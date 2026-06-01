トレーディングカードゲーム専門店を運営する株式会社晴れる屋(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩田 太、以下 晴れる屋)は、2026年5月29日(金)に国内42店舗目となる「晴れる屋2(ツー) 高田馬場店」を東京都新宿区にオープンしました。





晴れる屋2 高田馬場店 入口





「晴れる屋2 高田馬場店」はポケモンカードゲーム専門店となります。「晴れる屋2」名義の店舗は4月28日(火)にオープンした「晴れる屋2 立川店」に続き、10店舗目となります。





「晴れる屋2 高田馬場店」は高田馬場駅から徒歩2分の好立地にあり、都内のお客様はもちろん、遠方からのお客様にもご来店いただきやすい環境です。

また、高田馬場には株式会社晴れる屋が運営するマジック：ザ・ギャザリング専門店「晴れる屋 トーナメントセンター東京」と、デュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3 高田馬場本店」が既にあります。今回の「晴れる屋2 高田馬場店」のオープンにより、晴れる屋で取り扱うタイトルがすべて高田馬場に揃うこととなります。





「晴れる屋2 高田馬場店」はポケモンカードゲーム専門店として、豊富な品揃えに加えて安心の買取サービスもご提供してまいります。さらに、ポケモンカードゲームをより楽しんでいただけるよう、さまざまなイベントの開催を予定しています。





ぜひ「晴れる屋2 高田馬場店」へお越しいただき、ポケモンカードゲームの魅力を存分にご体感ください。





また、6月に「晴れる屋2 郡山店」と「晴れる屋2 京都店」、7月に「晴れる屋2 仙台店」、今夏に「晴れる屋2 岡山店」がオープンを予定しております。全国のポケモンカードゲームを愛する皆様に喜んでいただけるようスタッフ一同取り組んでまいります。





加えて、「もっと近くにハレツーがあれば」「地元で思い切りバトルを楽しみたい」といったファンの声に応え、全国各地から店舗候補となる物件情報を募集する「あなたの街にもハレツーを！」プロジェクトも実施中です。全国各地からの情報提供を受け付けています。

詳細は以下をご確認ください。

https://www.hareruya2.com/pages/hare2-in-yourtown





株式会社晴れる屋は、「誰もがカードゲームを楽しむ世界に」を理念に掲げ、皆様がカードゲームを楽しめる環境づくりや文化の醸成に日々尽力しています。









■晴れる屋2 高田馬場店 概要

名称 ： 晴れる屋2 高田馬場店

所在地 ： 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-3-2 MFビル6F

電話番号 ： 03-6821-8608

営業時間 ： 全日 12:00～21:00

定休日 ： なし

URL ： https://www.hareruya2.com/pages/store_takadanobaba

Xアカウント： https://x.com/hareruya2tkdbb









■ポケモンカードゲームとは

今なお続く人気コンテンツである「ポケットモンスター」シリーズの世界をテーマにした、日本で最初に発売されたトレーディングカードゲームです。公式発表によると2026年3月時点で16言語、90以上の国と地域で販売されており、累計製造枚数は850億枚を超えています。





参照： https://corporate.pokemon.co.jp/aboutus/figures/