一般社団法人 日本食鳥協会(所在地：東京都千代田区、代表理事会長：佐藤 実)は、国産チキンの消費拡大を目的とした、「夏の鶏すき＆とりやきキャンペーン」を、2026年6月1日(月)から8月31日(月)までの3ヶ月間、同協会ホームページにおいて開催いたします。夏野菜との相性も抜群の「鶏すき焼き」と、夏バテ予防に最適の鶏むね肉を使用した「とりやき」の魅力をたくさんの方に知っていただきたく、毎月抽選で一般応募者合計300名様に「鶏すき焼き＆とりやき満喫セット」をプレゼントいたします。





夏の鶏すき＆とりやきキャンペーン





キャンペーンURL： https://www.j-chicken.jp/campaign/torisuki/









■「鶏すき焼き」の提案

・すき焼きは寒い時期だけではなく、季節ごとの食材との組み合わせで、一年を通して楽しんでいただける料理です。夏はトマトやズッキーニなどで、さっぱりとお召し上がりください。食卓が華やかになります。

レシピはこちら： https://jidori-museum.jp/chef-recipe/









■「とりやき」の提案

・鶏むね肉は高タンパク低脂質で「イミダゾールジペプチド」という成分が疲労回復、抗酸化作用に効果的です。そんな鶏むね肉を美味しくいただくために、牛乳と塩で1分間「手タンブリング」して焼くと、驚くほどやわらかくジューシーになります。みそ味のたれをかけて是非お召し上がりください。夏バテ予防に最適です。

レシピはこちら： https://www.j-chicken.jp/campaign/torisuki/toriyaki-recipe.pdf









■キャンペーン概要

・開催期間 ： 2026年6月1日(月)～8月31日(月)

・賞品／当選人数： 鶏すき焼き＆とりやき満喫セット／100名(毎月)

・応募条件 ： なし(毎月1回応募できます)

・お申込み方法 ： 一般社団法人 日本食鳥協会キャンペーン応募ページより

・当選発表 ： 賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

・当選賞品の発送： 当選者確定後、発送いたします。

・お申込みURL ： https://www.j-chicken.jp/campaign/torisuki/





＜注意点＞

・同一者または同一者と見なされる応募(重複応募)は無効とさせていただきます。

・応募要件(連絡先が確認出来ない等)に満たされない応募は無効とさせていただきます。

・賞品の交換、換金、返品及び当選権利の譲渡(オークション、転売等)はできません。

・インターネット接続料及び通信料はお客様のご負担となります。

・このキャンペーンは、やむを得ない事情により中止・変更となる場合があります。





＜個人情報の取扱いについて＞

ご提供いただいた個人情報は、当協会のプライバシーポリシーに基づき、適切に管理いたします。





＜賞品紹介＞

○鶏すき焼き＆とりやき満喫セット／100名(毎月)





＜セット内容＞

鶏好きのたれ1本

京すきやき麩1袋

鶏すき焼きレシピ冊子

とりやきのたれ1本

とりやきリーフレット

国産チキン「おしながき」クリアファイル









■協会概要

・協会名 ： 一般社団法人 日本食鳥協会

・代表者 ： 代表理事会長 佐藤 実

・所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-18 フォロ・エム9階

・設立 ： 1960(昭和35)年11月17日

・事業内容： 食鳥産業における生産・流通の改善及び

消費の普及増進等を図ることにより、畜産の発展と

国民食生活の改善向上に寄与することを目的として活動しています。

・URL ： https://www.j-chicken.jp/









【本件に関する一般応募者からのお問い合わせ先】

一般社団法人 日本食鳥協会 事務局

TEL ： 03-5833-1029

MAIL： jca-2@gol.com