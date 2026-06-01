株式会社タイプツー（本社：東京都台東区）は、さまざまな機器で使用できる『パックマン』デザインの本格派ヘッドセット『パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット』クラシックを2026年6月1日（月）に、ネオンポップを6月下旬に発売いたします。 ■製品ページ ：https://www.type2.co.jp/products/pacmhs/

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『パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット』の特長

『パックマン』デザインのヘッドセット

世界中で人気のキャラクター『パックマン』がデザインされた、本格派ヘッドセットです。 デザインは「クラシック」（6/1発売）と「ネオンポップ」（6/下旬発売予定）の全2種類。

アクティブノイズキャンセリングで雑音を軽減！

アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を搭載し、ボタンひとつで周囲の雑音を軽減。 FPSなどで敵の足音や銃撃音などをしっかりと捉えることができます。 また、ゲームのBGMも適度な音量で聴けるため、耳への負担も軽減できます。 ※ANC機能は、2.4GHz レシーバー接続時のみ使用できます。

2.4GHzレシーバーで低遅延を実現！

付属の2.4GHzワイヤレスレシーバーをPCなどのUSB Type-Cポートに接続することで、ワイヤレスで使用可能。 低遅延のため音ずれしにくく、迫力のゲームサウンドが楽しめます。 ※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。

マイク内蔵でボイスチャットも楽しめる

マイクはプレイ中の邪魔にならない内蔵式を採用。クリアな音声で、快適なボイスチャットが楽しめます。 ※有線接続時はΦ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル（付属）を使用します。

Switch2、PCなど様々な機種に接続可能

2.4GHzレシーバーによる無線接続に加え、Φ3.5mmステレオミニプラグケーブルを使った有線接続にも対応しています。 Switch2 ProコントローラーやPS5用コントローラーのヘッドホンマイク端子に接続できるほか、Φ3.5mmステレオミニプラグに対応したさまざまなオーディオ機器でご使用いただけます。

商品概要

【パックマン ノイズキャンセリングヘッドセット】

■デザイン：クラシック／ネオンポップ ■対応機種： PC(Windows 11)／Switch2／Switch／PS5／PS4／スマートフォン（USB Type-C端子搭載機器）／Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のオーディオ機器など ※アクティブノイズキャンセリング機能は、2.4GHzレシーバー接続時のみ使用できます。 ■セット内容： ヘッドセット×1、2.4GHzワイヤレスレシーバー（Type-C）×1、USBケーブル（USB A to Type-C、約1m）×1、Φ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル（約1.2m）×1 ■接続方法：無線（USB Type-C 2.4GHzレシーバー） 有線（Φ3.5mmマイク付ステレオミニプラグケーブル）※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。 ■サイズ：約 175mm×89mm×199mm ■重量：約230g ■ドライバーユニット：Φ40mm ■再生周波数帯域：20Hz～20kHz ■インピーダンス：32Ω ■スピーカー感度：115dB±2dB ■ワイヤレス通信範囲：約10m ■マイクインピーダンス：2.2kΩ ■マイク入力感度：-68dB±3ｄB ■連続再生時間：約18時間 ■充電時間：約2.5時間 ■希望小売価格：税込 7,150円（本体 6,500円） ■発売日 ：クラシック 2026年6月1日（月）／ネオンポップ 2026年6月下旬予定 ■製品ページ ：https://www.type2.co.jp/products/pacmhs/ ■ライセンス表記：PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像の無断使用・無断転載を固く禁じます。 ※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。 ※本製品はタイプツーのオリジナル製品であり、各社のライセンス製品ではありません。

会社概要

株式会社タイプツー 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番9号 ●公式ホームページ：https://www.type2.co.jp/ ●公式X：https://x.com/type2_official ●公式インスタグラム：https://www.instagram.com/type2_insta/

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