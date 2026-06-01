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ユニコ５０周年記念メダル・ピンバッジを６月１日から予約受付開始！
本年、創業129周年を迎える松本徽章工業株式会社（本社：東京都台東区/代表取締役社長：松本彰一郎）では、ユニコ５０周年記念メダル・ピンバッジの予約受付を、2026年6月1日から通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ等で開始いたします。
ユニコ５０周年記念メダル
名作漫画『ユニコ』の50周年を讃える記念メダルを謹製いたしました。
記念メダルの意匠
表面：可愛らしいユニコを謹刻
裏面：ユニコ５０周年の記念ロゴマークを、レリーフで表現
規格及び価格（消費税込み価格）
Ａ．純金製メダル＜直径20mm・重量6g＞ 396,000円 限定50個
Ｂ．純銀製メダル＜直径40mm・重量25g＞ 38,500円 限定500個
Ｃ．純金、純銀２点セット（Ａ＋Ｂ） 434,500円 限定50セット
ユニコ５０周年記念ピンバッジ
ユニコ５０周年記念ロゴマークをそのままピンバッジにしました。
作中のコマを描いたアクリルスタンド付です。
規格及び価格（消費税込み価格）
18金製ピンバッジ＜天地約17mm・重量5g＞ 198,000円
銀製ピンバッジ ＜天地約17mm＞ 16,500円
お申込先
●松本徽章工業（株）記念メダル事務局 TEL 0120-153-154 ／ FAX 0120-715-712
（受付時間 平日 午前９時～午後５時半まで、ＦＡＸは24時間受付）
●松本徽章工業の通販サイト Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ（https://e-medal.jp/）
●Ｅ－ｍｅｄａｌ．ｊｐ ヤフーショッピング店
（https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-medal/）