石焼き生パスタ専門店「魔法のパスタ伊集院店」、オープン2周年を前に累計来店5万人を突破

有限会社ナチュラルスマイル

有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）が運営する石焼き生パスタ専門店「魔法のパスタ伊集院店」（鹿児島県日置市）は、2026年5月31日時点の累計来店数が50,459人となり、2026年6月28日に迎えるオープン2周年を前に、累計来店5万人を突破しました。

累計来店5万人突破は、日置市人口規模（約4.4万人）を上回る延べ来店数となります。

※累計来店数は延べ人数です。

魔法のパスタ伊集院店 外観

地域の日常使いとして広がる利用シーン

平日ランチから休日の家族利用、友人との食事、ディナーまで、日常のさまざまなシーンで利用されています。

石焼き生パスタ30種類以上を展開し、パスタやアヒージョは全品ドリンクバー付きで提供しています。さらに、平日ランチタイムは、パスタまたはアヒージョのご注文で包み焼きピザをプレゼントしています。

ソファー席を配置した店内

家族利用や子連れ利用でも過ごしやすい店内づくり

全テーブルにソファー席を配置し、家族利用や子連れ利用でも過ごしやすい店内づくりを進めています。

また、赤ちゃん椅子、おむつ交換台、車椅子対応席、ベビーカー利用対応、全席禁煙など、幅広い世代が利用しやすい環境を整えています。

熱々の石鍋で提供する人気メニュー

石焼き生パスタを中心に多彩なメニューを展開

魔法のパスタ伊集院店では、熱々の石鍋で提供する石焼き生パスタ30種類以上を展開し、季節限定メニューやアヒージョなど幅広い商品を提供しています。

日置市くらし応援クーポン取扱店

地域利用しやすい店舗として地域施策にも対応

日置市くらし応援クーポン（10％キャッシュバック対象）に対応し、地域住民の日常利用を意識した店舗運営を行っています。

バケットおかわり自由のアヒージョ

パスタ以外のメニューも充実

アヒージョはバケットおかわり自由で提供し、家族やグループ利用でも楽しみやすい商品として利用されています。

隣接店舗のピザを追加セットとして提供

隣接するナチュラルスマイルピザ伊集院店との連携により、パスタ注文時に追加できるピザセットも提供しています。家族やグループ利用でシェアしやすい商品として利用されています。

代表コメント

有限会社ナチュラルスマイル

代表取締役 浜 大祐

2024年6月のオープン以来、多くのお客様に支えていただき、2周年を前に累計来店5万人という節目を迎えることができました。地域の皆さまへ感謝するとともに、今後も家族や友人とゆっくり食事を楽しめる店舗づくりを続けてまいります。

店舗概要

店舗名： 魔法のパスタ伊集院店

所在地： 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

営業時間

平日：11:00～15:00（L.O.14:30）／17:30～22:00（L.O.21:30・最終入店21:00）

土日祝：11:00～22:00（L.O.21:30・最終入店21:00）

設備

約60席／全テーブルにソファー席配置／駐車場17台／全席禁煙／赤ちゃん椅子／おむつ交換台／車椅子対応席

会社概要

会社名： 有限会社ナチュラルスマイル

代表者： 代表取締役 浜 大祐

所在地： 〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容： ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営