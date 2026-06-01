「物価高に挑む」　ホームセンターグッデイ　生活必需品1000品目を6月1日より値下げへ　最大30％OFFで家計負担軽減へ

嘉穂無線ホールディングス株式会社

北部九州・山口等に67店舗のホームセンター「グッデイ」を運営する株式会社グッデイ（本社：福岡市中央区 代表：柳瀬隆志）は、2026年6月1日（月）より、日用品・家庭用品・ペット用品など毎日の暮らしに欠かせない1000品目の値下げを実施します。

近年、日用品や消耗品を中心とした値上げが続き、毎日の暮らしに必要な商品の価格上昇による家計負担が高まっています。

特に、洗剤・ペット用品・消耗品など、暮らしの中で使用頻度の高い商品は、生活者にとって負担を感じやすいカテゴリーのひとつです。

グッデイでは、地域のお客様の暮らしを支えるホームセンターとして、毎日の生活に必要な商品を少しでも手に取りやすい価格で提供したいという想いから、1000品目の値下げを実施します。

対象商品は日用品・生活消耗品・キッチン用品・ペット用品・季節家電商品など、日々の暮らしに密着したアイテムを中心に選定、グッデイのバイヤーが「今、本当に必要とされている商品」を厳選しました。

また、単なる特売ではなく、毎日の暮らしに必要な商品を少しでも手に取りやすい価格で提供することで、地域のお客様の暮らしを支える取り組みを続けてまいります。

1000品目値下げイメージPOP

小野尚志グッデイ商品部 部長

「毎日使うものだからこそ、少しの価格差でも家計への影響は大きいと感じています。今回の値下げでは、“今の暮らしに本当に必要なもの”を改めて見直しながら商品を選定しました。」

実施概要

実施期間：2026年6月1日（月）～30日（火）

対象店舗：グッデイ全65店舗 ※EC2店除く

対象商品：約1000品目

主な対象カテゴリー：洗剤/キッチン用品/ペット用品/梅雨対策用品/夏物衣料品/季節家電品

など 最大30%OFF

ホームセンターグッデイ について

北部九州・山口を中心に、福岡・大分・佐賀・熊本・山口等（EC2店舗含）に全67店舗のホームセンターを展開しているグッデイ。”家族でつくるいい一日”の企業理念のもとホームセンターの概念にとらわれずに様々な活動をしています。店舗では、園芸やDIY等の様々なワークショップを開催の他、子供のためのワークショップ博覧会「ワークショップコレクション in 福岡」の開催等、<学べるホームセンター＞として商品だけでなく体験や経験も数多く提供しています。

社 名 ： 株式会社グッデイ

代表者 ： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立 ： 1950年2月 （1978年グッデイ１号店 大野城店オープン）

資本金 ： 5千万円

事業内容： ホームセンターグッデイの経営

取扱商品： 日曜大工用品・植物・園芸・ペット用品・インテリア・エクステリア・家庭電化製品・カー用品・事務文具用品等

事業所 ： 福岡43店舗・大分7店舗・佐賀7店舗・熊本4店舗・山口4店舗・ EC2店舗 計67店舗

※2026年3月現在

HPアドレス : https://gooday.co.jp/

嘉穂無線ホールディングス株式会社について

株式会社グッデイ（ホームセンターの運営）・株式会社イーケイジャパン（学習工作キット「エレキット」製造販売）・株式会社カホエンタープライズ（データ活用・分析支援／クラウドサービス活用支援／ SaaS サービス導入支援）・カホパーツセンター株式会社（電子パーツ販売専門店）・株式会社遊舎工房（自作キーボード販売店）嘉穂無線ホールディングス株式会社のグループ企業です。

社 名 ： 嘉穂無線ホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立 ： 1950 年 2 月

資本金 ： 1 億円

事業内容： （１）子会社の経営企画・管理ならびにこれに関する事業

（２）不動産事業

HPアドレス： https://kahomusen-holdings.co.jp/