全農エネルギー株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 和田 雅之）は、地域貢献の一環として、キャリア教育副教材「発見探検 小学生のためのお仕事ノート 金沢市」・「発見探検 中学生のためのお仕事ブック 金沢市」に、当社が運営する金沢石油基地の情報を掲載いたしました。

掲載内容は、将来の仕事選びの参考となるよう、毎日の生活に欠かすことのできないエネルギーを、安定して届けるための大切な拠点であることをわかりやすい内容で掲載しております。

小学生のためのお仕事ノート掲載ページ

中学生のためのお仕事ブック掲載ページ

引き続き地域の教育支援に貢献するとともに、全農グループの総合エネルギー企業として、環境にやさしく安心して暮らせる社会づくりに貢献します。

≪会社概要≫

社名：全農エネルギー株式会社

所在地：東京都千代田区神田猿楽町1-5-18 千代田ビル7階

代表取締役社長：和田 雅之

設立：1979年12月7日

グループHP：https://zennoh-energy.co.jp/

グループ会社：全農東北エネルギー株式会社

株式会社ＪＡエネルギー千葉

全農東日本エネルギー株式会社

全農関西エネルギー株式会社

全農西日本エネルギー株式会社

全農九州エネルギー株式会社