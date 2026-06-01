One Dining Table FES.実行委員会は、2026年6月13日(土)に名古屋・栄のオアシス21で、「みんなでいただきます！」を合言葉にしたファミリーフェス「One Dining Table FES.(ワンダイニングテーブルフェス) vol.4」を開催します。

イベントURL： https://onediningtable-fes.jp/





過去開催の様子1





「One Dining Table FES.」は、「『いただきます。』は楽しい！」を知ってもらいたい！」をコンセプトに、食卓を囲む喜び、子どもたちの成長支援、食育の推進を目指し、NPO法人One Dining Tableと有志によって立ち上がった取り組みです。2023年の初開催から今年で4回目を迎え、2025年開催時には約5万4千人の方にご来場いただきました。





今回のイベントテーマは「『つながる』の先にある“紡(つむ)ぐ”」。来場者はもちろん、出店者・参加企業など関係者も含め、イベントをきっかけに、将来への発展性、社会との“紡ぎあい”を目指します。





過去開催の様子2





6月13日(土)「One Dining Table FES. vol.4」では、子どもたちが主役となるステージプログラムや、さまざまな職業体験ブースが登場。大好評の高校生以下を対象としたお弁当と豚汁の無料配布に加え、昨年大反響を呼んだ子どもたちのカレーコンテストなど、無料で楽しめる盛りだくさんの企画をご用意しています。ぜひお気軽にご来場ください。









■【子ども向け無料配布弁当】Web整理券のご案内

当日、数量限定で子ども向けにお弁当の無料提供を行います。お弁当の配布対象は高校生以下です。事前に整理券を確保できますので、ぜひご利用ください。詳しくは公式サイト・公式SNSをご確認ください。

※整理券配布フォームは2026年6月1日(月)12:00より公式サイト内にオープンします。





過去開催の様子3





■子どもたちのアイデアカレー対決！いただきますONEグランプリ vol.2

昨年初開催となった「いただきますONEグランプリ」を今年も開催。子どもたちがチームに分かれ、独創的なアイデアカレーで競い合います。

食材の生産者訪問から収穫体験、協力飲食店とのアイデア考案や試作・試食、そして当日の配膳まで、料理と食材に関する深い学びを得る機会を提供します。

当日は、会場の子どもたちを対象に限定でカレー食べ比べセットをご用意。「一番おいしかったカレー」に食べ終わったスプーンで投票してもらう参加型の審査方式でグランプリを決定します。





過去開催の様子4

過去開催の様子5





■世界の子どもたちとも「いただきます！」オンライン生中継

「One Dining Table FES.」が大切にする「みんなでいただきます！」の輪を世界へ広げる試みとして、会場の大型ビジョンと海外をリアルタイムでつなぎます。今年はカンボジア、そしてフィリピン・セブ島の中継を予定。

画面を通じて現地の子どもたちと「いただきます」という共通の言葉で国境を越えたコミュニケーションを図ります。





過去開催の様子6





■地域の子ども食堂活動支援・コミュニティエリア

地域で活動する子ども食堂の活動を支援・紹介するブースが登場。愛知県内で活動する運営団体が集まり、楽しんでもらえるブース体験をきっかけに日頃の活動の紹介や相談の機会を設けます。子ども食堂の活動の理解を深めてもらうとともに、一般のご家庭や、社会的支援を検討している企業・個人とのマッチングを促します。





過去開催の様子7





■楽しみながらさまざまな仕事に触れられる職業体験・ワークショップ

多くの企業・団体の協力のもと、子どもたちが楽しみながら社会の仕組みや仕事に触れられる体験型ブースも多数展開。絵本作家や保育士、エンジニアの職業体験をはじめ、食品衛生管理やAED体験ができるワークショップなど、子どもたちの将来の選択肢や可能性を広げる機会をご用意しています。





過去開催の様子8





■子どもたちが活躍する特設ステージ

特設ステージでは、キッズダンスやキッズドラムなど子どもたちのライブパフォーマンスを行います。真剣な眼差しで、日々の練習の成果を披露する姿をぜひお楽しみください。





過去開催の様子9





【One Dining Table FES. vol.4 開催概要】

開催日 ： 2026年6月13日(土)

時間 ： 10:45～17:30

会場 ： オアシス21 (愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)

料金 ： 入場無料

公式サイト ： https://onediningtable-fes.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/one_dining_table.fes/

主催 ： One Dining Table FES.実行委員会