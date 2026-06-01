ワールドカップ後に、ファンを繋ぎ止めるのは誰？

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FIFA ワールドカップ(TM)の開幕が目前に迫る中、WSC Sportsは3つの共催国のサポーターを対象に調査を行い、「2026 FIFA ワールドカップ開催国レポート」を公開しました。大会が共催国のファンにどのような影響を及ぼしているのか、その実態に迫ります。

共催国の中でも特にサッカー文化が根付いているメキシコでは、ファンの約9割が複数のデバイスを駆使して試合を観戦していることが判明しました。グループチャットでの熱狂、リアルタイムのSNS投稿、ショート動画の共有やハイライトの視聴--試合中継は、もはや「観戦」という行為だけではなくなっています。

これこそが、サッカーファンの現代的な姿です。ピッチ上の戦いはテレビ画面に留まらず、デジタル空間でのコミュニケーションや動画共有を通じて、リアルタイムで無限に増幅し続けているのです。

アメリカのサッカー文化はまだ発展の途上にありますが、その熱量の高まりは疑いようもありません。北米最高峰のプロサッカーリーグ、MLSの観客動員は増加し、アメリカ女子プロサッカーリーグのNWSLも急速に拡大を遂げています。マイアミのメッシやLAギャラクシーの吉田の存在、さらにAppleが構築したデジタル特化型の配信プラットフォームは、MLSと共に育ったデジタルネイティブ世代にとって、ワールドカップがさらなる飛躍の舞台となることを示唆しています。

大会が始まれば、アメリカの街は世界中のサッカーファンで溢れかえるでしょう。オランダのオレンジの波、アルゼンチンやブラジルの色彩、侍ブルーを纏った日本サポーター。バーや広場、スタジアムを埋め尽くす各国のファンが歌声を響かせ、世界中の情熱がアメリカへと注ぎ込まれます。

この熱狂的な祝祭は、新たなファン層を開拓する絶好の機会となります。自国代表の応援をきっかけにする人もいれば、メッシやソン（韓国が誇るスタープレーヤー）のようなスター選手が母国の誇りを背負って戦う姿に魅了される人もいるはずです。日本でも、久保建英や堂安律といった次世代の主役たちがどのようなドラマを紡ぐのか、期待はかつてないほど高まっています。

真の変革は大会終了後に訪れます。ワールドカップを通じて生まれた数々のドラマが、ファンを再びMLS、NWSL、あるいは世界のトップリーグへと呼び戻すとき、一過性の熱狂は日常的なサッカー文化として根付いていくでしょう。

キックオフ前から熱狂し、ホイッスルが鳴った後もオンラインで語り尽くす。SNSでシェアされる動画やライブリアクションが、翌日の話題をリードしていく。そんな新しいサッカーの楽しみ方が、アメリカのスポーツシーンに定着しようとしています。

2026年、サッカー界のデジタルシフトとコミュニティの拡大は、かつてないスピードで加速していくでしょう。

2026年ワールドカップレポートを公開中

WSC Sportsの最新レポートは、北米3カ国のファンがどのようにスポーツを消費し、ワールドカップに対してどのような期待を抱いているかについて、各市場のユニークな特性を明らかにしています。

主な調査結果：

調査国 メキシコ カナダ アメリカ

定期的にW杯をフォロー 85% 49% 40%

マルチスクリーンでの観戦 89% 46% 42%

有料配信サービスを利用 67% 24% 37%

視聴スタイルやエンゲージメントの在り方は国ごとに千差万別です。本レポートが示す通り、権利保有者や放送局、ブランド企業が2026年大会のポテンシャルを最大限に引き出すためには、地域特性に最適化した配信およびスポンサーシップ戦略の策定が欠かせません。

全文レポート(英語）はこちら(https://lp.wsc-sports.com/hubfs/Reports/The%202026%20FIFA%20World%20Cup%20Report_%20Engaging%20the%20Host%20Nations.pdf)

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