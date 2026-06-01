株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司、以下CBTS）は、全国の試験会場を対象とした「CBTS Test center Award 2026」を発表しました。

本アワードは、試験環境の品質だけでなく、受験者への貢献度や地域における役割も含めて総合的に評価し、優れたテストセンターを表彰するものです。2026年の最優秀賞には、沖縄県の「エーグッド沖縄県庁前テストセンター」が選出されました。

近年、国家試験などのCBT化が加速する中、2025年はテストセンターの需要が大きく高まった一年となりました。そのような状況の中、受験者の声に応え新たな会場の開設や増枠対応など、各地で受験環境の改善に取り組む動きが広がりました。





中でも最優秀賞を受賞した沖縄県の「エーグッド沖縄県庁前テストセンター」は、増席・増枠を実現するために既存会場からの移転を決断し、受験環境の拡張に積極的に取り組んだ点が高く評価され、受賞に至りました。





■ 受賞から見える試験環境の変化と今後

CBTS Test center Award 2026では、徹底した運営品質や信頼性（オペレーション）、特別なニーズへの対応に加え、受験者数の増加に対して具体的な行動で応える取り組みが各地で進められました。





これにより、受験機会の地域格差の縮小や予約のしやすさの向上、移動負担の軽減といった形で、受験者体験の改善が全国で進んでいます。特に離島エリアでは、地元で受験できる環境が整い、遠方への移動を前提としない受験が可能になりつつあります。





受験者の声を起点に、各地のテストセンターが行動を起こし、環境を変えていく。その動きは全国へと広がり始めています。





CBTS Test center Award 2026は、

“試験を受けるためのインフラそのものが再構築されつつある”

ことを示す象徴的な受賞となりました。





【表彰部門】

■Best Test Center (最優秀部門)

総合的な評価より、2025年4月～2026年3月の期間において、最も厳格な試験環境の提供、及び品質の高い試験運営を行った試験会場を表彰しています。

最優秀部門として1会場、優秀部門として4会場、奨励部門として3会場、パートナー部門として2企業を選出いたしました。





★受賞会場★エーグッド沖縄県庁前テストセンター









エーグッド沖縄県庁前テストセンター様 受賞コメント

この度は『Best Test Center』にお選びいただき、心より感謝申し上げます。また、数あるテストセンターの中より本会場をお選びいただきまして、スタッフ一同大変光栄に思っております。本テストセンターは、2025年11月に会場移転、増席を行い、その都度色々とご相談やサポートしていただき、誠にありがとうございました。いつも優しくサポートいただき、スタッフ一同安心して会場運営を行っております。今回の賞をいただいたことを励みに今後も受験者さまに選んでいただけるテストセンターを目指し、運営を行ってまいります。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。









■Excellent Test Center(優秀部門)

★受賞会場★

CBT川崎テストセンター

JIEM川越駅前テストセンター

津駅西校テストセンター

ITcafe飯田橋駅前テストセンター









■Thanks Award(奨励部門)

2025年4月～2026年3月の期間において、イレギュラーな依頼に真摯な姿勢で対応いただき、受験者からも御礼の言葉を頂戴する等、今後の活躍をより期待したい試験会場を表彰しています。





★受賞会場★

CBT出雲テストセンター

パソコンスクールMTC有川教室上五島テストセンター

B-しっぷ小笠原父島テストセンター









■Good Partner(パートナー部門)

2025年4月～2026年3月の期間において、企業全体としてCBTSからの様々な依頼に対して、多大なる協力・貢献をし、積極的な環境整備や体制強化、スタッフ教育を行っていただいた企業を表彰しています。





★受賞企業★

NKDグループ（福山、広島、高知）

カルチャーコミュニケーショングループ





全受賞会場のコメントはコチラからご確認ください。

https://cbt-s.com/award/2026





【『CBTS Test center Award 2026』結果発表ページ】

https://cbt-s.com/award/2026

■集計期間：2025年4月1日～2026年3月31日

■対象会場：CBTSとパートナー契約を締結している全国約300ヶ所の試験会場





■ テストセンターがもたらす地域への価値

テストセンターは、単に試験を実施する場所にとどまらず、地域における受験機会を支える重要なインフラとしての役割を担っています。





これまで、試験を受けるために都市部へ移動することが前提となっていた地域では、その移動をきっかけに生活圏が変わり、そのまま地元を離れてしまうケースも少なくありませんでした。





一方で、CBT化の進展により、現在住んでいる地域から受験できる環境が整うことで、地元にいながら挑戦できる機会が広がりつつあります。こうした変化は、Iターン・Uターンといった人の流れにも影響を与え得るものであり、地域にとっての新たな価値創出にもつながっています。





CBTSでは、こうした地域に根ざした受験環境の整備をさらに推進するため、認定テストセンターのパートナー募集も行っています。地域における受験機会の拡張や課題解決に関心のある事業者・オーナーの方々とともに、テストセンター網の拡充を進めています。





今後も、地域とともに成長するテストセンターの在り方を模索しながら、場所にとらわれず挑戦できる社会の実現を目指してまいります。





認定テストセンターの詳細はこちら：https://cbt-s.com/tc-partnership/