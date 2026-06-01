ユニコ５０周年記念メダル・ピンバッジを６月１日から予約受付開始！

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本年、創業129周年を迎える松本徽章工業株式会社（本社：東京都台東区/代表取締役社長：松本彰一郎）では、ユニコ５０周年記念メダル・ピンバッジの予約受付を、2026年6月1日から通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ等で開始いたします。


ユニコ５０周年記念メダル

名作漫画『ユニコ』の50周年を讃える記念メダルを謹製いたしました。

記念メダルの意匠

表面：可愛らしいユニコを謹刻

裏面：ユニコ５０周年の記念ロゴマークを、レリーフで表現

 

規格及び価格（消費税込み価格）

Ａ．純金製メダル＜直径20mm・重量6g＞　396,000円　限定50個

Ｂ．純銀製メダル＜直径40mm・重量25g＞　38,500円　限定500個

Ｃ．純金、純銀２点セット（Ａ＋Ｂ）          434,500円　限定50セット

 

ユニコ５０周年記念ピンバッジ


ユニコ５０周年記念ロゴマークをそのままピンバッジにしました。

作中のコマを描いたアクリルスタンド付です。

規格及び価格（消費税込み価格）

18金製ピンバッジ＜天地約17mm・重量5g＞　198,000円

銀製ピンバッジ　＜天地約17mm＞                    16,500円

 

お申込先

●松本徽章工業（株）記念メダル事務局 TEL 0120-153-154 ／ FAX 0120-715-712

（受付時間 平日 午前９時～午後５時半まで、ＦＡＸは24時間受付）

●松本徽章工業の通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ（https://e-medal.jp/）

●Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ　ヤフーショッピング店

（https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-medal/）