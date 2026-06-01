金沢のデザイン制作会社・株式会社CNARIO（本社：石川県金沢市）は、能登地区における障がい者就労継続支援B型事業所「JOY WORKZ（ジョイワークス）」と一体となり、能登発の新ハーブティーブランド「HERB&CO.（ハーブアンドコー）」を立ち上げました。 第一弾商品となる『能登レモングラス100％』の先行予約を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて2026年5月22日（金）より開始。公開初日にわずか30分で目標金額を達成し、開始5日間で1400％を超える応援購入をいただいていることをお知らせいたします。 ■ Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/herbco/ ■ 先行予約期間： 2026年5月22日（金）～ 2026年6月21日（日）

立ち上げの背景：「50円の絶望」を、デザインの力で「誇り」に変える

HERB&CO.の原点には、障がい者就労の現場で聞いた「一生懸命働いても、ごはん代の50円が払えない」という切実な言葉がありました。働く意欲があっても、正当な対価を得るチャンスすら得にくい現実。さらに2024年の震災により、能登の地は大きな傷を負いました。 「デザインと品質の力で、この構造を変えたい。」 私たちは、福祉をチャリティーではなく、世界に通用する圧倒的なクオリティで再定義することに挑みました。自社商品の開発から小売までを一貫して行う「D2C」モデルにすることで、中間コストを全面的にカット。売上の18％をメンバーの賃金として直接還元する持続可能な仕組み（農福連携）を構築しました。メンバーが「プロの作り手」として自立し、石川県平均の2倍以上の工賃を自分たちの手で掴み取ること。この一杯には、能登の復興への誓いと、作り手の誇りが凝縮されています。

商品特徴：わずか0.3g。中世貴族が愛した「雑味なき極致」を現代の技術で

カップに粉末を落とし、お湯を注ぐ。その瞬間、立ち上がる香りの「透明感」に驚くはずです。私たちが届けたいのは、喉を潤すためのお茶ではなく、五感を研ぎ澄ます「香りのエッセンス」です。 かつて中世ヨーロッパの貴族たちが嗜んだハーブティーは、茎や繊維を取り除いた「純粋な葉」だけを愛でる贅沢品でした。私たちはその美学を継承し、余計な繊維を極限まで削ぎ落とし、純度だけを抽出した0.3gの微粉末を完成させました。 ■ 生体フリーズドライ： 収穫直後の「生きた状態」で即座にフリーズドライ。風味のピークを閉じ込めました。 ■ 独自の微粉末： 何度も乾燥設定を繰り返し、一番美味しい「解」を研究。 ■ 執念の選別： ミキサーとふるいを幾度も往復させ、0.1mmの硬い繊維さえ徹底的に淘汰。

能登は、ただの産地ではない。この「優しさ」を生む5つの奇跡

私たちは「被災地だから」ではなく、「この土地がハーブの理想郷だから」能登で作り続けています。 1. 海霧のミネラル：潮風がハーブに複雑な丸みを与えます。 2. 火山灰の土： 水はけが良く、根がのびのびと広がる理想的な土壌。 3. 農薬を知らない畑：植物本来の、清らかな生命力。 4. 24時間以内の加工：収穫したての「生きた香り」を逃さないスピード。 5. 手作業による最終選別：最後の純度を完成させる、人の目による徹底した選別。

忙しすぎる現代人に、究極にクリーンな0.3gの処方を

椅子に座り続け、神経をすり減らすデザイナーである私たちが、自分のために本気で欲しかった「自分を整えるための習慣」。日々のリズムが乱れる前に、このクリアな一杯で句読点を打つ。そんな「セルフケアの新しい習慣」を提案します。 ■ 香料・保存料 不使用： 100%能登のレモングラスそのものの香り。 ■ ノンカフェイン： 静かな夜のひとときにも心地よく寄り添います。 ■ Microplastic Free： トウモロコシ由来の植物性フィルターを採用。熱湯を注いでもマイクロプラスチックが溶け出さず、身体にも環境にも濁りのない一杯をお届けします。

今後の展望：次なるフレーバー展開と、BtoB（卸売・ノベルティ・OEM）への本格参入

現在、次なるフレーバー（お母さんのための「MOM O'CLOCK」など）の開発を進めると同時に、ブランドの持続的な成長と能登の現場へのさらなる還元を目指し、企業様とのダイレクトな取引・提携を本格化いたします。 素材そのものの良さを引き出したプロダクトと、圧倒的な純度、そして「能登復興・農福連携」という確固たる背景を活かし、セレクトショップ等への卸売をはじめ、企業の周年記念・イベント等のノベルティ、オフィス（リフレッシュスペース等）への導入、ハーブを用いたOEM（オリジナル商品開発）など、企業様からの直接のご相談や大口注文に柔軟に対応してまいります。 まずはこのレモングラスを通じて、私たちの「手仕事の価値」を体感してください。HERB&CO.は新しいハーブの文化を作ると同時に、能登の現場を動かす大きな原動力であり続けます。 【本件に関するお問い合わせ先】 HERB&CO.（ハーブアンドコー） ブランド公式サイト：https://herbco.jp/