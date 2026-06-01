Smile5株式会社(よみ：スマイルファイブ、本社：大阪市)が手掛ける、創業12周年を迎える和スイーツカフェ「MARUFUJI CAFE天王寺北口店」が、幅広いお客様のニーズにお応えすべく、2026年6月9日(火)にリニューアルオープンします。





新メニューわらびもち ※イメージ写真





MARUFUJI CAFEホームページ： https://www.marufuji-dango.com/

MARUFUJI CAFE Instagram ： https://www.instagram.com/marufujicafe/









■夜カフェ：夜23:30まで営業

昼カフェとはうってかわり、照明を落としたシックな空間で過ごす19時半からの「夜カフェ」。夜23:30まで営業しております。くまちゃんアフォガードやレトロプリンなどの夜スイーツに加え、季節のフルーツカクテルや自家製サングリアといったアルコール類、おつまみも充実しています。1日の締めくくりにふさわしい贅沢な時間をお過ごしください。





左/レトロプリン 右/くまちゃんアフォガード ※イメージ写真





■種類豊富なテイクアウトメニュー

厳選した抹茶や和紅茶を使用したドリンクや、素材にこだわったシロップをふんだんに使用した自慢のかき氷に加え、新たにバニラ・抹茶・抹茶ミックスの3種類のソフトクリームなどの新メニューが仲間入り！

手軽ながらも満足度の高いメニューを取り揃え、さらにパワーアップいたしました。





厳選日本茶ドリンク ※イメージ写真





■昼カフェ：まるふじだんごと厳選日本茶

「まるふじだんご」は安心・安全な素材にこだわり、創業からお客様に愛され続けるMARUFUJI CAFEを象徴する商品です。定番の「みたらし」はもちろん、変わり種の「たこ焼き」まで8種類のお味をお楽しみいただけます。その時期にしか出会えない季節限定メニューもお見逃しなく！

ほかにも昼カフェでは「ご自身で点てて味わうお抹茶におだんごやあんみつがついたセット」や「かき氷」などもご用意しております。厳選した日本茶と和スイーツのペアリングで、至福のひとときをお届けします。





まるふじだんご/定番8種類 ※イメージ写真





■店舗概要

店舗名 ： MARUFUJI CAFE 天王寺北口店

所在地 ： 〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-11

※アクセス/JR「天王寺駅」北口から徒歩2分

電話番号 ： 06-6773-0822

営業時間 ： 13:00～23:30(フードLo 22:50／ドリンクLo 23:00)

※昼カフェ 13:00～/夜カフェ 19:30～

※テイクアウトは終日販売

定休日 ： 不定休(年末年始)

URL ： https://www.marufuji-dango.com/





店舗外観 ※イメージ写真





【お客様お問い合わせ先】

MARUFUJI CAFE 店舗責任者 宛

電話番号：06-6773-0822