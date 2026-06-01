「思っていたより重い」「形が崩れてきた」「雨の日に中が濡れた」── そう気づいても、「せっかく買ったから」と使い続けている子どもたちがいます。 通学鞄は、使ってみて初めて分かる要素が多い。それは、選んだ側の失敗ではありません。 株式会社村瀬鞄行（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：村瀬靖人）は、そうした子どもたちに「選び直す」という選択肢を届けるため、2026年6月1日より「通学鞄 下取りサポートサービス」を開始いたしました。

■ 背景 ── 「使ってみて初めて分かる」は、珍しいことではない

近年、小学生の通学鞄はランドセルに加え、リュックタイプなど選択肢が広がっています。 選べる自由度が増した一方で、実際に使い始めてから気づく問題も増えています。 現役の小学生保護者を対象にした調査では、約半数が「通学鞄に不満がある」と回答しているものもあり、不満の内容として「重さ」「サイズ」「耐久性」などが多く挙がっています。 こうした声の多くは、購入前の試着・確認だけでは気づきにくく、毎日の通学を重ねる中で初めて表面化するという特徴があります。 しかし、「買い替えにくい」という心理的ハードルから、合わない状態のまま使い続けてしまうケースが少なくありません。

■ サービス誕生のきっかけ ── 実際の買い替え事例から

当社には、他社製の通学鞄からランドセルへの買い替えを希望して来店されたお客様の声が届いていました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜小学2年生のお子さまの保護者様より＞ 新入学時は通学距離を考え、軽さを重視してリュックタイプの通学鞄を選びました。 しかし1年間使用する中で、底や側面のたわみが気になり、荷物の重みが肩ベルトに集中してしまい、背負った際の負担が大きく感じられるようになりました。 ランドセルに買い替えたところ、背負った際のフィット感が大きく異なり、重さの感じ方も軽減されました。 「使ってみて初めて分かる違い」があることを実感しました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜小学1年生のお子さまの保護者様より（現2年生）＞ 上の子の経験から、軽いものが良いと思い、下の子はランドセル型のリュックを購入しました。 初めは良かったのですが、日が経つにつれて「重い」という発言が増え、雨の日を何日か経験して鞄の形が変形してしまったり、中が濡れてしまったりと、上の子では経験しなかったことを体験しました。 まだ入学して数か月しか経っていませんが、同じ村瀬鞄行のランドセルにしたいと思い来店。 背負ったときの軽さ（負担軽減）、丈夫さ、構造のいかに大切かを身をもって体験しました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー （※実際のレビューを一部抜粋・編集して掲載しています） このような事例に接する中で、私たちは考えました。 「同じように困っているご家族が、もっとたくさんいるのではないか」と。 困っていても声を上げられないまま、合わない通学鞄を使い続けている子どもがいるとしたら、メーカーとして何かできることがあるはずだ、と。 「通学鞄 下取りサポートサービス」は、そこから生まれました。

■ サービスの考え方

本サービスは、ランドセルの買い替えを積極的に推奨するものではありません。 ランドセルは本来、6年間使用できるよう設計された製品です。 ただ、通学鞄が合っていない状態を放置することは、毎日の通学における子どもの身体的な負担につながります。 「しかたなく使い続ける」以外の選択肢を、届けたい。 本サービスはその一点のために作りました。

■ サービス概要

▼サービス名 通学鞄 下取りサポートサービス ▼対象 小学1年生～6年生で、他社製通学鞄から村瀬鞄行のランドセルに買い替える方 ※村瀬鞄行製ランドセルの短期使用・買い替えを推奨するものではありません ※本サービスの利用は1名につき1回まで ▼内容 現在使用中の通学鞄を下取りとして回収し、購入するランドセルの価格から10％を値引きします。 ▼実施期間 2026年6月1日（月）～ 12月21日（月） ▼対象店舗 村瀬鞄行 名古屋本店・渋谷店・心斎橋店 ▼対象商品 各店舗で購入可能な子ども用ランドセル（アウトレット含む） ▼ご利用条件 ・直営店舗に通学鞄を持ち込み、フィッティングを実施 ・通学鞄の使用状況や不便点に関するアンケートにご回答 ・下取り品は回収（状態は問わないが、通学鞄として使用されていたものに限る。回収後の返却不可） ・保証期間はお子さまの小学校卒業年の3月まで ・予約商品については、商品到着後に下取り品を着払いにてご送付（発送案内・送り状は商品に同封）

■ サービスの特徴

1. フィッティングを前提とした選び直しの支援 単なる買い替えではなく、実際に背負った状態での確認を重視し、子どもの身体に合った選択をサポートします。 2.「合わない理由」から見直す通学鞄選び ヒアリングシートを通じて通学鞄の不便さや負担の原因を丁寧に確認し、フィッティングを通じて最適な選択を提案します。 3. 通学鞄のミスマッチを可視化する取り組み 下取り時のアンケートにより、購入後に初めて気づく「使いづらさ」や「負担の原因」を把握し、今後の商品開発・サービス改善に活かしてまいります。

■ 会社概要

・企業名 ：株式会社村瀬鞄行 ・代表取締役：村瀬靖人 ・本社所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10 ・事業内容 ：ランドセルをはじめとした鞄の製造・卸・販売 ・公式WEB ：https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=atpress&utm_source=atpress ・対象店舗 ：名古屋本店 / 渋谷店 / 心斎橋店