駐車場シェアサービス「軒先パーキング（https://parking.nokisaki.com/）」を運営する軒先株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西浦明子、以下 軒先）は、2026年6月12日（金）・13日（土）・14日（日）に開催される「万葉うたまつりとホタル観賞会」において、交通課題の改善と地域活性化を目的とした公式駐車場の事前予約・決済システム「TicketPass（チケットパス）」と軒先パーキングを活用した民間駐車場募集の取り組みを行います。 （公式駐車場の事前予約制は13日（土）のみとなります。）

また、今後山梨市で行われる「笛吹川県下納涼花火大会」や「巨峰の丘マラソン」でも交通課題の改善と地域活性化を目的とした「シェア駐車場プロジェクト」を行います。

万葉うたまつりとホタル観賞会とは

万葉うたまつりとホタル観賞会は、万葉の森と称される「万力公園」にて万葉歌の朗唱をはじめ、３日間を通して様々なステージが開催されます。夜間には、万力公園内の清流にゲンジボタルが飛び、山梨市に初夏の訪れを告げるお祭りとなっています。

万葉うたまつりとホタル観賞会実行委員会と軒先は、本サービスの提供を通じて、来場者の皆様が駐車場探しの不安や焦りを感じることなく、ホタルと万葉歌のことばの美しさに浸り、大切な方とのかけがえのない時間をゆっくりと過ごせるようなおもてなしの環境づくりを推進いたします。









「万葉うたまつり」駐車場予約詳細

開催日：2026年6月13日（土）

会場：万力公園 万葉の森（山梨市万力1828）

スケジュール（予定）：万葉朗唱会、誰でもミュージシャン、万葉ステージ

午前10時～午後9時

ホタル観賞会は開催3日間の午後7時～午後9時におこないます。





■公式駐車場の予約について

予約開始：6月1日(月)12:00～

※ご予約の際は以下の大会特設ページの注意事項をよくご確認の上ご利用下さい。





▼公式駐車場の予約はコチラから（TicketPass特設ページ）

https://ticket-pass.com/events/view/manyo-uta_hotarufes2026





軒先パーキングを利用した民間駐車場の活用

軒先パーキングは民家や空き地、休日の法人駐車場等の遊休地を有料予約制駐車場として有効活用するサービスです。近年は、花火大会やお祭りといった地方の大規模イベント時の駐車場不足の解消、交通諸課題の対策として主催者との連携を進めてきました。地方自治体開催のイベントであっても主催者側が用意できる駐車場数には限界があり、民間駐車場の活用は駐車場不足に大きく貢献します。また、今後も「TicketPass」や「軒先パーキング」の提供を通じて、イベント運営のDX化を推進し、来場者の皆様に寄り添ったサービスの提供を続けてまいります。





※歴史ある大会を持続可能にする取り組みが業界で評価を頂き、シェアリングシティ大賞2024で「大賞」を受賞することが出来ました。

▼受賞概要

「茨城県境町（境町観光協会） × 軒先株式会社」歴史ある花火大会を守れ！

単なる提携やシステム導入で終わらない駐車場シェアサービス

https://project.sharing-economy.jp/cityaward2024-result

敷地を貸していただけるオーナー様募集！

「万葉うたまつりとホタル観賞会」だけではなく、「笛吹川県下納涼花火大会」「巨峰の丘マラソン大会」も含めた、会場周辺で駐車スペースを貸していただけるオーナーを募集しております。お貸出しは1日からOK！1区画でも可能です。軒先パーキングの貸し出しは利用があった場合のみ利用料の一部を頂く成果報酬型です。初期費用、月額費用、掲載費用は一切発生いたしませんのでご安心ください。

※貸出希望住所が、交通規制範囲内の方はお断りさせて頂く場合がございます。





▼ご登録は下記よりお願い致します

電話：03-6869-3003

メール：info@parking.nokisaki.com

HP： https://parking.nokisaki.com/pages/about2





【軒先株式会社について】

社名：軒先株式会社

所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8階

代表者：西浦 明子

URL：https://www.nokisaki.com/