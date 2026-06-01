グラスウール断熱材メーカーであるマグ・イゾベール株式会社(本社：東京都千代田区、以下「マグ・イゾベール」)は、2026年6月1日付で、中筋 健介(なかすじ けんすけ)が代表取締役社長に就任いたしましたことをお知らせします。なお、現在代表取締役社長であるグレゴリー・リーは現職を退任し、サンゴバン ノースアジアCEO、サンゴバン株式会社代表取締役社の職務を担います。





中筋 健介





中筋 健介は、グローバルな産業ガス企業において、日本・フランス・ベトナムを含む複数の国で事業運営に携わり、事業開発、戦略立案、組織マネジメントに従事してきました。

今後、当社は、昨年創業360周年を迎えたサンゴバングループの新たな戦略である「Lead & Grow 2030」のもと、中筋がこれまで培ってきたグローバルな知見を活かし、戦略の実行を一層加速させ、持続可能な建築分野におけるソリューションカンパニーとして、お客様にとって最も信頼されるパートナーとなることを目指していきます。

お客様により一層寄り添い、建設のバリューチェーン全体に貢献することで、建設業界の変革をリードし、持続可能で収益性の高い成長の実現に取り組んでまいります。









【本人コメント】

このたび代表取締役社長に就任いたしました中筋 健介でございます。住宅・建築分野は、地球環境への負荷低減という大きな課題に対して重要な役割を担っています。軽量で持続可能な建築を実現する世界的リーディングカンパニーであるサンゴバングループの包括的な提案力と、日本の断熱・省エネ分野で長年にわたって培ってきたマグ・イゾベールの強みを融合させることで、お客様にとって価値あるソリューションを提供してまいります。マグ・イゾベールにおいては来年40周年を迎える節目を見据え、これまでの歩みを礎に、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。









【経歴】

中筋 健介 (なかすじ けんすけ)

東京大学大学院工学系研究科修了(2005年)後、世界的な産業ガス企業にて経営戦略、プラントエンジニアリング等に従事。2016年よりベトナム法人の代表として事業を統括し、事業拡大、収益性向上を実現した後に日本でのエレクトロニクス事業、ラージインダストリー事業および水素エネルギー事業を歴任し、様々な大規模インフラ開発を推進。

グローバルにおける事業運営および組織マネジメントの経験を有し、日本・フランス・ベトナムでの勤務を通じて、国際的なビジネス環境に精通。









■会社概要

商号 ： マグ・イゾベール株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 中筋 健介

所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目7番地 サンゴバンビル

設立 ： 1987年(昭和62年)4月1日

事業内容： (1)ガラス短繊維製品の製造ならびに販売

(2)断熱材・吸音材およびその他建築用材料の製造ならびに販売

(3)前各号に関連する工事の設計、監理、技術指導ならびに施工

(4)前各号に付帯関連する事業

資本金 ： 22億円

URL ： https://www.isover.co.jp









【マグ・イゾベール株式会社について】

マグ・イゾベール株式会社は、1665年にフランスで設立されたグラスウール断熱材におけるグローバルリーダーであるサンゴバングループの一員です。

当社が製造・販売するグラスウールは、ガラス繊維の間に無数の空気室を持つ構造により、極めて優れた断熱・保温・保冷性能を発揮します。「MAKING THE WORLD A BETTER HOME」のパーパスのもと、地球環境に配慮した持続可能な材料およびソリューションを提供し、住宅・建築分野から化学プラントの産業用配管に至るまで、豊かな暮らしと高いパフォーマンスを支える快適な環境づくりに貢献しています。