与する人材を目指します。

２.本場大島紬の魅力情報の発信等に関すること。

SNS、県内外でのイベント等で日々の修行の様子や本場大島紬の製造工程、商品の魅力を発信しま

す。

３.その他本市伝統的工芸品産業の活性化及び活力の維持に関すること。

■応募要件

１.現在3大都市圏をはじめとする鹿児島市以外の都市地域等（注）にお住まいの方

２.住民票及び生活の拠点を活動地域である鹿児島市内に移すことができる方 等

（注）総務省「地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要

件確認表」（https://www.soumu.go.jp/chiikiokoshitai/pdf/000847999.pdf）において、

特別交付税措置の対象となる地域を指します。

■選考方法

一次選考（書類審査）、二次選考（オンライングループ面談）通過者には、本場大島紬後継者インタ

ーンシップ（移住・仕事体験プログラム）に参加していただき、三次選考（面接審査）を実施しま

す。

【本場大島紬後継者インターンシップ】

日程：令和8年8月1日（土）～3日（月）

場所：本場大島紬織物協同組合（鹿児島市卸本町4番地7）ほか

詳細：ニッポン手仕事図鑑Webサイトよりご確認ください。

https://nippon-teshigoto.jp/honba-oshima-tumugi_form

■申込締切 令和8年6月30日（火）

■詳細・申込 鹿児島市ホームページよりご確認ください。

https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-shien/kyoryokutaiboshu.html

■お問い合せ

・本場大島紬地域おこし協力隊隊員募集事務局（募集全般に関すること）

（受託運営：株式会社ニッポン手仕事図鑑 担当：藤本）

TEL：03-6805-3095 E-mail：intern@nippon-teshigoto.jp

・鹿児島市産業支援課ものづくり係（地域要件に関すること）

TEL：099-216-1323 E-mail：san-monoduku@city.kagoshima.lg.jp