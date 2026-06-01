仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール(所在地：仙台市宮城野区／運営：株式会社ACM／代表取締役社長：松井 昌治)は、6月1日(月)から施設1Fショッピングモールのイートインスペースをクーリングシェルターとして開放いたします。猛暑による熱中症リスクが高まる中、地域の皆さまが安心して涼むことができる場所を提供し、健康被害の防止に貢献することを目的とした取り組みです。

当館は昨年、県内のテーマパークとして初めてクーリングシェルターの指定を受け、今年も引き続き実施します。期間中、イートインスペースは、どなたでも無料で利用することができます。

当館はこれまでも来館者の熱中症対策として館内巡回や救護体制の整備などを行ってきました。こうした施設運営のノウハウを地域の皆様にも還元することで、地域とともに熱中症予防に取り組んでまいります。





入館不要で涼める1Fショッピングモール内 イートインスペース





■概要

期間：2026年6月1日(月)～9月30日(水)

※6月15日(月)～6月19日(金)、9月9日(水)は休館

時間：10:00～17:00

※9月8日(火)は10:00～15:00

場所：1Fショッピングモール内 イートインスペース

※入館料不要





※残暑により延長する場合もございます。

※日により変更となる場合がございます。詳しくは当館の公式ホームページをご確認ください。

※休日や繁忙時期には混雑が予想されますので、他のお客様と席を譲り合ってご利用いただきますようお願いいたします。

※施設のルールに則ってご利用いただきますようお願いいたします。

「ルールとマナー」( https://www.sendai-anpanman.jp/news/article/sdt9m901ujrd6z7p.html )









【施設概要】

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール

所在地： 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14

TEL ： 022-298-8855

公式HP： https://www.sendai-anpanman.jp/





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