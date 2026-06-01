関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)は、京都府・大阪府・奈良県にまたがる木津川左岸の京阪奈丘陵域に建設され、整備・振興が進められているサイエンスシティです。公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構では、大学や研究機関の集積を活かし、世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点の形成を目指し、スタートアップ支援などの取組を進めています。

けいはんな学研都市にある京都府木津川市に立地する株式会社ヒッタイト(代表：中島 和俊、所在地：京都府木津川市鹿背山大木谷37番地、以下 HITTITE)は、2026年6月10日(水)～12日(金)に東京ビッグサイトで開催される「Interior Lifestyle Tokyo 2026」に出展いたします。

今回の展示では、〈侘び竹(わびたけ)〉シリーズをベースに、光・陰影・素材感・空気感を通して、「日本モダン」を感じられる空間提案を行います。





展示ブース パース図 アイアンルーバーが、空間にほどよい陰影と奥行きを生み出し、自然と視線を引き込むブースデザイン。 竹・鉄・光で魅せる、HITTITEらしい「日本モダン」の空間提案。





■HITTITEの展示について

【背景】

HITTITEでは、単体の製品提案だけではなく、素材感や空気感を含めた“空間全体”を意識したものづくりを行っています。

近年は、竹を取り入れた〈侘び竹〉シリーズを展開し、侘び寂美や日本の風情を、現代建築へ調和する形で再構築してきました。

今回のInterior Lifestyle Tokyo 2026での展示では、単に「何を扱っているブランドなのか」を説明するのではなく、来場者が空間へ引き込まれ、静けさや陰影、素材感から自然と興味を持つような展示を目指しています。

製品単体ではなく、“空間として記憶に残る体験”を重視した展示構成としています。





【展示内容】

今回の展示では、〈侘び竹〉シリーズをベースに、光・陰影・素材感・空気感を通して、「日本モダン」を感じられる空間提案を行います。

特に、ハイエンド設計事務所、空間コーディネーター、インテリアデザイナー、店舗デザイン会社など、“空間全体の雰囲気づくり”を重視する方々へ向けた展示を目指しています。

また、これまで東京・大阪での展示でも、空間性や素材感に対して多くの反響をいただいており、今回はさらに「静けさ」や「余白」を感じられる展示構成へ発展させ、ブース正面には新作アイアンルーバーを設置、視線や光を柔らかく遮りながら、内部空間へ自然に導く構成を計画しています。





(1)〈侘び竹〉シリーズ

シリーズは、竹と金属を組み合わせた手すり・棚・空間パーツなどを展開するシリーズです。竹の自然な表情と静けさを活かしながら、現代空間へ調和するデザインを特徴とし、侘び寂美や日本の風情を、現代的な素材感と構成で再解釈しています。





(2)新作 アイアンルーバー

単なる間仕切りや装飾としてではなく、視線・光・陰影を柔らかくコントロールしながら、空間へ自然と引き込む“導線”として設計しています。

見る角度や光の入り方によって表情が変化し、空間に奥行きと静かな緊張感を生み出す構成を目指しています。





(3)真鍮色トグル／ハンギングベース

真鍮色トグルスイッチは、真鍮のような質感を特殊塗装で表現したオリジナルカラーを採用。空間へ自然に馴染む、落ち着いた表情を追求しています。

ハンギングベースは、折り紙から着想を得たフォルムが特徴。金属でありながら軽やかな印象を持ち、海外展示でも反響を得たアイテムです。





空間に一本添えるだけで、静けさまで変わる。五角竹と黒染めアイアンによる手すり提案。

黒染め加工を施したアイアンブラケットは、一点一点手作業で製作。同じ表情を持つものは二つとしてありません。

竹のやさしい質感が、洗面空間にどこか懐かしい空気をつくる。日用品まで美しく見せる、壁面アイテムです。





■開催概要

イベント名： Interior Lifestyle Tokyo 2026

開催日時 ： 2026年6月10日(水)～6月12日(金)

10:00～18:00

会場 ： 東京ビッグサイト

西1・2ホール＋アトリウム

WORK＆STAY

5号館 W2-63

主催 ： メッセフランクフルト ジャパン株式会社

公式サイト： https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html









■HITTITEについて

HITTITEは、金属を中心としたインテリア・建築アイテムの企画・デザイン・制作を行っています。

単体の製品提案だけではなく、素材感や空気感を含めた“空間全体”を意識したものづくりを特徴とし、住宅・店舗・宿泊施設・商業空間など、幅広い空間提案を行っています。

また、空間コンセプトの立案から、デザイン・設計・制作・施工までを一貫して自社で行っており、今回の展示会ブースについても、構成・デザイン・製作・演出に至るまで自社で手掛けています。

素材そのものだけではなく、光・陰影・空気感まで含めた“空間としての体験”を提案できることを強みとしています。









■会社概要

商号 ： 株式会社ヒッタイト

ブランド ： HITTITEpro.

所在地 ： 京都府木津川市鹿背山大木谷37番地

設立 ： 2022年02月22日

事業内容 ： 金属製品製作販売事業

建築施工事業

デザイン制作事業

インターネット販売事業

宿泊施設の経営

Instagram： https://www.instagram.com/hittite_japan/

URL ： https://hittite.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ヒッタイト

問い合わせフォーム： https://hittite.jp/contact